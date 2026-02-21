Nowe iluminacje w Warszawie. Co pojawi się na Moście Śląsko-Dąbrowskim?

Iluminacja mostu zostanie unowocześniona, ale przejdzie także rewolucję.
W zeszły weekend pożegnaliśmy iluminację zimową w Warszawie. To była także ostatnia okazja, aby zobaczyć ozdoby nawiązujące do lat 50. i 60. Między innymi uliczny saturator, telewizor Belweder, kultowe Syrena i Warszawa… Na pewno będziemy wspominać wszystkie te dekoracje, które towarzyszyły spacerowiczom przez trzy ostatnie zimy.
Jednocześnie ZDM szykuje się do nowej iluminacji. W tym roku drogowcy podpiszą umowę na kolejne trzy lata, w ramach której przygotowane zostaną zupełnie nowe ozdoby.
Otwarto oferty na modernizację iluminacji mostu Śląsko-Dąbrowskiego. Rozpoczynają się od 6,5 mln zł, a kończą na niecałych 11,2 mln zł. Wybrany wykonawca będzie miał po podpisaniu umowy 6 miesięcy na wykonanie zadania, które nie polega jedynie na wymianie sprzętu na nowszy.
Iluminacja mostu zostanie unowocześniona, ale przejdzie także rewolucję. Po zmianach będzie znacznie więcej możliwości sterowania światłem na moście. Możliwe będzie na przykład przyciemnienie oświetlenia fragmentów mostu w bezpośrednim sąsiedztwie drzew. To znacząco poprawi warunki rozwoju przyrody, której po praskiej stronie nie brakuje. Będzie to szczególnie ważne w okresie lęgów ptactwa i wzmożonej aktywności owadów.
Zmodernizowana iluminacja będzie jednak potrafiła znacznie więcej niż tylko oświetlać most. W ramach przetargu powstanie kilka scenariuszy oświetlenia. Pierwszy to scenariusz bazowy w dwóch wariantach – statycznym i dynamicznym. Statyczny będzie prostym oświetleniem konstrukcji na biało. Nie zabraknie też opcji wybrania dowolnej barwy światła. Na przykład w celu upamiętnienia ważnych wydarzeń, jak to miało miejsce podczas lotu w kosmos Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. Wówczas oświetlilono most na niebiesko.
Wariant dynamiczny to z kolei przedstawienie. Będzie to subtelny pokaz – płynny i rytmiczny – łączący biel i pastelowe barwy. Poprzez zabawę światłem w różnych barwach podzielona na cztery fazy kompozycja ma ukazać spokój natury, energię życia, emocjonalne ciepło oraz prowadzić do harmonii i refleksji. Całemu pokazowi będzie towarzyszyć łagodna i nastrojowa muzyka.
W ramach modernizacji iluminacji Mostu Śląsko-Dąbrowskiego ZDM przypomina jego historię. Nie jest to w końcu pierwszy most w tym miejscu. Pierwszym był most Kierbedzia – druga stała i zarazem pierwsza stalowa przeprawa przez Wisłę w Warszawie.
Nazywana od nazwiska projektanta Stanisława Kierbedzia konstrukcja powstawała w latach 1859-1864. Poprzedni most – drewniany most Zygmunta Augusta – zerwała w 1603 roku kra. To oznacza, że na kolejny Warszawiacy czekali aż 261 lat! Niestety on sam przeżył zaledwie 80 lat. Chociaż został odbudowany po I wojnie światowej, to zniszczenia po drugiej były już zbyt poważne. Pozostały po nim filary, na których po ich powiększeniu oraz wzmocnieniu zbudowano dzisiejszy most Śląsko-Dąbrowski.
Historie obu przepraw są więc ze sobą nierozerwalnie połączone, co pokaże kolejny scenariusz iluminacji – „Na filarach pamięci”. Seledynowa barwa oświetlenia oraz girlandy nawiążą do kratownic, z których zbudowany był most Kierbedzia. Ponadto w miejscu tablic z nazwą mostu Śląsko-Dąbrowskiego na przyczółku po lewej stronie rzeki wyświetlany będzie napis „Most Kierbedzia”.
Most Śląsko-Dąbrowski jest także symbolem nierozerwalnej więzi między Warszawą a Wisłą. Podkreśli to ostatni zamówiony scenariusz – „Rytm Wisły, puls Warszawy”. Przygotujemy kilka zestawów kolorystycznych, które będzie można zmieniać na przykład w zależności od pory roku.
Wybrane kolory oświetlenia nawiążą do roli mostu Śląsko-Dąbrowskiego, będącego łącznikiem między rzeką a miastem, ukazując jego „rytmy” – komunikacyjny, pieszy, bulwarów i natury. Chłodniejsze barwy symbolizować będą nurt Wisły. Z kolei cieplejsze będą odbiciem stojącej nad nią metropolii – Warszawy.
„Opisane scenariusze to jednak nie koniec możliwości zmodernizowanej iluminacji. W przyszłości chcemy je rozwinąć o dynamiczne elementy, ale także opracować kolejne, które będziemy wykorzystywać przy różnych okazjach. Wiele świąt i wydarzeń może mieć własny i unikalny scenariusz. I taki też mamy plan” – informują drogowcy
Nowy sprzęt umożliwi także mapping mostu, który urozmaici iluminację. Dynamiczne projekcje zsynchronizowane z oświetleniem mostu nie tylko przykują oko, ale pozwolą na przekazywanie różnych treści – historycznych, edukacyjnych, artystycznych. Iluminacja będzie też jeszcze bardziej angażująca dzięki zaplanowanym elementom interaktywnym, np. poprzez wyświetlenie gier na przyczółku mostu.