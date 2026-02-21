Dariusz Stola znów na czele Muzeum POLIN

Profesor Dariusz Stola będzie dyrektorem Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. 1 marca obejmie to stanowisko na 5-letnią kadencję. Prof. Stola kierował już Muzeum POLIN w latach 2014-2019.



Profesor Dariusz Stola, historyk, badacz najnowszych dziejów Polski i relacji polsko-żydowskich, kierował Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w latach 2014–2019.

Kontrowersje wokół dyrektora Muzeum Polin

W maju 2019 roku prof. Stola został ponownie wybrany na stanowisko dyrektora Muzeum przez 15-osobową komisję konkursową, jednak ówczesny minister kultury Piotr Gliński nie powołał go na kolejną kadencję.

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN jest pierwszą w Polsce instytucją publiczno-prywatną stworzoną wspólnie przez Miasto Stołeczne Warszawę, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

Prof. Stola odebrał nominację z rąk szefowej MKiDN Marty Cienkowskiej. Zastąpi Zygmunta Stępińskiego, który kończy kadencję na stanowisku dyrektora POLIN 28 lutego.