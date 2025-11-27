Godne święta z Bankiem Żywności w Warszawie. Paczki dla rodzin i zbiórka w marketach

Tradycyjny pusty talerz na wigilijnym stole to piękny symbol polskiej gościnności, ale dla tysięcy warszawiaków pusty talerz jest, niestety, codziennością. W tym roku Bank Żywności SOS w Warszawie mobilizuje siły do walki o Godne Święta dla najbardziej potrzebujących.



Bank Żywności SOS w Warszawie, od 1994 roku działający pod hasłem "Zbieramy żywność, oddajemy godność" , rozpoczyna swoje coroczne, intensywne działania pomocowe. Organizacja, która w samym tylko 2023 roku przekazała około 2,2 miliona kilogramów żywności, docierając do około 30 tys. osób za pośrednictwem 140 organizacji partnerskich, po raz kolejny stawia sobie za cel, by żadna osoba w regionie nie musiała zasiąść do pustego stołu.

Jak podkreśla Anna Wolska, Dyrektor Banku Żywności SOS w Warszawie, propozycją organizacji jest zapoczątkowanie nowej tradycji: sprawienia, by ten symboliczny, pusty talerz nigdy nie pozostał pusty dla nikogo, kto go potrzebuje.

Świąteczna zbiórka żywności w Warszawie

Centralnym punktem przedświątecznych działań jest 29. Świąteczna Zbiórka Żywności, zaplanowana na dni 28–29 listopada 2025 roku. To ogólnopolska akcja, w której Banki Żywności mobilizują tysiące wolontariuszy do działania na rzecz najbardziej potrzebujących w ponad 2000 sklepów na terenie całego kraju. W tych dniach wolontariusze Banków Żywności będą prosić klientów o przekazywanie do specjalnie oznaczonych koszy trwałych produktów spożywczych.

Wśród produktów, które w największym stopniu pomogą przygotować świąteczne paczki, znajdują się: cukier, olej, konserwy, przetwory owocowe i warzywne, bakalie oraz słodycze. Zebrana żywność trafi następnie do świetlic środowiskowych, ośrodków wsparcia oraz organizacji charytatywnych, które na co dzień niosą pomoc tysiącom osób. Bank Żywności SOS w Warszawie udostępnia na swojej stronie internetowej dokładną listę sklepów biorących udział w akcji w regionie.