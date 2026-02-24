Awarie schodów ruchomych na stacjach metra. Które były wyłączone najdłużej?

Schody ruchome na pierwszej linii metra są dostępne dla pasażerów na poziomie 99,3 proc.
Na drugim miejscu pod względem przestoju znalazła się stacja Wilanowska – 29 dni, zaś na trzecim – Politechnika – 17 dni. Najwięcej awarii wydarzyło się na stacjach: Marymont (7), Politechnika (6) i Centrum (5).
Jak tłumaczą władze miasta, przeglądy konserwacyjne schodów ruchomych zainstalowanych w obiektach metra wykonywane są nie rzadziej niż co 30 dni.
– Ponadto raz do roku w przypadku każdego urządzenia przeprowadzane jest przez Transportowy Dozór Techniczny badanie okresowe urządzeń, mające na celu weryfikację stanu technicznego oraz dopuszczenie do jego dalszej bezpiecznej eksploatacji – tłumaczy sekretarz miasta Maciej Fijałkowski.
Jak tłumaczy sekretarz w odpowiedzi na interpelację radnego Piotra Wertensteina-Żuławskiego, Spółka Metro Warszawskie poinformowała, że odnotowuje wysoki stopień niezawodności pracy schodów ruchomych, co daje odzwierciedlenie w stale utrzymującym się wysokim poziomie dostępności urządzeń dla pasażerów.
„W 2025 dla 62 szt. biegów schodów ruchomych zainstalowanych na stacjach linii M1 miernik awaryjności (czas przestoju urządzeń z powodu awarii dłużej niż 24 godz. do całkowitego czasu pracy wszystkich urządzeń w danym miesiącu) osiągnął wartość 0,0068, co pozwoliło na osiągnięcie poziomu dostępności urządzeń dla pasażerów na poziomie 99,3% całkowitego zakładanego czasu pracy” – napisał.
Dodał, że schody ruchome w metrze są serwisowane przez wyspecjalizowane i profesjonalne firmy, wybrane w postępowaniach przetargowych na usługę konserwacji i napraw schodów ruchomych. W ramach realizowanych umów wykonawcy zobowiązani są do zapewnienia organizacji i utrzymania magazynu podręcznego z zestawem części zamiennych niezbędnych do utrzymania w ruchu urządzeń oraz magazynu głównego z zestawem części stanowiących zabezpieczenie przed długimi przestojami urządzeń.
Zgodnie z zapisami umów wykonawcy zostali zobowiązani także do zapewnienia, aby czas usunięcia awarii i usterek, liczony od otrzymania telefonicznego lub mailowego zgłoszenia od Zamawiającego, wynosił odpowiednio 24 godziny w dni robocze, soboty, niedziele oraz święta – dla napraw niewymagających wymiany części lub 7 dni dla napraw wymagających zamawiania części.
W przypadku napraw, których dokumentacja wymaga zatwierdzenia przez Transportowy Dozór Techniczny lub napraw wymagających uruchomienia produkcji części, termin zakończenia naprawy jest ustalany indywidualnie pomiędzy firmą konserwującą i urzędnikami, jednak nie dłuższy niż 60 dni od dnia wystąpienia awarii / usterki.
„Każdorazowo czas usunięcia awarii urządzeń uzależniony jest od zakresu prac jaki należy wykonać celem przywrócenia urządzenia do prawidłowego działania. Zaznaczyć należy, że nie każdy przestój urządzenia, szczególnie trwający od kilku minut do kilku lub kilkunastu godzin jest przyczyną awarii, a może być spowodowany innymi zdarzeniami wpływającymi na konieczność unieruchomienia urządzenia – napisał sekretarz.