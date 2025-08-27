„Wykorzystaj ostatnie chwile wakacji”. Park rozrywki zaprasza na Summer Night już 29 sierpnia

W piątek 29 sierpnia park rozrywki Majaland Warszawa zaprasza na Summer Night, wyjątkową imprezę na pożegnanie wakacji. W programie zabawa do godziny 22:00, w trakcie której nie zabraknie muzyki, tańca i konkursów.



Na odwiedzających czekać będą bohaterowie ich ulubionych bajek, w tym Pszczółka Maja i jej przyjaciele oraz ekipa Psiego Patrolu.

Majaland Summer Night już 29 sierpnia



W trakcie Majaland Summer Night park rozrywki otwarty będzie w godz. 10-22. Bilety dostępne są na stronie internetowej. Organizatorzy przygotowali atrakcje i niespodzianki dla całej rodziny. Będzie wiele animacji i konkursów z nagrodami, w tym m.in. stacje do robienia wielkich baniek mydlanych czy tańce z pomponami, a także gry integracyjne i rodzinne rywalizacje „Rodzice kontra Dzieci”.

Nie zabraknie imprezowej i bajkowej muzyki, którą specjalnie z tej okazji przygotował DJ. Dodatkowo po zmroku park rozrywki rozświetlony zostanie wieloma kolorami.

„Summer Night to ostatnia okazja, by w wakacyjnym stylu naładować baterie przed powrotem do szkoły i codziennych obowiązków. Wykorzystaj ostatnie chwile wakacji, zaplanuj już dziś swój pobyt w parku Majaland Warszawa i podaruj sobie oraz bliskim niesamowite wspomnienia!” – zachęcają organizatorzy.