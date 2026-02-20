-6.4°C
1026.6 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Koniec z podróbką mObywatela. CBZC rozbiło grupę nastolatków

Publikacja: 20.02.2026 08:30

Młodzi przestępcy oferowali narzędzie imitujące rządową aplikację mObywatel

Młodzi przestępcy oferowali narzędzie imitujące rządową aplikację mObywatel

Foto: policja

M.B.
Policjanci z CBZC zatrzymali czterech młodych mężczyzn, którzy przez rok sprzedawali fałszywą aplikację mObywatel. Z nielegalnego oprogramowania skorzystało ponad 3000 osób, a sprawcy usłyszeli już zarzuty prokuratorskie.

Działania funkcjonariuszy z Gorzowa Wielkopolskiego doprowadziły do przerwania procederu, który odbywał się na popularnym wśród młodzieży serwisie internetowym. Grupa, w skład której wchodził 17-latek oraz trzech 18-latków, oferowała narzędzie imitujące rządową aplikację.

Ze względu na fakt, że z przestępstwa młodzi ludzie uczynili sobie regularny zarobek, zastosowano wobec nich surowsze przepisy kodeksu karnego. 

Z ustaleń śledczych wynika, że sprzedaż trwała co najmniej dwanaście miesięcy. W tym czasie oszuści pozyskali tysiące klientów, traktując handel nielegalnym kodem jako stałe źródło dochodu.

Zgromadzony materiał dowodowy jednoznacznie potwierdził skalę operacji i sposób działania młodych mę

Zgromadzony materiał dowodowy jednoznacznie potwierdził skalę operacji i sposób działania młodych mężczyzn.

Foto: policja

Akcja w trzech województwach

Zatrzymania przeprowadzono jednocześnie na terenie województw mazowieckiego, małopolskiego oraz pomorskiego. Podczas akcji policjanci przeszukali mieszkania podejrzanych, zabezpieczając komputery, telefony oraz inne nośniki danych. Zgromadzony materiał dowodowy jednoznacznie potwierdził skalę operacji i sposób działania młodych mężczyzn.

Reklama
Reklama
Polecane
Znęcał się nad matką i groził dziecku. Jest już w areszcie
bezpieczeństwo
Znęcał się nad matką i groził dziecku. Jest już w areszcie

Konsekwencje prawne dla sprzedawców

Podejrzani usłyszeli zarzuty karne dotyczące podrobienia aplikacji oraz jej dalszej odsprzedaży w sieci. Ze względu na fakt, że z przestępstwa uczynili sobie regularny zarobek, zastosowano wobec nich surowsze przepisy kodeksu karnego. Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga Południe zdecydowała o zastosowaniu wolnościowych środków zapobiegawczych, w tym dozoru policji.

Polecane
Specjaliści starają się teraz ustalić, kto stoi za atakiem i czy hakerzy próbowali dostać się do inn
e-bezpieczeństwo
Atak hakerski na Uniwersytet Warszawski. Co wiemy o incydencie

Zabezpieczenie majątku na poczet kar

Poza sprzętem elektronicznym, śledczy zabezpieczyli również mienie należące do zatrzymanych. Ma ono posłużyć jako pokrycie przyszłych grzywien orzeczonych przez sąd. Całe postępowanie pozostaje pod ścisłym nadzorem prokuratury, która analizuje zgromadzone dowody i bada, czy w sprawę mogły być zaangażowane inne osoby.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Gdy funkcjonariusze weszli pod wskazany adres, zastali tam dwóch młodych mężczyzn w wieku 23 i 24 la
bezpieczeństwo

Fikcyjny policjant i narkotyki na Ursynowie

Dworzec Wiedeński zaprojektowany przez Marconiego na kilkadziesiąt lat zdefiniował kształ ówczesnego
Warszawskie historie...

Wspomnienie o Rzymianie co Warszawiakiem się stał

Prawdziwy przełom nastąpi w niedzielę, kiedy do Warszawy dotrze zdecydowanie cieplejsze powietrze.
prognoza

Od siarczystego mrozu i alertów po wiosenną odwilż

Kompleks Bulwary Praskie powstaje naprzeciw Kępy Potockiej na Żoliborzu
inwestycje

Mennica Polska stawia kolejne budynki. Nowy etap na Pradze Północ

Posiadacze wyżej położonych mieszkań w kompleksie Apartamenty Gutenberga będą mieli wspaniały widok
nieruchomości luksusowe

Apartamenty Gutenberga ruszają z budową

Ostatni etap budowy Bliska Wola Tower zakończył się ponad trzy lata temu. Od tego czsu lokatorzy nie
nieruchomości

Sądowy impas na Woli. Tysiące mieszkańców bez aktów notarialnych

adanie alkomatem wykazało ponad promil alkoholu w organizmie uciekiniera
bezpieczeństwo

Więzienie i dożywotni zakaz po pościgu za piratem

Nad osiedlem „wisi widmo dzikiej reprywatyzacji”. Sprawa dotyczy pięciu bloków przy ulicy Górczewski
Afera

Milionowe przekręty i widmo utraty mieszkań. Gorąco wokół warszawskiej spółdzielni "Koło"

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA