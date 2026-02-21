1.6°C
1017.2 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Nowe iluminacje w Warszawie. Co pojawi się na Moście Śląsko-Dąbrowskim?

Publikacja: 21.02.2026 18:54

Iluminacja mostu zostanie unowocześniona, ale przejdzie także rewolucję.

Iluminacja mostu zostanie unowocześniona, ale przejdzie także rewolucję.

Foto: Zarząd Dróg Miejskich

rbi
Zakończył się ostatni sezon zimowej iluminacji nawiązującej do czasów PRL. Ozdoby wzorowane na latach 50. i 60. zastąpione zostaną nowymi. Zarząd Dróg Miejskich szykuje się do ogłoszenia przetargu na iluminację na lata 2026-2029.

W zeszły weekend pożegnaliśmy iluminację zimową w Warszawie. To była także ostatnia okazja, aby zobaczyć ozdoby nawiązujące do lat 50. i 60. Między innymi uliczny saturator, telewizor Belweder, kultowe Syrena i Warszawa… Na pewno będziemy wspominać wszystkie te dekoracje, które towarzyszyły spacerowiczom przez trzy ostatnie zimy.

Jednocześnie ZDM szykuje się do nowej iluminacji. W tym roku drogowcy podpiszą umowę na kolejne trzy lata, w ramach której przygotowane zostaną zupełnie nowe ozdoby.

Otwarto oferty na modernizację iluminacji mostu Śląsko-Dąbrowskiego. Rozpoczynają się od 6,5 mln zł, a kończą na niecałych 11,2 mln zł. Wybrany wykonawca będzie miał po podpisaniu umowy 6 miesięcy na wykonanie zadania, które nie polega jedynie na wymianie sprzętu na nowszy.

Magia światła na Moście Śląsko-Dąbrowskim

Iluminacja mostu zostanie unowocześniona, ale przejdzie także rewolucję. Po zmianach będzie znacznie więcej możliwości sterowania światłem na moście. Możliwe będzie na przykład przyciemnienie oświetlenia fragmentów mostu w bezpośrednim sąsiedztwie drzew. To znacząco poprawi warunki rozwoju przyrody, której po praskiej stronie nie brakuje. Będzie to szczególnie ważne w okresie lęgów ptactwa i wzmożonej aktywności owadów.

Polecane
Na finiszu jest modernizacja torowiska w ciągu ul. Grójeckiej, którą w zeszłym roku intensywnie zajm
transport szynowy
Warszawę czeka kolejny intensywny rok remontów torowisk
Reklama
Reklama

Zmodernizowana iluminacja będzie jednak potrafiła znacznie więcej niż tylko oświetlać most. W ramach przetargu powstanie kilka scenariuszy oświetlenia. Pierwszy to scenariusz bazowy w dwóch wariantach – statycznym i dynamicznym. Statyczny będzie prostym oświetleniem konstrukcji na biało. Nie zabraknie też opcji wybrania dowolnej barwy światła. Na przykład w celu upamiętnienia ważnych wydarzeń, jak to miało miejsce podczas lotu w kosmos Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. Wówczas oświetlilono most na niebiesko.

Wariant dynamiczny to z kolei przedstawienie. Będzie to subtelny pokaz – płynny i rytmiczny – łączący biel i pastelowe barwy. Poprzez zabawę światłem w różnych barwach podzielona na cztery fazy kompozycja ma ukazać spokój natury, energię życia, emocjonalne ciepło oraz prowadzić do harmonii i refleksji. Całemu pokazowi będzie towarzyszyć łagodna i nastrojowa muzyka.

Historia Mostu Śląsko-Dąbrowskiego

W ramach modernizacji iluminacji Mostu Śląsko-Dąbrowskiego ZDM przypomina jego historię. Nie jest to w końcu pierwszy most w tym miejscu. Pierwszym był most Kierbedzia – druga stała i zarazem pierwsza stalowa przeprawa przez Wisłę w Warszawie.

Nazywana od nazwiska projektanta Stanisława Kierbedzia konstrukcja powstawała w latach 1859-1864. Poprzedni most – drewniany most Zygmunta Augusta – zerwała w 1603 roku kra. To oznacza, że na kolejny Warszawiacy czekali aż 261 lat! Niestety on sam przeżył zaledwie 80 lat. Chociaż został odbudowany po I wojnie światowej, to zniszczenia po drugiej były już zbyt poważne. Pozostały po nim filary, na których po ich powiększeniu oraz wzmocnieniu zbudowano dzisiejszy most Śląsko-Dąbrowski.

Historie obu przepraw są więc ze sobą nierozerwalnie połączone, co pokaże kolejny scenariusz iluminacji – „Na filarach pamięci”. Seledynowa barwa oświetlenia oraz girlandy nawiążą do kratownic, z których zbudowany był most Kierbedzia. Ponadto w miejscu tablic z nazwą mostu Śląsko-Dąbrowskiego na przyczółku po lewej stronie rzeki wyświetlany będzie napis „Most Kierbedzia”.

Polecane
Radni Targówka w sprawie Mostu Krasińskiego byli jednomyślni
planowanie miasta
Radni Targówka za Mostem Krasińskiego. W opozycji tylko Żoliborz
Reklama
Reklama

Most Śląsko-Dąbrowski jest także symbolem nierozerwalnej więzi między Warszawą a Wisłą. Podkreśli to ostatni zamówiony scenariusz – „Rytm Wisły, puls Warszawy”. Przygotujemy kilka zestawów kolorystycznych, które będzie można zmieniać na przykład w zależności od pory roku.

Wybrane kolory oświetlenia nawiążą do roli mostu Śląsko-Dąbrowskiego, będącego łącznikiem między rzeką a miastem, ukazując jego „rytmy” – komunikacyjny, pieszy, bulwarów i natury. Chłodniejsze barwy symbolizować będą nurt Wisły. Z kolei cieplejsze będą odbiciem stojącej nad nią metropolii – Warszawy.

„Opisane scenariusze to jednak nie koniec możliwości zmodernizowanej iluminacji. W przyszłości chcemy je rozwinąć o dynamiczne elementy, ale także opracować kolejne, które będziemy wykorzystywać przy różnych okazjach. Wiele świąt i wydarzeń może mieć własny i unikalny scenariusz. I taki też mamy plan” – informują drogowcy

Nowy sprzęt umożliwi także mapping mostu, który urozmaici iluminację. Dynamiczne projekcje zsynchronizowane z oświetleniem mostu nie tylko przykują oko, ale pozwolą na przekazywanie różnych treści – historycznych, edukacyjnych, artystycznych. Iluminacja będzie też jeszcze bardziej angażująca dzięki zaplanowanym elementom interaktywnym, np. poprzez wyświetlenie gier na przyczółku mostu.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Udało się namierzyć punkt, w którym mimo braku zezwoleń oferowano gry hazardowe.
bezpieczeństwo

Hazard, gotówka i narkotyki. Służby zlikwidowały punkt gier

Profesor Dariusz Stola zastąi na stanowisku Zygmunta Stępińskiego, który kończy sowją kadencję
Kadry

Dariusz Stola znów na czele Muzeum POLIN

I nagroda pieniężna w wysokości 25 tys. złoraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolne
inwestycje

Jaka będzie biblioteka w Wesołej? Konkurs rozstrzygnięty

Kluczową zmianą w tegorocznej 20. edycji jest lokalizacja startu, który został przeniesiony na lewy
sport i rekreacja

Jubileuszowy Półmaraton Warszawski z rekordową frekwencją

Grupa zaatakowała funkcjonariuszy, chcąc zmusić ich do odstąpienia od czynności służbowych. Patrol m
bezpieczeństwo

Nocny wandalizm zakończony aresztem

Z wojennej pożogi ocalały posągi Chopina i Moniuszki dłuta Władysława Mazura. W 2001 roku wróciły n
warszawskie historie...

Na Jasnej znów rozbrzmiały dźwięki muzyki

Wizualizacja pawilonu dla bezdomnych kotów, widok od strony północnej
zwierzę warszawskie

Koty ze schroniska jeszcze poczekają na swój pawilon. Inwestycja w Wawrze opóźniona

Historia sięga lat 50. W 1950 r. Minister Rolnictwa ustanowił zarząd przymusowy nad firmą C.Urlich,
nieruchomości

Spór o grunty przy Górczewskiej. Warszawa deklaruje wsparcie dla SM „Koło”

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA