Lotnisko Chopina a CPK. Czy nowa inwestycja również szybko się „zapcha”?

Dla porównania: na Lotnisku Chopina możliwe jest jednoczesne ustawienie na stanowiskach kontaktowych tylko 8 samolotów szerokokadłubowych, a łącznie na wszystkich stanowiskach wyposażonych w pomosty pasażerskie możliwa jest obecnie obsługa od 22 do 27 statków powietrznych. Po modernizacji Lotniska Chopina przybędzie kilka stanowisk kontaktowych, ale nadal ich liczba będzie znacząco niższa niż CPK.

Liczba stanowisk check-in na Lotnisku CPK wyniesie w fazie otwarcia prawie 140, a po montażu dodatkowego wyposażenia wzrośnie do 170, wobec obecnych 108 stanowisk check-in na Lotnisku Chopina. „Nie ma zatem obaw o braki przepustowości na Lotnisku CPK i przeniesienie ruchu z Lotniska Chopina” – zapewnia CPK.

Przepustowość Lotniska Chopina i CPK

Obecnie Lotnisko Chopina ma przepustowość ok. 22-26 mln pasażerów rocznie (w szczytach występują przekroczenia przepustowości i kolejki), a po modernizacji planowana jest przepustowość na poziomie ok. 30 mln pasażerów rocznie.

Projekt budowlany terminala pasażerskiego CPK obejmuje zarówno fazę o przepustowości 34 mln pasażerów rocznie, jak również rozbudowę do przepustowości 44 mln pasażerów rocznie. Również postępowanie na wybór generalnego wykonawcy terminala pasażerskiego obejmuje zakres podstawowy o przepustowości 34 mln pasażerów rocznie i opcjonalny o przepustowości 44 mln pasażerów rocznie, co pozwoli na elastyczne podejmowanie decyzji realizacyjnych, w zależności o rozwoju ruchu i kosztów związanych z realizacją rozbudowy.

Co istotne, już w dniu otwarcia CPK jego główny terminal ma być dostosowany do obsługi 44 mln pasażerów rocznie, przy czym zarządzający nowego portu lotniczego planuje stopniowe instalowanie wyposażenia. Dzięki temu możliwe będzie takie wyposażenie budynku, aby elastycznie zwiększać przepustowość – np. do 36-38 mln. W ramach całej rozbudowy objętej projektem założono ukończenie czwartego pirsu ze stanowiskami postojowymi, co pozwoli na obsługę większej liczby lotów przez stanowiska wyposażone w rękawy i osiągnięcie przepustowości całego terminala na poziomie 44 mln pasażerów rocznie.

Wyniki Prognozy IATA 2024-2060 wskazują, że w momencie otwarcia Lotniska CPK w 2032 roku wystąpi ruch lotniczy na poziomie ok. 31,5 mln pasażerów, a w horyzoncie 2040 roku ok. 40,7 mln pasażerów rocznie. Prognozy wskazują, że faza o przepustowości ok. 34 mln pasażerów rocznie będzie wystarczająca przez pierwsze 2-3 lata funkcjonowania lotniska, po czym konieczne będzie ukończenie wyposażenia i zakresu fazy o przepustowości 44 mln pasażerów rocznie, która powinna być wystarczająca co najmniej do ok. 2042 roku.

Plany rozwoju CPK w długim horyzoncie obejmują możliwość rozbudowy terminala do obsługi ponad 60 milionów pasażerów rocznie, a także budowę trzeciej niezależnej drogi startowej i obsługę około 450 000 operacji lotniczych rocznie.