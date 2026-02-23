Nowy Dworzec Gdański i biurowce. Ghelamco oraz PKP odkrywają karty w sprawie wielkiej inwestycji

Nowy dworzec zostanie rozplanowany na trzech poziomach. Pod ziemią znajdzie się połączenie z peronami i tunelem, parter zajmie główna hala obsługi pasażerów
Plany modernizacji jednego z najważniejszych węzłów komunikacyjnych stolicy nabierają realnych kształtów. Podczas spotkania Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy Żoliborz przedstawiciele spółek PKP S.A., Xcity Investments oraz dewelopera Ghelamco przedstawili szczegóły przedsięwzięcia. Choć teren inwestycji administracyjnie leży w Śródmieściu, jego skala bezpośrednio wpłynie na życie mieszkańców sąsiedniego Żoliborza.
Kluczowym elementem projektu jest budynek, który zintegruje obsługę podróżnych z przestrzenią komercyjną. Nowy dworzec zostanie rozplanowany na trzech poziomach. Pod ziemią znajdzie się połączenie z peronami i tunelem, parter zajmie główna hala obsługi pasażerów, natomiast na antresoli powstanie poczekalnia.
Nad częścią dworcową wyrośnie biurowiec o dziesięciu kondygnacjach, co sprawi, że cała bryła budynku będzie liczyć około dwunastu poziomów. Ciekawym akcentem kulturalnym w nowym obiekcie ma być stała wystawa upamiętniająca wydarzenia Marca '68.
Realizacja pierwszego etapu inwestycji planowana jest na lata 2027–2029. Według przewidywań budowa potrwa około 24 miesięcy. Aby zapewnić ciągłość obsługi podróżnych, deweloper zostanie zobowiązany do uruchomienia dworca tymczasowego. Zostanie on zlokalizowany w miejscu dawnej myjni samochodowej.
Ghelamco posiada już pozwolenie na budowę, projekt czeka jeszcze na ostateczną decyzję Ministerstwa Infrastruktury dotyczącą przekazania terenu.
Pasażerowie muszą przygotować się na pewne niedogodności, zwłaszcza że prace na Dworcu Gdańskim mogą zbiec się w czasie z modernizacją linii średnicowej oraz przebudową Dworca Wschodniego, co znacząco zwiększy ruch w tej części miasta.
Całe przedsięwzięcie, którego wartość szacuje się na 500 milionów euro, obejmuje teren o powierzchni 2,4 hektara. Docelowo ma tu powstać kilka biurowców o łącznej powierzchni komercyjnej około 100 tysięcy metrów kwadratowych.
Nowy kompleks będzie unikalnym w skali Warszawy punktem, który w tak ścisły sposób połączy kolej, metro, komunikację miejską oraz nowoczesną zabudowę biurowo-usługową. Atutem lokalizacji pozostaje bliskość centrum oraz sąsiedztwo dużych osiedli mieszkaniowych i galerii handlowej.