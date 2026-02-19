Mistrzostwa Ursynowa w koszykówce dla dziesięciolatków. Ruszyły zapisy

Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji zaprasza młodych sportowców do udziału w turnieju koszykówki. Zawody dla chłopców do lat 10 odbędą się 1 marca 2026 roku w hali Hawajska, a o udziale decyduje kolejność przesłanych zgłoszeń.



Nadchodzące wydarzenie jest skierowane do zawodników z rocznika 2016 oraz młodszych. Organizatorzy postawili na klasyczną formułę gry 5x5, która ma pomóc dzieciom w zdobywaniu pierwszych szlifów turniejowych. Głównym założeniem imprezy jest promocja aktywnego trybu życia, rozwijanie sportowych pasji oraz nauka zasad fair play od najmłodszych lat.

Zasady zgłoszeń i terminy

Chętne drużyny muszą się spieszyć, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona do 10 zespołów. Zapisy trwają do 26 lutego 2026 roku do godziny 12:00. Aby wziąć udział w rywalizacji, należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres e-mail: [email protected]. Wszelkie dodatkowe pytania dotyczące kwestii organizacyjnych można kierować pod numer telefonu 22 334 62 32.

Foto: mat. pras.

Lokalizacja i nagrody dla uczestników

Rozgrywki zostaną przeprowadzone w hali Hawajska, która znajduje się przy ulicy Dereniowej 48. Na uczestników czekają sportowe emocje oraz atrakcyjne wyróżnienia. Trzy najlepsze ekipy turnieju otrzymają pamiątkowe puchary i medale, a także nagrody niespodzianki.