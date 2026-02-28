6.3°C
Konflikt na Bliskim Wschodzie. Poważne perturbacje na Lotnisku Chopina

Publikacja: 28.02.2026 16:40

Port lotniczy na Okęciu funkcjonuje, sytuacja pasażerów podróżujących na wschód jest skomplikowana.

Foto: Adobe Stock

M.B.
Eskalacja napięcia na linii Iran–Izrael–USA wymusiła natychmiastową reorganizację ruchu na Okęciu. Przewoźnicy tacy jak PLL LOT, Lufthansa czy Emirates wstrzymali rejsy, a pasażerowie muszą liczyć się z odwołaniem kilkunastu kluczowych połączeń oraz z wieloma opóźnieniami.

W związku z zamknięciem przestrzeni powietrznej nad Iranem i częścią regionu, Lotnisko Chopina (WAW) mierzy się z dużym wyzwaniem logistycznym. Choć sam port lotniczy funkcjonuje, sytuacja pasażerów podróżujących na wschód jest skomplikowana.

Według stanu na popołudnie 28 lutego 2026 r., z tablicy odlotów wynikają następujące utrudnienia:

  • Liczba odwołanych lotów: Na ten moment anulowano kilkanaście rejsów, głównie do portów przesiadkowych na Bliskim Wschodzie.
  • Główne kierunki dotknięte zmianami: Dubaj (FlyDubai i Emirates), Doha (Qatar Airways) oraz Tel Awiw (PLL LOT, Wizz Air).
  • Opóźnienia wtórne: Rejsy powrotne z Azji i Bliskiego Wschodu notują wielogodzinne opóźnienia ze względu na konieczność omijania strefy konfliktu.

Które linie lotnicze przestały latać?

Przewoźnicy reagują na bieżąco, dostosowując operacje do komunikatów bezpieczeństwa. Poniżej zestawienie zmian u kluczowych operatorów:

Linia Lotnicza Status i kluczowe zmiany
PLL LOT Całkowite zawieszenie rejsów do Tel Awiwu oraz Bejrutu. Loty do Azji (np. Delhi) wymagają nowych planów lotu.
Lufthansa Odwołanie wszystkich połączeń do Dubaju, Tel Awiwu, Bejrutu i Maskatu zaplanowanych na obecny weekend.
Emirates, FlyDubai Tymczasowe wstrzymanie operacji z Warszawy do Dubaju z powodu blokady korytarzy powietrznych.
Wizz Air, Ryanair Anulowanie wszystkich dzisiejszych i jutrzejszych rotacji do Izraela oraz Jordanii.
Air France - KLM Zawieszenie lotów do Tel Awiwu oraz wybranych miast w Arabii Saudyjskiej i ZEA.
Logistyczne wyzwania dla branży

Eksperci lotniczy podkreślają, że omijanie Iranu to nie tylko kwestia bezpieczeństwa, ale i ekonomii. Samoloty lecące np. do Indii muszą korzystać z dłuższego korytarza południowego lub północnego, co wiąże się z wydłużeniem czasu lotu o 60–90 minut oraz koniecznością zabrania większej ilości paliwa. To z kolei wymusza korekty w systemach rezerwacyjnych i może prowadzić do zmiany limitów bagażowych lub masy startowej.

Informacja dla podróżnych

Pasażerowie odwołanych lotów powinni kontaktować się bezpośrednio z przewoźnikami. Zgodnie z unijnymi przepisami, w przypadku odwołania lotu z przyczyn siły wyższej (jaką jest wojna), pasażerom przysługuje prawo do zwrotu kosztów biletu lub bezpłatnej zmiany rezerwacji na inny termin, choć bez odszkodowania pieniężnego.

