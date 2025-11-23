Zaginęła Joanna Tomaszewska. Policja prosi o pomoc

Policja poszukuje zaginionej Joanny Tomaszewskiej
Funkcjonariusze zwracają się z apelem do wszystkich, którzy posiadają jakiekolwiek informacje na temat jej miejsca pobytu lub widzieli ją w ostatnim czasie.
Zgodnie z ustaleniami, 47-letnia Joanna Tomaszewska wyszła ze swojego mieszkania, znajdującego się przy ulicy Tkaczy w Warszawie, w sobotę 22 listopada 2025 roku. Miało to miejsce około godziny 09:30. Od momentu opuszczenia miejsca zamieszkania, zaginiona nie skontaktowała się z bliskimi.
W dniu zaginięcia Joanna Tomaszewska miała:
W chwili opuszczenia mieszkania kobieta ubrana była w:
Komisariat Policji Warszawa Bemowo prosi o pilny kontakt wszystkie osoby, które mogą przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu Joanny Tomaszewskiej, widziały ją po dniu zaginięcia lub posiadają istotne dla sprawy informacje.
Kontakt telefoniczny z Komisariatem Policji Warszawa Bemowo jest możliwy pod numerem: 47 723 25 88.