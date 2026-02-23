6.3°C
1009.1 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Nowy Dworzec Gdański i biurowce. Ghelamco oraz PKP odkrywają karty w sprawie wielkiej inwestycji

Publikacja: 23.02.2026 07:35

Nowy dworzec zostanie rozplanowany na trzech poziomach. Pod ziemią znajdzie się połączenie z peronam

Nowy dworzec zostanie rozplanowany na trzech poziomach. Pod ziemią znajdzie się połączenie z peronami i tunelem, parter zajmie główna hala obsługi pasażerów

Foto: mat. pras.

M.B.
W rejonie Dworca Gdańskiego w Warszawie powstanie nowoczesny kompleks łączący funkcje transportowe i biurowe. Inwestorzy zaprezentowali harmonogram prac, z którego wynika, że pasażerów czeka budowa nowego obiektu oraz dworca tymczasowego.

Plany modernizacji jednego z najważniejszych węzłów komunikacyjnych stolicy nabierają realnych kształtów. Podczas spotkania Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy Żoliborz przedstawiciele spółek PKP S.A., Xcity Investments oraz dewelopera Ghelamco przedstawili szczegóły przedsięwzięcia. Choć teren inwestycji administracyjnie leży w Śródmieściu, jego skala bezpośrednio wpłynie na życie mieszkańców sąsiedniego Żoliborza.

Dworzec na trzech poziomach i dziesięć pięter biur

Kluczowym elementem projektu jest budynek, który zintegruje obsługę podróżnych z przestrzenią komercyjną. Nowy dworzec zostanie rozplanowany na trzech poziomach. Pod ziemią znajdzie się połączenie z peronami i tunelem, parter zajmie główna hala obsługi pasażerów, natomiast na antresoli powstanie poczekalnia.

Nad częścią dworcową wyrośnie biurowiec o dziesięciu kondygnacjach, co sprawi, że cała bryła budynku będzie liczyć około dwunastu poziomów. Ciekawym akcentem kulturalnym w nowym obiekcie ma być stała wystawa upamiętniająca wydarzenia Marca '68.

Nad częścią dworcową wyrośnie biurowiec o dziesięciu kondygnacjach

Nad częścią dworcową wyrośnie biurowiec o dziesięciu kondygnacjach

Foto: mat. pras.

Reklama
Reklama

Harmonogram prac i dworzec tymczasowy

Realizacja pierwszego etapu inwestycji planowana jest na lata 2027–2029. Według przewidywań budowa potrwa około 24 miesięcy. Aby zapewnić ciągłość obsługi podróżnych, deweloper zostanie zobowiązany do uruchomienia dworca tymczasowego. Zostanie on zlokalizowany w miejscu dawnej myjni samochodowej.

Ghelamco posiada już pozwolenie na budowę, projekt czeka jeszcze na ostateczną decyzję Ministerstwa

Ghelamco posiada już pozwolenie na budowę, projekt czeka jeszcze na ostateczną decyzję Ministerstwa Infrastruktury dotyczącą przekazania terenu.

Foto: mat. pras.

Pasażerowie muszą przygotować się na pewne niedogodności, zwłaszcza że prace na Dworcu Gdańskim mogą zbiec się w czasie z modernizacją linii średnicowej oraz przebudową Dworca Wschodniego, co znacząco zwiększy ruch w tej części miasta.

Formalności i gigantyczna powierzchnia

Choć Ghelamco posiada już pozwolenie na budowę, projekt czeka jeszcze na ostateczną decyzję Ministerstwa Infrastruktury dotyczącą przekazania terenu. Całe przedsięwzięcie, którego wartość szacuje się na 500 milionów euro, obejmuje teren o powierzchni 2,4 hektara. Docelowo ma tu powstać kilka biurowców o łącznej powierzchni komercyjnej około 100 tysięcy metrów kwadratowych.

Polecane
Plany PKP PLK zakładają, że w pierwszej kolejności, w latach 2031-2035, odbędzie się gruntowna moder
kolej
Warszawa zyska drugą linię średnicową. Wielka inwestycja pod centrum miasta

Nowy kompleks będzie unikalnym w skali Warszawy punktem, który w tak ścisły sposób połączy kolej, metro, komunikację miejską oraz nowoczesną zabudowę biurowo-usługową. Atutem lokalizacji pozostaje bliskość centrum oraz sąsiedztwo dużych osiedli mieszkaniowych i galerii handlowej.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Piesi zyskają prawo do korzystania z całej szerokości ulicy. Nawierzchnia zostanie wykonana z estety
przebudowa

Zielona zmiana na Pradze. Rusza przebudowa ulicy Środkowej

System automatycznie uruchamia spryskiwanie jezdni środkiem odladzającym
bezpieczeństwo ruch drogowego

Tunel na Wisłostradzie pod szczególnym nadzorem zimowym

Pierwsze ekipy geologów pojawiły się przy Alei Wilanowskiej
metro

Przygotowania do budowy czwartej linii metra. Ruszyły pierwsze prace

Wszystkie nadesłane propozycje zmieściły się w kwocie 411 mln zł, którą zarezerwowała spółka Central
samolot

Oferty na fundamenty terminala CPK mieszczą się w budżecie

Trzeba uzbroić się w cierpliwość i uważnie obserwować oznakowanie w rejonie prowadzonych robót.
przebudowa

Szeligowska z utrudnieniami. Łącznik do S8 zostanie zamknięty

Dwie dodatkowe stacje metra – Muranów i Plac Konstytucji – mają powstać na linii metra M1 jako uzupe
metro

Czy stolica wycofuje się z budowy stacji Muranów? Burmistrz Śródmieścia odpowiada

Dokładnie miesiąc temu na ul. Grochowskiej, na wysokości ul. Zamienieckiej, doszło do tragicznego w
bezpieczeństwo ruchu drogowego

Zmiany na Grochowskiej. Musimy jeszcze na nie poczekać

Wykonawca ma 500 dni od momentu podpisania umowy na sfinalizowanie inwestycji, w tym na przygotowani
przebudowa

Piąte rondo na Płaskowickiej. Ursynów doczeka się zmiany

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA