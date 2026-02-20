Rekordowa transakcja. 26 mln zł za trzy apartamenty przy Anielewicza

Kompleks Murano będzie oddany do użytku już w listopadzie tego roku
Rynek premium w Warszawie pokazuje siłę. W powstającej inwestycji Murano przy ul. Anielewicza 15A klient kupił trzy lokale o łącznej wartości przekraczającej 26 milionów złotych – informuje propertynews.pl. Projekt realizuje deweloper Profbud.
Ceny w tej inwestycji sięgają nawet 54 tys. zł za metr kwadratowy. To poziom, który jeszcze kilka lat temu wydawał się w Warszawie trudny do osiągnięcia.
Inwestycja powstaje na Muranowie – w bezpośrednim sąsiedztwie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. To jedna z najbardziej historycznie naznaczonych części stolicy.
Za projekt architektoniczny odpowiada pracownia BBGK Architekci. Koncepcja opiera się na autorskim pomyśle „Ośmiu Stref Murano” – przestrzeni zaprojektowanych tak, by zapewniać mieszkańcom ciszę, prywatność i kontakt z naturą w środku miasta.
Jak podkreślają przedstawiciele spółki, transakcja o wartości ponad 26 mln zł to wyraźny sygnał, że klienci segmentu premium szukają dziś czegoś więcej niż dobrego adresu.
– Mamy już zamkniętą transakcję z jednym z naszych klientów na zakup trzech lokali o łącznej wartości ponad 26 milionów złotych. To dowód, że rynek docenia konsekwentną i przemyślaną koncepcję projektu – wskazuje Tomasz Kozak, wiceprezes Profbud.
Projekt Murano obejmie łącznie 189 mieszkań o metrażach od 30 do 145 mkw. Zakończenie budowy planowane jest na listopad 2026 roku, a uzyskanie pozwolenia na użytkowanie – na końcówkę tego samego roku.
Muranów, dzięki swojej powojennej architekturze, szerokim ulicom i dużej ilości zieleni, od kilku lat umacnia pozycję jednej z najbardziej pożądanych lokalizacji w Warszawie. Stawkę podbija fakt, że Murano może być jedną z ostatnich tak dużych inwestycji w tym rejonie miasta. Najnowsza rekordowa transakcja tylko to potwierdza.