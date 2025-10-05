13.3°C
Życie Warszawy

Na Mazowszu w II kwartale 2025 spadło bezrobocie

Publikacja: 05.10.2025 15:00

Wśród bezrobotnych zanotowano spadek zarówno w populacji mężczyzn (o 21,4 proc.), jak i kobiet (o 36 proc.).

Foto: Magda Starowieyska

M.B.
W drugim kwartale 2025 roku w województwie mazowieckim odnotowano istotne zmiany na rynku pracy. Zanotowano spadek liczby bezrobotnych i biernych zawodowo oraz wzrost liczby pracujących w stosunku do pierwszego kwartału roku. Takie dane podał Urząd Staystyczny w Warszawie.

Struktura ludności w wieku 15–89 lat przedstawiała się następująco: 62,3 proc. stanowili pracujący, 1,4 proc. – bezrobotni, a 36,3 proc. – bierni zawodowo. Współczynnik aktywności zawodowej wzrósł o 0,3 p. proc., osiągając poziom 63,7 proc..

Charakterystyka bezrobocia i zatrudnienia

Zbiorowość bezrobotnych (w wieku 15–74 lata) na Mazowszu liczyła w II kwartale 2025 r. 65 tys. osób. Liczba ta zmniejszyła się o 29,3 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem. Wśród bezrobotnych zanotowano spadek zarówno w populacji mężczyzn (o 21,4 proc.), jak i kobiet (o 36 proc.). Spadek ten nastąpił również wśród mieszkańców miast (o 37,1 proc.) oraz wsi (o 16,1 proc.).

Stopa bezrobocia ogółem w województwie wyniosła 2,3 proc. i zmniejszyła się o 0,9 p. proc. w porównaniu z I kwartałem 2025 r.. Średni czas poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne wyniósł 8,4 miesiąca. Mężczyźni poszukiwali pracy przeciętnie krócej niż kobiety, a mieszkańcy miast krócej niż mieszkańcy wsi.

Populacja pracujących liczyła 2807 tys. osób , a wskaźnik zatrudnienia wyniósł 62,3 proc., co oznacza wzrost o 0,9 p. proc. w stosunku do I kwartału 2025 r.. Liczba pracujących zwiększyła się o 1,4 proc.. Wzrost ten nastąpił wśród kobiet (o 3,6 proc.), natomiast w populacji mężczyzn odnotowano spadek (o 0,6 p. proc.). Najwyższy wskaźnik zatrudnienia zanotowano wśród osób w wieku 35–44 lata (92 proc.), a najniższy wśród osób z wykształceniem gimnazjalnym i niższym (13,6 proc.). Zdecydowana większość zatrudnionych, bo aż 68,2 proc., zasilała sektor prywatny, w którym przeważali mężczyźni (51,5 proc.). W sektorze publicznym natomiast większość zatrudnionych (61,8 proc. z 697 tys.) stanowiły kobiety.

2,3 proc.

wyniosła stopa bezrobocia ogółem w II kwartale 2025 r. w województwie mazowieckim

Bierni zawodowo i przyczyny ich bierności

W II kwartale 2025 r. 1637 tys. osób pozostawało biernych zawodowo. Zbiorowość ta zmniejszyła się o 0,5 proc. w stosunku do I kwartału 2025 r.. Wśród biernych zawodowo przeważały kobiety (ponad 59 proc.). Z ogółu biernych zawodowo (w wieku 15–74 lata) 50,2 proc. stanowiły osoby, które nie poszukiwały pracy z powodu przebywania na emeryturze. Inne główne przyczyny bierności zawodowej to: nauka i uzupełnianie kwalifikacji (27 proc.), choroba lub niesprawność (9,7 proc.) oraz obowiązki rodzinne i związane z prowadzeniem domu (8,3 proc.). W rezultacie, na 1000 pracujących przypadało 606 osób bezrobotnych i biernych zawodowo.

