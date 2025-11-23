Zaginęła Joanna Tomaszewska. Policja prosi o pomoc

Policjanci z Komisariatu Policji Warszawa Bemowo prowadzą intensywne poszukiwania zaginionej 47-letniej Joanny Tomaszewskiej. Kobieta opuściła swoje mieszkanie 22 listopada 2025 roku i do chwili obecnej nie powróciła ani nie nawiązała kontaktu z rodziną.



Funkcjonariusze zwracają się z apelem do wszystkich, którzy posiadają jakiekolwiek informacje na temat jej miejsca pobytu lub widzieli ją w ostatnim czasie.

Okoliczności, w jakich zaginęła Joanna Tomaszewska

Zgodnie z ustaleniami, 47-letnia Joanna Tomaszewska wyszła ze swojego mieszkania, znajdującego się przy ulicy Tkaczy w Warszawie, w sobotę 22 listopada 2025 roku. Miało to miejsce około godziny 09:30. Od momentu opuszczenia miejsca zamieszkania, zaginiona nie skontaktowała się z bliskimi.

Rysopis zaginionej w dniu opuszczenia domu

W dniu zaginięcia Joanna Tomaszewska miała: