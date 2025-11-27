Odtwarzanie utraconego dziedzictwa. Rekonstrukcja portretu Fryderyka Chopina

Głównym celem pracy Sylwii Regulskiej jest odtworzenie utraconego portretu z maksymalną wiernością zarówno pod względem ikonograficznym, czyli zgodności wizerunku, jak i technologicznym
Przedsięwzięcie, mające na celu przywrócenie wizerunku kompozytora, jest realizowane w otwartej formule, pozwalając publiczności na obserwację procesu twórczego.
Ambitny projekt jest pracą magisterską Sylwii Regulskiej, studentki Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie, prowadzoną pod kierunkiem dra Mateusza Jasińskiego. Podjęła się ona rekonstrukcji olejnego „Portretu Fryderyka Chopina” (o wymiarach 98x56 cm), namalowanego przez Ary’ego Scheffera. Oryginalne dzieło sztuki zostało bezpowrotnie zniszczone podczas Powstania Styczniowego w 1863 roku i jest dziś znane wyłącznie z archiwalnych, czarno-białych fotografii oraz rycin.
Głównym celem pracy Sylwii Regulskiej jest odtworzenie utraconego portretu z maksymalną wiernością zarówno pod względem ikonograficznym, czyli zgodności wizerunku, jak i technologicznym. Proces badawczy obejmuje dogłębną analizę wszelkich dostępnych materiałów źródłowych, szczegółowe porównanie zachowanych do dziś prac Scheffera oraz opracowanie rysunku kompozycyjnego, który jest niezbędny do przeniesienia układu na płótno. Studentka prowadzi również szczegółowe studia nad techniką malarską Scheffera, w tym warstwową budową jego obrazów i charakterystycznym sposobem prowadzenia pędzla, aby wiernie zrekonstruować warsztat artysty.
W okresie od 27 listopada do 12 grudnia 2025 roku publiczność ma unikalną możliwość obserwowania kolejnych etapów powstawania rekonstrukcji. Prezentacja pracy w toku odbywa się w tzw. Aptece Michała Mutniańskiego przy ul. Nowy Świat 18. Odwiedzający mogą na bieżąco śledzić realizację projektu – od etapu opracowywania rysunku po przeniesienie kompozycji na płótno. Jest to rzadka okazja, aby przyjrzeć się z bliska metodom stosowanym przez konserwatorów-malarzy i poznać złożoność procesu rekonstrukcji zaginionych dzieł sztuki.
Projekt rekonstrukcji jest realizowany przy współpracy z Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie, które udostępniło studentce niezbędną dokumentację archiwalną i ikonograficzną dotyczącą zniszczonego dzieła. Przedsięwzięcie uzyskało także patronat i współfinansowanie ze strony OmenaArt Foundation.