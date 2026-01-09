-9.2°C
1003.9 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Kolejny warszawski urząd z płatnym parkingiem. Zmiany jeszcze w tym miesiącu

Publikacja: 09.01.2026 15:00

Od 19 stycznia parking przy Urzędzie Dzielnicy Bielany będzie płatny

Od 19 stycznia parking przy Urzędzie Dzielnicy Bielany będzie płatny

Foto: Urząd Dzielnicy Bielany

Małgorzata Krzystała
Parking zlokalizowany za Urzędem Dzielnicy Bielany, z wjazdem od ulicy Staffa, od 19 stycznia zostanie objęty systemem płatnego parkowania. Nowe zasady mają poprawić dostępność miejsc dla osób załatwiających sprawy urzędowe.

Obiekt będzie funkcjonował jako parking płatny, niestrzeżony i monitorowany, z działającymi szlabanami oraz systemem automatycznego odczytu tablic rejestracyjnych. Władze dzielnicy podkreślają, że celem nowych rozwiązań jest zwiększenie rotacji pojazdów i ograniczenie długotrwałego zajmowania miejsc postojowych.

Jakie będą zasady korzystania z parkingu?

Jak czytamy na oficjalnej stronie, opłaty będą pobierane w dni robocze oraz w dniach funkcjonowania urzędu, w godz. 6-20. Co najważniejsze, pierwsze dwie godziny postoju będą bezpłatne, natomiast trzecia i każda kolejna godzina parkowania będzie kosztować 6 zł. 

Po uiszczeniu opłaty kierowca będzie miał 10 minut na opuszczenie parkingu. W przypadku zgubienia biletu parkingowego przewidziano opłatę manipulacyjną w wysokości 50 zł. Poza wskazanymi godzinami oraz w weekendy parking pozostanie bezpłatny. Nadal jednak mają działać szlabany oraz system odczytu tablic rejestracyjnych.

Polecane
Zakres modernizacji konsultowaliśmy z kupcami działającymi w obrębie targowiska, a także spółdzielca
infrastruktura handlowa
Targowisko przy Broniewskiego przejdzie metamorfozę

Na teren parkingu nie będą mogły wjeżdżać pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony. Samochody zaparkowane w sposób utrudniający ruch mogą zostać odholowane na koszt właściciela.

Reklama
Reklama

Skąd pomysł na wprowadzenie systemu płatnego parkowania?

Jak podkreśla burmistrz Grzegorz Pietruczuk, parking ma przede wszystkim służyć mieszkańcom przyjeżdżającym do urzędu w celu załatwienia spraw administracyjnych. Bezpłatne pierwsze dwie godziny postoju mają zwiększyć dostępność miejsc i poprawić płynność parkowania. Każdego dnia z usług urzędu korzysta nawet kilkaset osób, a nie wszyscy mogą dotrzeć na miejsce komunikacją publiczną. Szczegółowy regulamin płatnego parkingu jest dostępny na stronie internetowej urzędu oraz przy wjeździe na parking.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Policjantka z Wilanowa uratowała zestresowanego psa, biegnącego trasą S7 w sylwestrową noc
zwierze warszawskie

Jeden błąd od tragedii na S7. Uratowała go czujność policjantki

Park Akcji „Burza” z Kopcem Powstania Warszawskiego trafił na krótką listę EUmies Awards
przestrzeń miejska

Sukces parku ze stolicy. Jedyny nominowany do prestiżowej nagrody

Karolina Bober zostałą zastępczynią prezydenta Warszawy
kadry

Karolina Bober nową wiceprezydent Warszawy

Najbliższy weekend w Warszawie upłynie m.in. pod znakiem koncertów kolęd i pastorałek
propozycje na weekend

Co robić w Warszawie w sobotę i niedzielę? Najlepsze darmowe atrakcje: koncerty, lodowiska i wystawy

Pierwsze zgłoszenie o wypadku na S7 wpłynęło do służb o godzinie 1:20
bezpieczeństwo

Paraliż na trasie S7 do Warszawy po nocnym zderzeniu ciężarówek

Teren stadionu dawnego Robotniczego Klubu Sportowego "Sarmata" od dawna popada w ruinę
infrastruktura sportowa

Co się dzieje na stadionie Sarmaty? Spór o teren na Woli

Podejrzany, działający w warunkach recydywy, trafił do aresztu na trzy miesiące
bezpieczeństwo

44-latek odpowie za posiadanie znacznej ilości narkotyków

Znamy Słowa Roku 2025. Językoznawcy i internauci wybrali zwycięzców
plebiscyt

Znamy Słowa Roku 2025. Językoznawcy i internauci wybrali zwycięzców

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama