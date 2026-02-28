Bezdomni utrudniają jazdę metrem? „W ostatnich czasach zjawisko nasila się”

Pomoc dla bezdomnych w Warszawie

Wiceprezydent Aldona Machnowska-Góra, odpowiedziała na interpelację. „W odpowiedzi na interpelację w sprawie osób, które ze względu na stan higieniczny, zakłócają pasażerom korzystanie z linii metra M1 informuję, że m.st. Warszawa nieustannie prowadzi działania pomocowe na rzecz osób doświadczających bezdomności” – stwierdziła. O pasażerach nie napisała nic.

Jak dodała, przebywające w przestrzeni publicznej osoby w kryzysie bezdomności mają możliwość skorzystania ze wsparcia podmiotów i instytucji działających na zlecenie m.st. Warszawy. Osoby te mogą skorzystać z noclegowni, ogrzewalni, miejsc czasowego interwencyjnego schronienia. Prowadzone są również schroniska, jadłodajnie, łaźnie, które zapewniają wsparcie socjalno-bytowe osobom doświadczającym bezdomności.

„Okolice i przestrzeń metra pozostają pod stałym monitoringiem i objęte są systematyczną pracą zespołu streetworkerów oraz pracowników socjalnych m.st. Warszawy we współpracy ze Strażą Miejską oraz Policją. Przebywającym tam osobom w kryzysie bezdomności, na bieżąco proponowane jest wsparcie i oferta pomocowa adekwatna do ich indywidualnych potrzeb” – napisała wiceprezydent.

Przypomniała też, że od 20 listopada 2025 r. przy ul. Sokratesa 15 przy końcowej stacji linii metra M1 znajduje się łaźnia mobilna. „W związku z tym osoby w kryzysie bezdomności mają bezpośredni dojazd do miejsca zapewniającego utrzymanie właściwego poziomu higieny. Miasto cały czas dysponuje wolnymi miejscami w placówkach niskoprogowych, schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi” – napisała wiceprezydent Machnowska-Góra. Tu także ani słowa o pasażerach.