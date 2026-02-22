Suri czy myszojeleń? Kto zostanie Zwierzakiem Miesiąca?

Rozpoczęła się nowa seria plebiscytów na Zwierzaka Miesiąca warszawskiego zoo. W styczniowym finale znalazły się: irbisica śnieżna Suri i niedawno narodzony kanczyl jawajski. Głosowanie potrwa do 24 lutego.



Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie kontynuuje zabawę-plebiscyt na Zwierzaka Miesiąca. Wielki finał to wybór najpopularniejszego zwierzęcia roku.

Faworytami pierwszego miesiąca 2026 roku są irbisica śnieżna Suri i narodzony kilka tygodni temu kanczyl jawajski. który jeszcze nie ma imienia – zostanie wybrane przez zwycięzcę specjalnej licytacji dla WOŚP, co nastąpi w najbliższy wtorek 24 lutego. Na zwierzę miesiąca głosować można do wtorku do 7:30 reakcjami pod postem warszawskiego zoo.

W pierwszej, styczniowej, rundzie udział wzięły najpopularniejsze zwierzaki w social mediach z początku roku: goryl Azizi, hipopotam Hugo, młody kanczyl jawajski, czyli "myszojeleń", gepardzice Lara i Lava, mrówkojad Yuri, irbis śnieżny Suri, alpaka Roni oraz szympans Frodo.

Kanczyl jawajski czyli myszojeleń

Kanczyl jawajski należy do najmniejszych przedstawicieli kopytnych na świecie. Malucha wraz z rodziną można podziwiać w Ptaszarni Warszawskiego ZOO. Młody osobnik jest w świetnej formie i rozwija się prawidłowo. Choć nie osiągnie dużych rozmiarów, bez wątpienia zachwyca swoją delikatnością i niezwykłym wyglądem.