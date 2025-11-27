Odtwarzanie utraconego dziedzictwa. Rekonstrukcja portretu Fryderyka Chopina

W zabytkowej Aptece Michała Mutniańskiego przy ul. Nowy Świat 18 w Warszawie rozpoczęła się realizacja wyjątkowego projektu artystyczno-konserwatorskiego. Studentka warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych podjęła się próby malarskiej rekonstrukcji zaginionego portretu Fryderyka Chopina autorstwa Ary’ego Scheffera.



Przedsięwzięcie, mające na celu przywrócenie wizerunku kompozytora, jest realizowane w otwartej formule, pozwalając publiczności na obserwację procesu twórczego.

Portret Chopina znany tylko z rycin – zaginiony oryginał

Ambitny projekt jest pracą magisterską Sylwii Regulskiej, studentki Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie, prowadzoną pod kierunkiem dra Mateusza Jasińskiego. Podjęła się ona rekonstrukcji olejnego „Portretu Fryderyka Chopina” (o wymiarach 98x56 cm), namalowanego przez Ary’ego Scheffera. Oryginalne dzieło sztuki zostało bezpowrotnie zniszczone podczas Powstania Styczniowego w 1863 roku i jest dziś znane wyłącznie z archiwalnych, czarno-białych fotografii oraz rycin.

Rekonstrukcja: wierność ikonograficzna i technologiczna

Głównym celem pracy Sylwii Regulskiej jest odtworzenie utraconego portretu z maksymalną wiernością zarówno pod względem ikonograficznym, czyli zgodności wizerunku, jak i technologicznym. Proces badawczy obejmuje dogłębną analizę wszelkich dostępnych materiałów źródłowych, szczegółowe porównanie zachowanych do dziś prac Scheffera oraz opracowanie rysunku kompozycyjnego, który jest niezbędny do przeniesienia układu na płótno. Studentka prowadzi również szczegółowe studia nad techniką malarską Scheffera, w tym warstwową budową jego obrazów i charakterystycznym sposobem prowadzenia pędzla, aby wiernie zrekonstruować warsztat artysty.