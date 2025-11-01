Spada przeciętne wynagrodzenie, maleje bezrobocie. Statystyki rynku pracy w Warszawie

Bezrobocie rejestrowane w Warszawie

W końcu września 2025 r. w Warszawie było 21431 zarejestrowanych bezrobotnych czyli o 983 osoby, tj. o 4,4 proc. mniej niż w końcu sierpnia 2025 r. oraz o 2501 osób, tj. o 13,2 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2024 r.

Bezrobotnych kobiet było 10266, co stanowiło 47,9 proc. ogółu bezrobotnych (przed miesiącem 47,3 proc., a przed rokiem 47,7 proc.) i 18,1 proc. bezrobotnych kobiet w województwie mazowieckim. W stosunku do sierpnia 2025 r. liczba bezrobotnych kobiet zmniejszyła się o 344 osoby, tj. o 3,2 proc., a w stosunku do września 2024 r. zwiększyła się o 1244 osoby, tj. o 13,8 proc.

Stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 1,6 proc. (1,7 proc. przed miesiącem, a przed rokiem 1,4 proc.), w województwie mazowieckim kształtowała się na poziomie 4,4 proc. (tak jak przed miesiącem, a przed rokiem 4,0 proc.), natomiast w kraju na poziomie 5,6 proc. (5,5 proc. przed miesiącem, a przed rokiem 5,0 proc.).

We wrześniu 2025 r. w urzędach pracy zarejestrowano 2991 osób bezrobotnych (2686 w sierpniu 2025 r., a 2535 we wrześniu 2024 r.). Bezrobotni zarejestrowani stanowili 20,3 proc. ogółu zarejestrowanych bezrobotnych w województwie.

We wrześniu 2025 r. do urzędów pracy zgłoszono 1568 ofert pracy, co stanowiło 31,2 proc. ofert pracy w województwie mazowieckim i w końcu tego miesiąca urzędy dysponowały ofertami pracy dla 1199 osób. Na jedną ofertę pracy przypadało w końcu września 2025 r. 18 osób (tak jak przed miesiącem, a przed rokiem 14), w województwie mazowieckim 29 osób (przed miesiącem 30, a przed rokiem 14) zarejestrowanych jako bezrobotne.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Warszawie

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2025 r. wyniosło 10454,16 zł i było o 0,5 proc. niższe niż w poprzednim miesiącu i o 7,7 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2024 r.

W porównaniu z sierpniem 2025 r. spadek przeciętnego wynagrodzenia brutto odnotowano w sekcjach: administrowanie i działalność wspierająca (o 2,4 proc.), handel; naprawa pojazdów samochodowych oraz zakwaterowanie i gastronomia (po 1,7 proc.), informacja i komunikacja (o 1,3 proc.), budownictwo oraz transport i gospodarka magazynowa (po 0,3 proc.), obsługa rynku nieruchomości (o 0,2 proc.).

Natomiast wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto wystąpił w sekcji działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 3,6 proc.) oraz przemysł (o 2,0 proc.).

W stosunku do września 2024 r. wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto odnotowano w sekcjach: budownictwo, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna oraz przemysł (po 8,6 proc.), transport i gospodarka magazynowa (o 8,6 proc.), informacja i komunikacja (o 7,6 proc.), administrowanie i działalność wspierająca (o 6,3 proc.), zakwaterowanie i gastronomia (o 6,3 proc.), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 4,6 proc.), obsługa rynku nieruchomości (o 0,7 proc.).