15.9°C
1021.5 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Bezdomni utrudniają jazdę metrem? „W ostatnich czasach zjawisko nasila się”

Publikacja: 28.02.2026 11:45

W ostatnich miesiącach narasta zjawisko przebywania w pociągach osób, które ze względu na swój stan

W ostatnich miesiącach narasta zjawisko przebywania w pociągach osób, które ze względu na swój stan higieniczny i stan nietrzeźwości uniemożliwiają pozostałym pasażerom korzystanie z danego wagonu

Foto: Adobe Stock

rbi
W ostatnich miesiącach narasta zjawisko przebywania w pociągach osób, które ze względu na swój stan higieniczny i stan nietrzeźwości uniemożliwiają pozostałym pasażerom korzystanie z danego wagonu – ostrzegają radni. Władze miasta nie widzą w tym problemu.

Interpelację w sprawie osób, które ze względu na stan higieniczny, zakłócają pasażerom korzystanie z linii M1 złożył radny Piotr Wertenstein-Żuławski.

Bezdomni utrudniają korzystanie z metra

„Na skutek zgłoszeń od mieszkańców, proszę o podjęcie nadzwyczajnych działań na północnym odcinku linii metra M1 w celu zapewnienia pasażerom należytych warunków podróży.

Polecane
Schody ruchome na pierwszej linii metra są dostępne dla pasażerów na poziomie 99,3 proc.
na piechotę
Awarie schodów ruchomych w metrze. Które stały najdłużej?

Dodał, że w ostatnich miesiącach „narasta zjawisko przebywania w pociągach osób, które ze względu na swój stan higieniczny i stan nietrzeźwości uniemożliwiają pozostałym pasażerom korzystanie z danego wagonu”. Osoby te często śpią na kilku miejscach, przewożą pakunki, a można mieć wątpliwości, czy posiadają bilety na przejazd. Z kolei obecność tych osób powoduje, że inni pasażerowie nie są w stanie przebywać w pobliżu.

„Na prośbę tych pasażerów proszę o podjęcie specjalnych działań, przy udziale Służby Ochrony Metra lub służb socjalnych miasta, aby przywrócić zasady korzystania z północnego odcinka linii metra M1 zgodnie z jego przeznaczeniem i zgodnie z zasadami współżycia społecznego” – napisał radny.

Reklama
Reklama

Pomoc dla bezdomnych w Warszawie

Wiceprezydent Aldona Machnowska-Góra, odpowiedziała na interpelację. „W odpowiedzi na interpelację w sprawie osób, które ze względu na stan higieniczny, zakłócają pasażerom korzystanie z linii metra M1 informuję, że m.st. Warszawa nieustannie prowadzi działania pomocowe na rzecz osób doświadczających bezdomności” – stwierdziła. O pasażerach nie napisała nic.

Jak dodała, przebywające w przestrzeni publicznej osoby w kryzysie bezdomności mają możliwość skorzystania ze wsparcia podmiotów i instytucji działających na zlecenie m.st. Warszawy. Osoby te mogą skorzystać z noclegowni, ogrzewalni, miejsc czasowego interwencyjnego schronienia. Prowadzone są również schroniska, jadłodajnie, łaźnie, które zapewniają wsparcie socjalno-bytowe osobom doświadczającym bezdomności.

Polecane
Pierwsze ekipy geologów pojawiły się przy Alei Wilanowskiej
metro
Przygotowania do budowy czwartej linii metra. Ruszyły pierwsze prace

„Okolice i przestrzeń metra pozostają pod stałym monitoringiem i objęte są systematyczną pracą zespołu streetworkerów oraz pracowników socjalnych m.st. Warszawy we współpracy ze Strażą Miejską oraz Policją. Przebywającym tam osobom w kryzysie bezdomności, na bieżąco proponowane jest wsparcie i oferta pomocowa adekwatna do ich indywidualnych potrzeb” – napisała wiceprezydent.

Przypomniała też, że od 20 listopada 2025 r. przy ul. Sokratesa 15 przy końcowej stacji linii metra M1 znajduje się łaźnia mobilna. „W związku z tym osoby w kryzysie bezdomności mają bezpośredni dojazd do miejsca zapewniającego utrzymanie właściwego poziomu higieny. Miasto cały czas dysponuje wolnymi miejscami w placówkach niskoprogowych, schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi” – napisała wiceprezydent Machnowska-Góra. Tu także ani słowa o pasażerach.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Istnieje ryzyko, że lotnisko zostanie ukończone szybciej niż kluczowe remonty linii kolejowych w sto
transport

Kto zawiezie pasażerów do CPK. Samorząd czeka na wyliczenia

W nadchodzącym sezonie Warszawiacy będą mieli do dyspozycji flotę liczącą dokładnie 3460 rowerów
z perspektywy siodełka

Start sezonu Veturilo 2026. Więcej rowerów i nowe trasy. Czy Warszawa doczeka się roweru zimą?

Zwycięzca przetargu będzie odpowiedzialny za opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe
infrastruktura drogowa

Nowy odcinek obwodnicy Warszawy nabiera kształtów

Zaplanowane na 2026 rok badania mają na celu dostarczenie rzetelnych liczb obrazujących wpływ SCT na
ekologia w transporcie

Warszawa sprawdza efekty SCT. Ruszają pomiary ruchu

Siedem peronów na stacji Warszawa Wschodnia zostanie zmodernizowanych i zadaszonych
kolej

Warszawa Wschodnia doczeka się zmian. Wybrano wykonawcę prac

Wykonawca rozpoczął już demontaż starego, wysłużonego chodnika na odcinku od Alei Solidarności do ul
przebudowa

Aleja Jana Pawła II po nowemu. Ruszył remont w sercu Warszawy

Nowy rozkład jazdy będzie obarczony licznymi objazdami
koleje mazowieckie

Zmiana rozkładu jazdy od 8 marca. Duże utrudnienia na linii R7 Warszawa–Dęblin

Nowy układ torowy pozwoli na bardziej elastyczne zarządzanie ruchem i lepsze wykorzystanie istniejąc
metro

Modernizacja stacji Kabaty. Nowy układ torów usprawni linię M1

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA