Pościg za 28-latkiem. Kierowca opla uderzył w radiowóz

Publikacja: 04.03.2026 14:30

28-latek celowo skierował swój samochód w stronę radiowozu i uderzył w niego. Po kolizji oba auta zostały unieruchomione.

Foto: policja

M.B.
Mieszkaniec powiatu otwockiego trafił do tymczasowego aresztu po brawurowej ucieczce przed policją. 28-latek zignorował sygnały do zatrzymania, złamał szereg przepisów i celowo doprowadził do kolizji z nieoznakowanym pojazdem funkcjonariuszy.

Do zdarzenia doszło w minioną niedzielę, gdy Komendant Powiatowy wraz z podwładnym patrolowali teren Józefowa. Ich uwagę zwrócił kierowca opla, który naruszał zasady ruchu drogowego. Mimo wydania wyraźnych poleceń do zatrzymania pojazdu przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych, mężczyzna gwałtownie przyspieszył. Rozpoczął się pościg, który przebiegał ulicami Józefowa i zakończył się dopiero w Otwocku.

Niebezpieczne manewry i finał w Otwocku

Uciekinier podczas jazdy wielokrotnie stwarzał zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Ignorowanie przepisów i nadmierna prędkość doprowadziły w końcu do konfrontacji. Finał pościgu miał miejsce w Otwocku, gdzie 28-latek celowo skierował swój samochód w stronę radiowozu i uderzył w niego. Po kolizji oba auta zostały unieruchomione. Choć kierowca stawiał czynny opór, policjanci szybko go obezwładnili i zatrzymali.

Po sprawdzeniu w systemach okazało się, że 28-latek posiada aktualny sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Foto: policja

Recydywista z sądowym zakazem

Szybko wyszło na jaw, dlaczego mężczyzna tak desperacko próbował uniknąć kontroli. Po sprawdzeniu w systemach okazało się, że 28-latek posiada aktualny sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Zamiast do domu, zatrzymany trafił prosto do policyjnej celi, a śledczy przystąpili do gromadzenia materiału dowodowego.

Zarzuty i tymczasowy areszt

Na podstawie zebranych dowodów prokurator przedstawił mężczyźnie listę poważnych zarzutów. Obejmują one między innymi czynną napaść na funkcjonariuszy publicznych, złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów oraz niezatrzymanie się do kontroli drogowej.

Prokuratura Rejonowa w Otwocku, uznając wysoką szkodliwość społeczną czynu, wystąpiła do sądu z wnioskiem o izolację podejrzanego. Sąd przychylił się do tej argumentacji i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 28-latka na okres trzech miesięcy.

Monitoring dróg nie tylko z radiowozów

Policja przypomina, że walka z piratami drogowymi odbywa się na wielu płaszczyznach. Służby wykorzystują nie tylko nieoznakowane radiowozy z wideorejestratorami, ale coraz częściej także drony. Pozwalają one na monitorowanie zachowań kierowców z powietrza, co sprawia, że brak radiowozu w zasięgu wzroku nie gwarantuje bezkarności osobom łamiącym przepisy.

Funkcjonariusze zapowiadają kontynuację surowych działań wobec kierowców, którzy swoim zachowaniem bezpośrednio zagrażają życiu i zdrowiu innych osób.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

