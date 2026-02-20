Koniec z podróbką mObywatela. CBZC rozbiło grupę nastolatków

Młodzi przestępcy oferowali narzędzie imitujące rządową aplikację mObywatel
Działania funkcjonariuszy z Gorzowa Wielkopolskiego doprowadziły do przerwania procederu, który odbywał się na popularnym wśród młodzieży serwisie internetowym. Grupa, w skład której wchodził 17-latek oraz trzech 18-latków, oferowała narzędzie imitujące rządową aplikację.
Z ustaleń śledczych wynika, że sprzedaż trwała co najmniej dwanaście miesięcy. W tym czasie oszuści pozyskali tysiące klientów, traktując handel nielegalnym kodem jako stałe źródło dochodu.
Zatrzymania przeprowadzono jednocześnie na terenie województw mazowieckiego, małopolskiego oraz pomorskiego. Podczas akcji policjanci przeszukali mieszkania podejrzanych, zabezpieczając komputery, telefony oraz inne nośniki danych.
Podejrzani usłyszeli zarzuty karne dotyczące podrobienia aplikacji oraz jej dalszej odsprzedaży w sieci. Ze względu na fakt, że z przestępstwa uczynili sobie regularny zarobek, zastosowano wobec nich surowsze przepisy kodeksu karnego. Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga Południe zdecydowała o zastosowaniu wolnościowych środków zapobiegawczych, w tym dozoru policji.
Poza sprzętem elektronicznym, śledczy zabezpieczyli również mienie należące do zatrzymanych. Ma ono posłużyć jako pokrycie przyszłych grzywien orzeczonych przez sąd. Całe postępowanie pozostaje pod ścisłym nadzorem prokuratury, która analizuje zgromadzone dowody i bada, czy w sprawę mogły być zaangażowane inne osoby.