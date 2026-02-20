Koniec z podróbką mObywatela. CBZC rozbiło grupę nastolatków

Policjanci z CBZC zatrzymali czterech młodych mężczyzn, którzy przez rok sprzedawali fałszywą aplikację mObywatel. Z nielegalnego oprogramowania skorzystało ponad 3000 osób, a sprawcy usłyszeli już zarzuty prokuratorskie.



Działania funkcjonariuszy z Gorzowa Wielkopolskiego doprowadziły do przerwania procederu, który odbywał się na popularnym wśród młodzieży serwisie internetowym. Grupa, w skład której wchodził 17-latek oraz trzech 18-latków, oferowała narzędzie imitujące rządową aplikację.

Ze względu na fakt, że z przestępstwa młodzi ludzie uczynili sobie regularny zarobek, zastosowano wobec nich surowsze przepisy kodeksu karnego.

Z ustaleń śledczych wynika, że sprzedaż trwała co najmniej dwanaście miesięcy. W tym czasie oszuści pozyskali tysiące klientów, traktując handel nielegalnym kodem jako stałe źródło dochodu.

Zgromadzony materiał dowodowy jednoznacznie potwierdził skalę operacji i sposób działania młodych mężczyzn. Foto: policja

Akcja w trzech województwach

Zatrzymania przeprowadzono jednocześnie na terenie województw mazowieckiego, małopolskiego oraz pomorskiego. Podczas akcji policjanci przeszukali mieszkania podejrzanych, zabezpieczając komputery, telefony oraz inne nośniki danych. Zgromadzony materiał dowodowy jednoznacznie potwierdził skalę operacji i sposób działania młodych mężczyzn.