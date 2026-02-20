Rekordowa transakcja. 26 mln zł za trzy apartamenty przy Anielewicza

Warszawski rynek luksusowych nieruchomości nie zwalnia tempa. W kompleksie Murano w Śródmieściu sprzedano trzy apartamenty za ponad 26 mln zł. To jedna z największych transakcji w stolicy w ostatnim czasie.



Rynek premium w Warszawie pokazuje siłę. W powstającej inwestycji Murano przy ul. Anielewicza 15A klient kupił trzy lokale o łącznej wartości przekraczającej 26 milionów złotych – informuje propertynews.pl. Projekt realizuje deweloper Profbud.

Ceny w tej inwestycji sięgają nawet 54 tys. zł za metr kwadratowy. To poziom, który jeszcze kilka lat temu wydawał się w Warszawie trudny do osiągnięcia.

Luksus w sercu miasta

Inwestycja powstaje na Muranowie – w bezpośrednim sąsiedztwie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. To jedna z najbardziej historycznie naznaczonych części stolicy.

Za projekt architektoniczny odpowiada pracownia BBGK Architekci. Koncepcja opiera się na autorskim pomyśle „Ośmiu Stref Murano” – przestrzeni zaprojektowanych tak, by zapewniać mieszkańcom ciszę, prywatność i kontakt z naturą w środku miasta.