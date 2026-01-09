Kolejny warszawski urząd z płatnym parkingiem. Zmiany jeszcze w tym miesiącu

Parking zlokalizowany za Urzędem Dzielnicy Bielany, z wjazdem od ulicy Staffa, od 19 stycznia zostanie objęty systemem płatnego parkowania. Nowe zasady mają poprawić dostępność miejsc dla osób załatwiających sprawy urzędowe.



Obiekt będzie funkcjonował jako parking płatny, niestrzeżony i monitorowany, z działającymi szlabanami oraz systemem automatycznego odczytu tablic rejestracyjnych. Władze dzielnicy podkreślają, że celem nowych rozwiązań jest zwiększenie rotacji pojazdów i ograniczenie długotrwałego zajmowania miejsc postojowych.

Reklama Reklama

Jakie będą zasady korzystania z parkingu?

Jak czytamy na oficjalnej stronie, opłaty będą pobierane w dni robocze oraz w dniach funkcjonowania urzędu, w godz. 6-20. Co najważniejsze, pierwsze dwie godziny postoju będą bezpłatne, natomiast trzecia i każda kolejna godzina parkowania będzie kosztować 6 zł.

Po uiszczeniu opłaty kierowca będzie miał 10 minut na opuszczenie parkingu. W przypadku zgubienia biletu parkingowego przewidziano opłatę manipulacyjną w wysokości 50 zł. Poza wskazanymi godzinami oraz w weekendy parking pozostanie bezpłatny. Nadal jednak mają działać szlabany oraz system odczytu tablic rejestracyjnych.

Na teren parkingu nie będą mogły wjeżdżać pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony. Samochody zaparkowane w sposób utrudniający ruch mogą zostać odholowane na koszt właściciela.