Konflikt na Bliskim Wschodzie. Poważne perturbacje na Lotnisku Chopina

Eskalacja napięcia na linii Iran–Izrael–USA wymusiła natychmiastową reorganizację ruchu na Okęciu. Przewoźnicy tacy jak PLL LOT, Lufthansa czy Emirates wstrzymali rejsy, a pasażerowie muszą liczyć się z odwołaniem kilkunastu kluczowych połączeń oraz z wieloma opóźnieniami.



W związku z zamknięciem przestrzeni powietrznej nad Iranem i częścią regionu, Lotnisko Chopina (WAW) mierzy się z dużym wyzwaniem logistycznym. Choć sam port lotniczy funkcjonuje, sytuacja pasażerów podróżujących na wschód jest skomplikowana.

Reklama Reklama

Według stanu na popołudnie 28 lutego 2026 r., z tablicy odlotów wynikają następujące utrudnienia:

Liczba odwołanych lotów: Na ten moment anulowano kilkanaście rejsów, głównie do portów przesiadkowych na Bliskim Wschodzie.

Główne kierunki dotknięte zmianami: Dubaj (FlyDubai i Emirates), Doha (Qatar Airways) oraz Tel Awiw (PLL LOT, Wizz Air).

Opóźnienia wtórne: Rejsy powrotne z Azji i Bliskiego Wschodu notują wielogodzinne opóźnienia ze względu na konieczność omijania strefy konfliktu.

Które linie lotnicze przestały latać?

Przewoźnicy reagują na bieżąco, dostosowując operacje do komunikatów bezpieczeństwa. Poniżej zestawienie zmian u kluczowych operatorów: