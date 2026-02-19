Mistrzostwa Ursynowa w koszykówce dla dziesięciolatków. Ruszyły zapisy

Organizatorzy postawili na klasyczną formułę gry 5x5, która ma pomóc dzieciom w zdobywaniu pierwszych szlifów turniejowych.
Nadchodzące wydarzenie jest skierowane do zawodników z rocznika 2016 oraz młodszych. Organizatorzy postawili na klasyczną formułę gry 5x5, która ma pomóc dzieciom w zdobywaniu pierwszych szlifów turniejowych. Głównym założeniem imprezy jest promocja aktywnego trybu życia, rozwijanie sportowych pasji oraz nauka zasad fair play od najmłodszych lat.
Chętne drużyny muszą się spieszyć, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona do 10 zespołów. Zapisy trwają do 26 lutego 2026 roku do godziny 12:00. Aby wziąć udział w rywalizacji, należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres e-mail: [email protected]. Wszelkie dodatkowe pytania dotyczące kwestii organizacyjnych można kierować pod numer telefonu 22 334 62 32.
Rozgrywki zostaną przeprowadzone w hali Hawajska, która znajduje się przy ulicy Dereniowej 48. Na uczestników czekają sportowe emocje oraz atrakcyjne wyróżnienia. Trzy najlepsze ekipy turnieju otrzymają pamiątkowe puchary i medale, a także nagrody niespodzianki.
Organizatorzy przewidzieli również wyróżnienia indywidualne. Podczas zawodów wybrana zostanie Najlepsza Piątka Turnieju, a jeden z zawodników otrzyma tytuł MVP dla najbardziej wartościowego gracza. Pełny regulamin oraz szczegółowe informacje na temat wydarzenia można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej organizatora.