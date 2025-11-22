Ninja Park na Białołęce już otwarty. Warszawa ma tor przeszkód niczym z Ninja Warrior

To pełnoprawny tor przeszkód, którego elementy kojarzone są z popularnych zawodów w stylu telewizyjnego programu
W listopadzie 2025 roku mieszkańcy Białołęki i całej Warszawy zyskali dostęp do nowej, wyjątkowej przestrzeni do aktywności fizycznej. W Parku Picassa uroczyście oddano do użytku Ninja Park – inwestycję, ma odpowiadać na rosnące zapotrzebowanie na nowoczesne, ogólnorozwojowe obiekty sportowe. To pełnoprawny tor przeszkód, którego elementy kojarzone są z popularnych zawodów w stylu telewizyjnego programu „Ninja Warrior Polska”. Projekt ten ma za zadanie w atrakcyjny sposób rozwijać siłę, zwinność i koordynację ruchową u wszystkich grup wiekowych.
Cała inwestycja została zrealizowana dzięki funduszom uzyskanym w ramach Budżetu Obywatelskiego. Inicjatorzy projektu dostrzegli potencjał w stworzeniu przestrzeni dla osób poszukujących bardziej wymagających form rekreacji na świeżym powietrzu. Szacunkowy koszt realizacji projektu wyniósł niemal 634 tys. zł, co pokazuje skalę prac.
Znaczną część tej kwoty pochłonęły nie tylko same urządzenia, których dostawa i montaż kosztowała ponad 243 tys. zł. Na równie istotne roboty ziemne z odwodnieniem terenu przeznaczono aż 150 tys. zł, a dodatkowe 100 tys. pochłonęło cięcie drzew. Jak widać inwestycja nie ograniczyła się jedynie do instalacji konstrukcji, ale wiązała się z gruntownym uporządkowaniem oraz przygotowaniem całego terenu pod bezpieczne i trwałe użytkowanie.
Sercem Ninja Parku są dwa komplety urządzeń do treningu. Dla bardziej doświadczonych i dorosłych użytkowników przygotowano zestaw o nazwie „Godzilla”. Z myślą o najmłodszych, a także młodzieży, która dopiero wkracza w świat sportów przeszkodowych, zaprojektowano zestaw „Junior T-Rex”. Oprócz głównej areny, park wzbogacono o dodatkowe, kluczowe dla rozwoju motorycznego urządzenia. Do dyspozycji są dwie pionowe ścianki wspinaczkowe oraz zestaw dwóch zygzakowatych balanserów określanych jako „Równoważnia”, które doskonalą zmysł równowagi i koordynację. Całość uzupełniają dwa urządzenia do ćwiczeń kalistenicznych, siłowych i uzupełniających.
W projekcie szczególną uwagę zwrócono na bezpieczeństwo użytkowników oraz dostępność. Cały tor przeszkód jest położony na profesjonalnej, bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej. Podkreślenia wart jest fakt, że cały obiekt został zaprojektowany tak, aby z jego infrastruktury mogły korzystać również osoby z niepełnosprawnościami.
Oprócz samej areny, także teren został gruntownie doposażony. Dla komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców zainstalowano monitoring, a także zamontowano oświetlenie, co umożliwia korzystanie z parku również po zmroku. Wykonano także nowe dojścia i chodniki z nawierzchni żwirowej przepuszczalnej, a odpowiednie ukształtowanie terenu zapewni skuteczne odwodnienie. Na użytkowników czekają także elementy małej architektury, takie jak ławki, kosze na śmieci oraz wieszak na odzież.
Jak podkreślają inicjatorzy, głównym efektem realizacji projektu jest umożliwienie mieszkańcom treningu konkretnych umiejętności: techniki, siły, chwytu i dynamiki, które są niezbędne w sporcie przeszkodowym. Ninja Park ma być propozycją dla dzieci i młodzieży, które wyrosły ze zwykłych placów zabaw, oferując im dużo bardziej angażujące przeszkody.
Z jednej strony konstrukcja może być wykorzystywana jako "małpi gaj" dostarczający mnóstwa frajdy, z drugiej – ma głębszy wymiar rozwojowy. Regularne pokonywanie przeszkód ma przyczyniać się do zwiększenia świadomości ciała, ułatwiając panowanie nad nim nawet w sytuacjach stresowych. Nowy obiekt z pewnością zachęci mieszkańców Białołęki do spędzania czasu na świeżym powietrzu i promowania zdrowej sportowej.