Życie Warszawy

Zaginęła Joanna Tomaszewska. Policja prosi o pomoc

Publikacja: 23.11.2025 14:25

Foto: policja

M.B.
Policjanci z Komisariatu Policji Warszawa Bemowo prowadzą intensywne poszukiwania zaginionej 47-letniej Joanny Tomaszewskiej. Kobieta opuściła swoje mieszkanie 22 listopada 2025 roku i do chwili obecnej nie powróciła ani nie nawiązała kontaktu z rodziną.

Funkcjonariusze zwracają się z apelem do wszystkich, którzy posiadają jakiekolwiek informacje na temat jej miejsca pobytu lub widzieli ją w ostatnim czasie.

Okoliczności, w jakich zaginęła Joanna Tomaszewska

Zgodnie z ustaleniami, 47-letnia Joanna Tomaszewska wyszła ze swojego mieszkania, znajdującego się przy ulicy Tkaczy w Warszawie, w sobotę 22 listopada 2025 roku. Miało to miejsce około godziny 09:30. Od momentu opuszczenia miejsca zamieszkania, zaginiona nie skontaktowała się z bliskimi.

Rysopis zaginionej w dniu opuszczenia domu

W dniu zaginięcia Joanna Tomaszewska miała:

  • Wzrost: 175 cm
  • Budowa ciała: średnia
  • Włosy: blond, sięgające do ramion
  • Znaki szczególne: pieprzyk umiejscowiony pod nosem

W chwili opuszczenia mieszkania kobieta ubrana była w:

  • Czarne pikowane palto, sięgające za kolano
  • Ciemne długie spodnie
  • Jasnobrązowe buty na koturnie
  • Jasną czapkę zimową
Apel Policji o kontakt

Komisariat Policji Warszawa Bemowo prosi o pilny kontakt wszystkie osoby, które mogą przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu Joanny Tomaszewskiej, widziały ją po dniu zaginięcia lub posiadają istotne dla sprawy informacje.

Kontakt telefoniczny z Komisariatem Policji Warszawa Bemowo jest możliwy pod numerem: 47 723 25 88.

