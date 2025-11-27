Godne święta z Bankiem Żywności w Warszawie. Paczki dla rodzin i zbiórka w marketach

Banki Żywności mobilizują tysiące wolontariuszy do działania na rzecz najbardziej potrzebujących
Bank Żywności SOS w Warszawie, od 1994 roku działający pod hasłem "Zbieramy żywność, oddajemy godność" , rozpoczyna swoje coroczne, intensywne działania pomocowe. Organizacja, która w samym tylko 2023 roku przekazała około 2,2 miliona kilogramów żywności, docierając do około 30 tys. osób za pośrednictwem 140 organizacji partnerskich, po raz kolejny stawia sobie za cel, by żadna osoba w regionie nie musiała zasiąść do pustego stołu.
Jak podkreśla Anna Wolska, Dyrektor Banku Żywności SOS w Warszawie, propozycją organizacji jest zapoczątkowanie nowej tradycji: sprawienia, by ten symboliczny, pusty talerz nigdy nie pozostał pusty dla nikogo, kto go potrzebuje.
Centralnym punktem przedświątecznych działań jest 29. Świąteczna Zbiórka Żywności, zaplanowana na dni 28–29 listopada 2025 roku. To ogólnopolska akcja, w której Banki Żywności mobilizują tysiące wolontariuszy do działania na rzecz najbardziej potrzebujących w ponad 2000 sklepów na terenie całego kraju. W tych dniach wolontariusze Banków Żywności będą prosić klientów o przekazywanie do specjalnie oznaczonych koszy trwałych produktów spożywczych.
Wśród produktów, które w największym stopniu pomogą przygotować świąteczne paczki, znajdują się: cukier, olej, konserwy, przetwory owocowe i warzywne, bakalie oraz słodycze. Zebrana żywność trafi następnie do świetlic środowiskowych, ośrodków wsparcia oraz organizacji charytatywnych, które na co dzień niosą pomoc tysiącom osób. Bank Żywności SOS w Warszawie udostępnia na swojej stronie internetowej dokładną listę sklepów biorących udział w akcji w regionie.
Bank Żywności SOS w Warszawie, zdając sobie sprawę z rosnących wyzwań gospodarczych i społecznych, proponuje także inną, równie ważną formę wsparcia. Osoby, które nie mogą dotrzeć do sklepu, mogą pomóc online. Poprzez stronę zbiorkazywnosci.pl dostępne są "wirtualne koszyki", z których dochód jest w całości przeznaczany na zakup i dystrybucję jedzenia dla potrzebujących.
Akcja ta łączy się bezpośrednio z kampanią "Godne Święta", dającą darczyńcom możliwość zakupu paczki z jedzeniem o określonej wartości. Wystarczy wpłacić darowiznę, a Fundacja dostarczy żywność na stoły potrzebujących jeszcze przed świętami. Kwota 43 zł zapewnia paczkę dla jednej osoby, natomiast 98 zł wystarcza, by stworzyć paczkę dla całej rodziny. Pomoc ta skierowana jest do osób starszych, chorych, ubogich oraz bezdomnych, dla których ciepły i godny posiłek w Wigilię jest często luksusem.
Beata Ciepła, Prezes Zarządu Federacji Polskich Banków Żywności, podkreśla, że wobec rosnących wyzwań społecznych i ekonomicznych, potrzeby osób ubogich i zagrożonych niedożywieniem stają się coraz pilniejsze. Zaangażowanie tysięcy wolontariuszy i hojność darczyńców mogą wspólnie zmienić codzienność wielu osób na lepsze.