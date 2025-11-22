Ninja Park na Białołęce już otwarty. Warszawa ma tor przeszkód niczym z Ninja Warrior

Białołęka zyskała unikalny obiekt rekreacyjny. Zrealizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego Ninja Park w Parku Picassa to pierwszy w stolicy profesjonalny tor przeszkód, który ma ambicję stać się centrum treningowym dla dzieci, młodzieży i dorosłych.



W listopadzie 2025 roku mieszkańcy Białołęki i całej Warszawy zyskali dostęp do nowej, wyjątkowej przestrzeni do aktywności fizycznej. W Parku Picassa uroczyście oddano do użytku Ninja Park – inwestycję, ma odpowiadać na rosnące zapotrzebowanie na nowoczesne, ogólnorozwojowe obiekty sportowe. To pełnoprawny tor przeszkód, którego elementy kojarzone są z popularnych zawodów w stylu telewizyjnego programu „Ninja Warrior Polska”. Projekt ten ma za zadanie w atrakcyjny sposób rozwijać siłę, zwinność i koordynację ruchową u wszystkich grup wiekowych.

Reklama Reklama

Tor przeszkód za 630 tysięcy złotych powstał na Białołęce

Cała inwestycja została zrealizowana dzięki funduszom uzyskanym w ramach Budżetu Obywatelskiego. Inicjatorzy projektu dostrzegli potencjał w stworzeniu przestrzeni dla osób poszukujących bardziej wymagających form rekreacji na świeżym powietrzu. Szacunkowy koszt realizacji projektu wyniósł niemal 634 tys. zł, co pokazuje skalę prac.

Znaczną część tej kwoty pochłonęły nie tylko same urządzenia, których dostawa i montaż kosztowała ponad 243 tys. zł. Na równie istotne roboty ziemne z odwodnieniem terenu przeznaczono aż 150 tys. zł, a dodatkowe 100 tys. pochłonęło cięcie drzew. Jak widać inwestycja nie ograniczyła się jedynie do instalacji konstrukcji, ale wiązała się z gruntownym uporządkowaniem oraz przygotowaniem całego terenu pod bezpieczne i trwałe użytkowanie.

Bogate zaplecze treningowe

Sercem Ninja Parku są dwa komplety urządzeń do treningu. Dla bardziej doświadczonych i dorosłych użytkowników przygotowano zestaw o nazwie „Godzilla”. Z myślą o najmłodszych, a także młodzieży, która dopiero wkracza w świat sportów przeszkodowych, zaprojektowano zestaw „Junior T-Rex”. Oprócz głównej areny, park wzbogacono o dodatkowe, kluczowe dla rozwoju motorycznego urządzenia. Do dyspozycji są dwie pionowe ścianki wspinaczkowe oraz zestaw dwóch zygzakowatych balanserów określanych jako „Równoważnia”, które doskonalą zmysł równowagi i koordynację. Całość uzupełniają dwa urządzenia do ćwiczeń kalistenicznych, siłowych i uzupełniających.