Awarie schodów ruchomych na stacjach metra. Które były wyłączone najdłużej?

Urząd miasta podsumował awarie schodów na pierwszej linii podziemnej kolejki. Najdłuższy przestój schodów ruchomych na stacji metra w zeszłym roku odnotowano na stacji Marymont – łącznie były to 62 dni.



Na drugim miejscu pod względem przestoju znalazła się stacja Wilanowska – 29 dni, zaś na trzecim – Politechnika – 17 dni. Najwięcej awarii wydarzyło się na stacjach: Marymont (7), Politechnika (6) i Centrum (5).

Jak tłumaczą władze miasta, przeglądy konserwacyjne schodów ruchomych zainstalowanych w obiektach metra wykonywane są nie rzadziej niż co 30 dni.

– Ponadto raz do roku w przypadku każdego urządzenia przeprowadzane jest przez Transportowy Dozór Techniczny badanie okresowe urządzeń, mające na celu weryfikację stanu technicznego oraz dopuszczenie do jego dalszej bezpiecznej eksploatacji – tłumaczy sekretarz miasta Maciej Fijałkowski.

99,3 proc. niezawodności schodów ruchomych w metrze

Jak tłumaczy sekretarz w odpowiedzi na interpelację radnego Piotra Wertensteina-Żuławskiego, Spółka Metro Warszawskie poinformowała, że odnotowuje wysoki stopień niezawodności pracy schodów ruchomych, co daje odzwierciedlenie w stale utrzymującym się wysokim poziomie dostępności urządzeń dla pasażerów.