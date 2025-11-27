1.2°C
1018.7 hPa
Życie Warszawy

Godne święta z Bankiem Żywności w Warszawie. Paczki dla rodzin i zbiórka w marketach

Publikacja: 27.11.2025 08:00

Banki Żywności mobilizują tysiące wolontariuszy do działania na rzecz najbardziej potrzebujących

Banki Żywności mobilizują tysiące wolontariuszy do działania na rzecz najbardziej potrzebujących

Foto: mat. pras.

Kacper Komaiszko
Tradycyjny pusty talerz na wigilijnym stole to piękny symbol polskiej gościnności, ale dla tysięcy warszawiaków pusty talerz jest, niestety, codziennością. W tym roku Bank Żywności SOS w Warszawie mobilizuje siły do walki o Godne Święta dla najbardziej potrzebujących.

Bank Żywności SOS w Warszawie, od 1994 roku działający pod hasłem "Zbieramy żywność, oddajemy godność" , rozpoczyna swoje coroczne, intensywne działania pomocowe. Organizacja, która w samym tylko 2023 roku przekazała około 2,2 miliona kilogramów żywności, docierając do około 30 tys. osób za pośrednictwem 140 organizacji partnerskich, po raz kolejny stawia sobie za cel, by żadna osoba w regionie nie musiała zasiąść do pustego stołu.

Jak podkreśla Anna Wolska, Dyrektor Banku Żywności SOS w Warszawie, propozycją organizacji jest zapoczątkowanie nowej tradycji: sprawienia, by ten symboliczny, pusty talerz nigdy nie pozostał pusty dla nikogo, kto go potrzebuje.

Polecane
Już 28 listopada rusza Jarmark Warszawski 2025
tradycja
Takiej świątecznej atrakcji Warszawa jeszcze nie miała. Festiwal nowości rusza już 28 listopada

Świąteczna zbiórka żywności w Warszawie

Centralnym punktem przedświątecznych działań jest 29. Świąteczna Zbiórka Żywności, zaplanowana na dni 28–29 listopada 2025 roku. To ogólnopolska akcja, w której Banki Żywności mobilizują tysiące wolontariuszy do działania na rzecz najbardziej potrzebujących w ponad 2000 sklepów na terenie całego kraju. W tych dniach wolontariusze Banków Żywności będą prosić klientów o przekazywanie do specjalnie oznaczonych koszy trwałych produktów spożywczych.

Wśród produktów, które w największym stopniu pomogą przygotować świąteczne paczki, znajdują się: cukier, olej, konserwy, przetwory owocowe i warzywne, bakalie oraz słodycze. Zebrana żywność trafi następnie do świetlic środowiskowych, ośrodków wsparcia oraz organizacji charytatywnych, które na co dzień niosą pomoc tysiącom osób. Bank Żywności SOS w Warszawie udostępnia na swojej stronie internetowej dokładną listę sklepów biorących udział w akcji w regionie.

Reklama
Reklama
Polecane
Koty, wyczuwając wyższą temperaturę, wskakują do komory silnika, szukając tam bezpiecznej kryjówki.
zwierzę warszawskie
Zimowy apel do kierowców. „Sprawdź, czy pod maską nie ma kota”

Wirtualne paczki

Bank Żywności SOS w Warszawie, zdając sobie sprawę z rosnących wyzwań gospodarczych i społecznych, proponuje także inną, równie ważną formę wsparcia. Osoby, które nie mogą dotrzeć do sklepu, mogą pomóc online. Poprzez stronę zbiorkazywnosci.pl dostępne są "wirtualne koszyki", z których dochód jest w całości przeznaczany na zakup i dystrybucję jedzenia dla potrzebujących.

Akcja ta łączy się bezpośrednio z kampanią "Godne Święta", dającą darczyńcom możliwość zakupu paczki z jedzeniem o określonej wartości. Wystarczy wpłacić darowiznę, a Fundacja dostarczy żywność na stoły potrzebujących jeszcze przed świętami. Kwota 43 zł zapewnia paczkę dla jednej osoby, natomiast 98 zł wystarcza, by stworzyć paczkę dla całej rodziny. Pomoc ta skierowana jest do osób starszych, chorych, ubogich oraz bezdomnych, dla których ciepły i godny posiłek w Wigilię jest często luksusem.

Beata Ciepła, Prezes Zarządu Federacji Polskich Banków Żywności, podkreśla, że wobec rosnących wyzwań społecznych i ekonomicznych, potrzeby osób ubogich i zagrożonych niedożywieniem stają się coraz pilniejsze. Zaangażowanie tysięcy wolontariuszy i hojność darczyńców mogą wspólnie zmienić codzienność wielu osób na lepsze.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Głównym celem pracy Sylwii Regulskiej jest odtworzenie utraconego portretu z maksymalną wiernością z
sztuka

Odtwarzanie utraconego dziedzictwa. Rekonstrukcja portretu Fryderyka Chopina

Nadmierna prędkość wciąż pozostaje jedną z najczęstszych przyczyn wypadków drogowych o najtragicznie
bezpieczeństwo

Noga z gazu, policjantom lżej. Ogólnopolska akcja „Prędkość”

Najważniejszym punktem programu jest uroczyste spotkanie ze Świętym Mikołajem
dla dzieci

Fabryka Elfów na PGE Narodowym. Misja ratowania Świąt

Oficjalnemu otwarciu salonu H&M w Złotych Tarasach będzie towarzyszyć wiele atrakcji
handel

Nowe oblicze H&M w Złotych Tarasach

Zarząd Dróg Miejskich planuje w tym sezonie wykonać remont całej jezdni ulicy Odrowąża w kierunku ro
przebudowa

Na Odrowąża rusza remont jezdni. Objazdy w weekend

Warszawa zapewnia karmę dla kotów wolno żyjących
zwierzę warszawskie

Warszawa zapewnia karmę dla kotów wolno żyjących

Jak kształtują się ceny mieszkań w Warszawie? Gdzie jest najdrożej?
ranking

Co tak naprawdę dzieje się na rynku mieszkań w Warszawie? Oto najdroższe i najtańsze dzielnice

Klub Lewicy chce, aby od pustych mieszkań płacić podatek jak od działalności gospodarczej
nieruchomości

Wyższy podatek od pustostanów? Radni zapowiadają powrót do tematu

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama