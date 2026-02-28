Konflikt na Bliskim Wschodzie. Poważne perturbacje na Lotnisku Chopina

Port lotniczy na Okęciu funkcjonuje, sytuacja pasażerów podróżujących na wschód jest skomplikowana.
W związku z zamknięciem przestrzeni powietrznej nad Iranem i częścią regionu, Lotnisko Chopina (WAW) mierzy się z dużym wyzwaniem logistycznym. Choć sam port lotniczy funkcjonuje, sytuacja pasażerów podróżujących na wschód jest skomplikowana.
Według stanu na popołudnie 28 lutego 2026 r., z tablicy odlotów wynikają następujące utrudnienia:
Przewoźnicy reagują na bieżąco, dostosowując operacje do komunikatów bezpieczeństwa. Poniżej zestawienie zmian u kluczowych operatorów:
|Linia Lotnicza
|Status i kluczowe zmiany
|PLL LOT
|Całkowite zawieszenie rejsów do Tel Awiwu oraz Bejrutu. Loty do Azji (np. Delhi) wymagają nowych planów lotu.
|Lufthansa
|Odwołanie wszystkich połączeń do Dubaju, Tel Awiwu, Bejrutu i Maskatu zaplanowanych na obecny weekend.
|Emirates, FlyDubai
|Tymczasowe wstrzymanie operacji z Warszawy do Dubaju z powodu blokady korytarzy powietrznych.
|Wizz Air, Ryanair
|Anulowanie wszystkich dzisiejszych i jutrzejszych rotacji do Izraela oraz Jordanii.
|Air France - KLM
|Zawieszenie lotów do Tel Awiwu oraz wybranych miast w Arabii Saudyjskiej i ZEA.
Eksperci lotniczy podkreślają, że omijanie Iranu to nie tylko kwestia bezpieczeństwa, ale i ekonomii. Samoloty lecące np. do Indii muszą korzystać z dłuższego korytarza południowego lub północnego, co wiąże się z wydłużeniem czasu lotu o 60–90 minut oraz koniecznością zabrania większej ilości paliwa. To z kolei wymusza korekty w systemach rezerwacyjnych i może prowadzić do zmiany limitów bagażowych lub masy startowej.
Pasażerowie odwołanych lotów powinni kontaktować się bezpośrednio z przewoźnikami. Zgodnie z unijnymi przepisami, w przypadku odwołania lotu z przyczyn siły wyższej (jaką jest wojna), pasażerom przysługuje prawo do zwrotu kosztów biletu lub bezpłatnej zmiany rezerwacji na inny termin, choć bez odszkodowania pieniężnego.