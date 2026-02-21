Dariusz Stola znów na czele Muzeum POLIN

Profesor Dariusz Stola zastąi na stanowisku Zygmunta Stępińskiego, który kończy sowją kadencję
Profesor Dariusz Stola, historyk, badacz najnowszych dziejów Polski i relacji polsko-żydowskich, kierował Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w latach 2014–2019.
W maju 2019 roku prof. Stola został ponownie wybrany na stanowisko dyrektora Muzeum przez 15-osobową komisję konkursową, jednak ówczesny minister kultury Piotr Gliński nie powołał go na kolejną kadencję.
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN jest pierwszą w Polsce instytucją publiczno-prywatną stworzoną wspólnie przez Miasto Stołeczne Warszawę, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.
Prof. Stola odebrał nominację z rąk szefowej MKiDN Marty Cienkowskiej. Zastąpi Zygmunta Stępińskiego, który kończy kadencję na stanowisku dyrektora POLIN 28 lutego.
Dariusz Stola zasiada w radach kilku instytucji naukowych i muzealnych, od 2024 roku przewodniczy Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, od 2023 w Radzie Naukowej ISP PAN. Otrzymał wiele nagród i wyróżnień, m.in. w 2020 roku Nagrodę im. Ireny Sendlerowej i Nagrodę Miasta St. Warszawa za zasługi dla stolicy, a w 2025 roku został uhonorowany Srebrnym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".