Pościg za 28-latkiem. Kierowca opla uderzył w radiowóz

Mieszkaniec powiatu otwockiego trafił do tymczasowego aresztu po brawurowej ucieczce przed policją. 28-latek zignorował sygnały do zatrzymania, złamał szereg przepisów i celowo doprowadził do kolizji z nieoznakowanym pojazdem funkcjonariuszy.



Do zdarzenia doszło w minioną niedzielę, gdy Komendant Powiatowy wraz z podwładnym patrolowali teren Józefowa. Ich uwagę zwrócił kierowca opla, który naruszał zasady ruchu drogowego. Mimo wydania wyraźnych poleceń do zatrzymania pojazdu przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych, mężczyzna gwałtownie przyspieszył. Rozpoczął się pościg, który przebiegał ulicami Józefowa i zakończył się dopiero w Otwocku.

Niebezpieczne manewry i finał w Otwocku

Uciekinier podczas jazdy wielokrotnie stwarzał zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Ignorowanie przepisów i nadmierna prędkość doprowadziły w końcu do konfrontacji. Finał pościgu miał miejsce w Otwocku, gdzie 28-latek celowo skierował swój samochód w stronę radiowozu i uderzył w niego. Po kolizji oba auta zostały unieruchomione. Choć kierowca stawiał czynny opór, policjanci szybko go obezwładnili i zatrzymali.

Po sprawdzeniu w systemach okazało się, że 28-latek posiada aktualny sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Foto: policja

Recydywista z sądowym zakazem

Szybko wyszło na jaw, dlaczego mężczyzna tak desperacko próbował uniknąć kontroli. Po sprawdzeniu w systemach okazało się, że 28-latek posiada aktualny sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Zamiast do domu, zatrzymany trafił prosto do policyjnej celi, a śledczy przystąpili do gromadzenia materiału dowodowego.