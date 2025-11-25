Zimowy apel do kierowców. „Sprawdź, czy pod maską nie ma kota”

Taką sytuację nagłośnili np. przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozubszczyźnie obok Lublina. Wczesnym rankiem funkcjonariusze zostali poproszeni o pomoc przez kierowcę, który nie mógł odpalić swojego samochodu, ponieważ w komorze silnika ukrył się... kot. Na szczęście kierowca usłyszał jego miauczenie.

„Szczęśliwie dla pana kota właściciel pojazdu usłyszał jego paniczne wołanie o pomoc i wezwał strażaków. Interwencja wbrew pozorom do najłatwiejszych nie należała, ale zakończyła się sukcesem, kot cały i zdrowy został uratowany z opresji. Miejmy nadzieję, że coś go to nauczy” - napisali na Facebooku strażacy.

Koty szukające schronienia pod maskami samochodów

Z kolei w Krakowie mieszkańcy zadzwonili do dyżurnego straży miejskiej, prosząc o pomoc w uwolnieniu kota, który utknął pod maską zaparkowanego volkswagena. Jak podała „Gazeta Krakowska”, na miejscu grupa osób zainteresowana losem kociaka wskazała nam pojazd, z którego wydobywało się przeraźliwe miauczenie. Szybko ustalono właściciela VW, dzięki czemu pojazd został otwarty.

– Niestety mały dzikusek nie był skory do współpracy i gdy tylko poczuł dopływ świeżego powietrza zeskoczył na ziemię i schował się pod maską kolejnego samochodu. Na szczęście po dłuższym namyśle wyszedł na zewnątrz i czmychnął w sobie tylko znanym kierunku – opisywali na łamach gazety strażnicy.

Mniej szczęścia miała kotka, która szukała schronienia w samochodzie w Szczecinie. – Dostaliśmy telefon od mechanika. Właściciel samochodu, który trafił na warsztat, odpalił rano silnik przejechał kawałek, po czym silnik zgasł. Po przetransportowaniu samochodu na warsztat okazało się, że w środku był kot, wkręcony i zaklinowany, ale żywy. Dostaliśmy telefon i natychmiast pojechaliśmy na miejsce. Niestety, kot odszedł – opisywała na łamach portalu wszczecinie.pl Karolina Winter-Zielińska z Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Szczecinie.