Życie Warszawy

„Wykorzystaj ostatnie chwile wakacji”. Park rozrywki zaprasza na Summer Night już 29 sierpnia

Publikacja: 27.08.2025 12:00

Majaland Summer Night już w piątek 29 sierpnia

Foto: Majaland Warszawa

Joanna Kamińska
W piątek 29 sierpnia park rozrywki Majaland Warszawa zaprasza na Summer Night, wyjątkową imprezę na pożegnanie wakacji. W programie zabawa do godziny 22:00, w trakcie której nie zabraknie muzyki, tańca i konkursów.

Na odwiedzających czekać będą bohaterowie ich ulubionych bajek, w tym Pszczółka Maja i jej przyjaciele oraz ekipa Psiego Patrolu.

W trakcie Majaland Summer Night park rozrywki otwarty będzie w godz. 10-22. Bilety dostępne są na stronie internetowej. Organizatorzy przygotowali atrakcje i niespodzianki dla całej rodziny. Będzie wiele animacji i konkursów z nagrodami, w tym m.in. stacje do robienia wielkich baniek mydlanych czy tańce z pomponami, a także gry integracyjne i rodzinne rywalizacje „Rodzice kontra Dzieci”.

Nie zabraknie imprezowej i bajkowej muzyki, którą specjalnie z tej okazji przygotował DJ. Dodatkowo po zmroku park rozrywki rozświetlony zostanie wieloma kolorami.

„Summer Night to ostatnia okazja, by w wakacyjnym stylu naładować baterie przed powrotem do szkoły i codziennych obowiązków. Wykorzystaj ostatnie chwile wakacji, zaplanuj już dziś swój pobyt w parku Majaland Warszawa i podaruj sobie oraz bliskim niesamowite wspomnienia!” – zachęcają organizatorzy.

Majaland Warszawa: 29 sierpnia atrakcje otwarte do godz. 22

W trakcie Majaland Summer Night kilkadziesiąt atrakcji dla młodszych i starszych miłośników zabawy otwartych będzie do godz. 22. Będą wśród nich zarówno te znajdujące się na zewnątrz, jak i w rozbudowanej strefie pod dachem.

Organizatorzy zachęcają do przejażdżek rollercoasterami. Na najodważniejszych czeka rollercoaster „Wilkołak” o wysokości sięgającej 21 m i rozwijający prędkość ponad 70 km/h. W trakcie podróży nim nie brakuje gwałtownych zakrętów, dynamicznych spadków, a także efektów świetlnych i dźwiękowych. Z kolei rollercoaster „Wikingów” zapewnia równie ekscytującą, ale bardziej bajkową przejażdżkę do krainy wojowników północy.

Ponadto odwiedzający Majaland Warszawa będą mogli skorzystać z wielu atrakcji na wodzie i w powietrzu, w tym z podróży po falach Wielkim Drakkarem czy wzbicia się w niebo na pokładzie SkyFly. Przy sprzyjającej pogodzie do późnych godzin dostępna będzie również strefa wodna z kolorowymi zjeżdżalniami i fontannami.

Majaland Summer Night: Spotkania z ulubionymi bohaterami

W trakcie Majaland Summer Night odwiedzający będą mogli spotkać swoich ulubionych bohaterów. Do wspólnej zabawy zapraszać będą Maja, Gucio i Filip. Chętnie zapozują również do pamiątkowych zdjęć. Podobnie jak SpongeBob Kanciastoporty i Patryk oraz Chase, Marshall i Sky z Psiego Patrolu.

Goście w trakcie pobytu w Majaland Warszawa skorzystać będą mogli również z szerokiej oferty strefy gastronomicznej (bary, kawiarnie i restauracje).

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

