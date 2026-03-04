W Warszawie płacą coraz gorzej. Jak wygląda stołeczny rynek pracy i przedsiębiorczości?

Przeciętne zatrudnienie w Warszawie

W sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2026 r. zatrudnionych było 1117,6 tys. osób (w przeliczeniu na etaty) i było to o 0,6 tys. osób, tj. o 0,05 proc. mniej niż w grudniu 2025 r. oraz o 4,8 tys. osób, tj. o 0,4 proc. mniej niż w styczniu 2025 r.

W porównaniu z grudniem 2025 r. spadek przeciętnego zatrudnienia odnotowano w sekcjach: administrowanie i działalność wspierająca (o 2,0 proc.), zakwaterowanie i gastronomia (o 1,5 proc.), obsługa rynku nieruchomości (o 1,2 proc.), transport i gospodarka magazynowa (o 0,2 proc.).

Natomiast wzrost przeciętnego zatrudnienia wystąpił w sekcjach: budownictwo (o 0,7 proc.), informacja i komunikacja (o 0,7 proc.), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 0,5 proc.), przemysł (o 0,3 proc.), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 0,2 proc.).

W stosunku do stycznia 2025 r. spadek przeciętnego zatrudnienia odnotowano w sekcjach: transport i gospodarka magazynowa (o 3,6 proc.), zakwaterowanie i gastronomia (o 1,9 proc.), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 1,4 proc.), obsługa rynku nieruchomości (o 1,3 proc.), przemysł (o 0,3 proc.), informacja i komunikacja (o 0,2 proc.).

Wzrost przeciętnego zatrudnienia wystąpił w sekcjach: działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 4,1 proc.), budownictwo (o 3,1 proc.), administrowanie i działalność wspierająca (o 1,0 proc.).

Bezrobocie rejestrowane w Warszawie

W końcu stycznia 2026 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 20082 osoby i była o 128 osób, tj. o 0,6 proc. większa niż w końcu grudnia 2025 r. oraz o 943 osoby, tj. o 4,9 proc. większa niż w analogicznym okresie 2025 r.

Bezrobotnych kobiet było 9562, co stanowiło 47,6 proc. ogółu bezrobotnych (przed miesiącem 47,7 proc., a przed rokiem 46,9 proc.) i 16,7 proc. bezrobotnych kobiet w województwie mazowieckim. W stosunku do grudnia 2025 r. liczba bezrobotnych kobiet zwiększyła się o 53 osoby, tj. o 0,6 proc., a w stosunku do stycznia 2025 r. zwiększyła się o 590 osób, tj. o 6,6 proc..

Stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 1,5 proc. (tak jak przed miesiącem, a przed rokiem 1,4 proc.), w województwie mazowieckim kształtowała się na poziomie 4,5 proc. (4,3 proc. przed miesiącem, a przed rokiem 4,2 proc.), natomiast w kraju na poziomie 6,0 proc. (5,7 proc. przed miesiącem, a przed rokiem 5,4 proc.).

W styczniu 2026 r. w urzędach pracy zarejestrowano 3040 osób bezrobotnych (2492 w grudniu 2025 r., a 2860 w styczniu 2025 r.). Bezrobotni zarejestrowani stanowili 21,8 proc. ogółu zarejestrowanych bezrobotnych w województwie. Liczba osób rejestrujących się po raz pierwszy wyniosła 1141 (przed miesiącem 951), co stanowiło 37,5 proc. ogółu bezrobotnych, którzy zarejestrowali się w styczniu 2026 r. oraz 30,7 proc. zarejestrowanych po raz pierwszy w województwie. Udział osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy wśród bezrobotnych zarejestrowanych w styczniu 2026 r. wyniósł 4 proc. (w województwie mazowieckim 4,2 proc.), przed miesiącem 2,7 proc., a przed rokiem 3,2 proc..

Prawa do zasiłku nie posiadało 17468 osób, tj. 87 proc. ogółu zarejestrowanych bezrobotnych (przed rokiem 16506 osób, tj. 86,2 proc.), natomiast 2614 bezrobotnych posiadało prawo do zasiłku.

Sprzedaż detaliczna w Warszawie

Sprzedaż detaliczna zrealizowana przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe w styczniu 2026 r. (w cenach bieżących) była o 24,2 proc. mniejsza niż w grudniu 2025 r. oraz o 4,7 proc. wyższa w odniesieniu do stycznia 2025 r.

W porównaniu z grudniem 2025 r. mniejsza była sprzedaż prasy, książek, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (o 40,3 proc.), sprzedaż farmaceutyków, kosmetyków, sprzętu ortopedycznego (o 31,6 proc.), sprzedaż mebli, RTV, AGD (o 30,6 proc.), sprzedaż tekstyliów, odzieży, obuwia (o 29,6 proc.), sprzedaż żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (o 27,1 proc.), sprzedaż w grupie "pozostałe" (o 18,7 proc.), sprzedaż pojazdów samochodowych, motocykli, części (o 16,9 proc.), pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach (o 11,8 proc.), sprzedaż paliw stałych, ciekłych i gazowych (o 3,6 proc.).

W stosunku do stycznia 2025 r. większa była pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach (o 45,5 proc.), sprzedaż tekstyliów, odzieży, obuwia (o 14,6 proc.), sprzedaż w grupie "pozostałe" (o 12,3 proc.), sprzedaż farmaceutyków, kosmetyków, sprzętu ortopedycznego (o 9 proc.), sprzedaż prasy, książek, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (o 8,2 proc.), a także sprzedaż żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (o 4,4 proc.) oraz sprzedaż mebli, RTV, AGD (o 0,9 proc.).

Natomiast zmniejszyła się sprzedaż pojazdów samochodowych, motocykli, części (o 23,4 proc.), sprzedaż paliw stałych, ciekłych i gazowych (o 6,1 proc.).

Sprzedaż hurtowa w przedsiębiorstwach handlowych w styczniu 2026 r. (w cenach bieżących) była o 14,5 proc. mniejsza w stosunku do poprzedniego miesiąca oraz o 1,3 proc. niższa w odniesieniu do stycznia 2025 r., a w przedsiębiorstwach hurtowych była odpowiednio niższa o 11,1 proc. i wyższa o 4,2 proc..

Przedsiębiorstwa w Warszawie

W końcu stycznia 2026 r. w rejestrze REGON na terenie Warszawy było zarejestrowanych 600 037 podmiotów gospodarki narodowej, co stanowiło 55 proc. zbioru województwa mazowieckiego. W porównaniu z grudniem 2025 r. liczba podmiotów gospodarki narodowej zwiększyła się o 1086 (tj. o 0,2 proc.), a w stosunku do stycznia 2025 r. wzrosła o 21023 (tj. o 3,6 proc.).

Według stanu w końcu stycznia br. do rejestru REGON wpisanych było 270 806 osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, w tym 196 263 spółki handlowe. Liczba tych podmiotów wzrosła w stosunku do poprzedniego miesiąca po 0,3 proc., natomiast w skali roku odpowiednio o 3,5 proc. i 4,2 proc..

Liczba zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą według stanu w końcu stycznia 2026 r. wyniosła 329231 i w porównaniu z grudniem 2025 r. była wyższa o 0,1 proc., a w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku wzrosła o 3,7 proc..

W Warszawie w styczniu 2026 r., najwięcej było podmiotów zajmujących się: działalnością profesjonalną, naukową i techniczną (19,4 proc. ogółu zarejestrowanych jednostek), handlem; naprawą pojazdów samochodowych (15,8 proc.) oraz informacją i komunikacją (13,0 proc.).