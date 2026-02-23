Nowy Dworzec Gdański i biurowce. Ghelamco oraz PKP odkrywają karty w sprawie wielkiej inwestycji

W rejonie Dworca Gdańskiego w Warszawie powstanie nowoczesny kompleks łączący funkcje transportowe i biurowe. Inwestorzy zaprezentowali harmonogram prac, z którego wynika, że pasażerów czeka budowa nowego obiektu oraz dworca tymczasowego.



Plany modernizacji jednego z najważniejszych węzłów komunikacyjnych stolicy nabierają realnych kształtów. Podczas spotkania Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy Żoliborz przedstawiciele spółek PKP S.A., Xcity Investments oraz dewelopera Ghelamco przedstawili szczegóły przedsięwzięcia. Choć teren inwestycji administracyjnie leży w Śródmieściu, jego skala bezpośrednio wpłynie na życie mieszkańców sąsiedniego Żoliborza.

Dworzec na trzech poziomach i dziesięć pięter biur

Kluczowym elementem projektu jest budynek, który zintegruje obsługę podróżnych z przestrzenią komercyjną. Nowy dworzec zostanie rozplanowany na trzech poziomach. Pod ziemią znajdzie się połączenie z peronami i tunelem, parter zajmie główna hala obsługi pasażerów, natomiast na antresoli powstanie poczekalnia.

Nad częścią dworcową wyrośnie biurowiec o dziesięciu kondygnacjach, co sprawi, że cała bryła budynku będzie liczyć około dwunastu poziomów. Ciekawym akcentem kulturalnym w nowym obiekcie ma być stała wystawa upamiętniająca wydarzenia Marca '68.