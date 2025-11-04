Hangary rowerowe. Rozwiązanie rodem z Londynu pojawi się w Warszawie?

Standardowy hangar zajmuje powierzchnię równą połowie jednego miejsca parkingowego dla samochodu
Na Bielanach, podobnie jak w wielu dynamicznie rozwijających się dzielnicach stolicy, mobilność rowerowa z roku na rok zyskuje na znaczeniu. Coraz większa liczba mieszkańców korzysta z rowerów nie tylko rekreacyjnie, ale przede wszystkim w codziennych dojazdach – do pracy, szkoły czy na zakupy. Dzielnica inwestuje w poprawę infrastruktury rowerowej, jednak ta aktywna forma transportu napotyka na poważną barierę infrastrukturalną, która utrudnia jej pełne wykorzystanie.
Wyzwanie dotyczy przechowywania jednośladów w budownictwie wielorodzinnym, gdzie często brakuje piwnic, komórek lokatorskich czy garaży, co zmusza do wnoszenia ciężkich rowerów na wyższe piętra. To kłopotliwe i czasochłonne, a przechowywanie roweru w mieszkaniu także ogranicza jego przestrzeń. W efekcie część mieszkańców rezygnuje z zakupu roweru lub z jego regularnego użytkowania. Pomocne może okazać się rozwiązanie, które z powodzeniem sprawdza się na przykład w Londynie.
Problem braku bezpiecznej przestrzeni do przechowywania rowerów dotyczy zwłaszcza osiedli, na których w blokach wielorodzinnych nie przewidziano ani piwnic, ani garaży. Taka sytuacja prowadzi do tego, że mimo rosnącego zainteresowania rowerami jako środkiem codziennego transportu, mieszkańcy są zniechęcani do ich posiadania. Radna Dzielnicy Bielany, Weronika Sarnowska, skierowała interpelację do władz dzielnicy w sprawie pilotażu innowacyjnego rozwiązania.
Radna, w poszukiwaniu skutecznego rozwiązania, zwróciła się ku przykładom miast zagranicznych. Za inspirację posłużyły londyńskie dzielnice, takie jak Hackney i Camden, które z sukcesem uruchomiły szeroko zakrojone programy budowy ulicznych hangarów rowerowych. W Camden, na przykład, instalowanych jest obecnie około 300 takich hangarów, zapewniając ponad 1800 miejsc parkingowych.
Jako praktyczny model techniczny wskazano system Bikehangar. Standardowy moduł jest niezwykle efektywny przestrzennie, ponieważ zajmuje powierzchnię równą zaledwie połowie jednego miejsca parkingowego dla samochodu (ok. 2,5 metra na 2 metry). Wewnątrz mieści 6 standardowych rowerów. System przewiduje także specjalne wersje dostosowane do rowerów cargo i o niestandardowych gabarytach.
Mechanika działania jest prosta i opiera się na dostępie abonamentowym. Mieszkańcy składają wniosek online, a w razie braku miejsca, zapisują się na listę oczekujących. Po przydzieleniu miejsca, użytkownik otrzymuje indywidualny klucz, który otwiera przypisany moduł. Koszty roczne są zróżnicowane w zależności od dzielnicy, wahając się od ok. 40 do nawet 100 funtów miesięcznie.
Radna Sarnowska zaproponowała, aby dzielnica rozważyła przeprowadzenie pilotażu budowy 5 hangarów rowerowych. Miejsca te miałyby być zlokalizowane tam, gdzie mieszkańcy mają największe trudności z przechowywaniem rowerów.
W ramach pilotażu zaproponowano:
• Wytypowanie 5 lokalizacji w oparciu o analizę potrzeb i rozmowy z mieszkańcami.
• Budowę zabezpieczonych, zamykanych konstrukcji z funkcją dostępu 24/7.
• Wprowadzenie systemu abonamentowego lub rezerwacji miejsc.
• Przeprowadzenie kampanii informacyjnej zachęcającej do korzystania z hangarów.
W interpelacji zapytano władze Bielan m.in. o to, czy pilotaż był już rozważany, jakie kryteria i lokalizacje zostaną przyjęte, czy możliwe są konsultacje społeczne oraz, co kluczowe, czy dzielnica ma środki lub możliwości pozyskania dofinansowania.
W odpowiedzi na pismo radnej, burmistrz przychylił się do koncepcji przeprowadzenia akcji pilotażowej hangarów rowerowych. Problemem okazuje się sytuacja materialna dzielnicy, zgodnie z którą wszystkie środki z Wieloletniej Prognozy Finansowej są już zaangażowane. Oznacza to, że dzielnica nie ma możliwości utworzenia nowego zadania inwestycyjnego w celu utworzenia przestrzeni do przechowywania rowerów w najbliższym czasie.
Jedyne realne rozwiązanie zostało wskazane wprost: pilotaż będzie możliwy, dzielnica uzyska nowe środki inwestycyjne, a najpewniejszą drogą jest Budżet Obywatelski. Burmistrz zachęcił do zgłaszania pomysłów tą ścieżką. Projekty złożone do 31 stycznia 2026 r. będą mogły zostać poddane realizacji już w 2027 r. przez Wydział Ochrony Środowiska.
Jednocześnie, mimo braku środków, dzielnica podjęła już wstępne kroki administracyjne, prosząc radną o dołączenie listy sugerowanych lokalizacji. Pozwoli to na weryfikację stanu własności działek pod kątem przyszłego zagospodarowania.
Przyszłość bezpiecznego przechowywania rowerów na Bielanach zależy zatem w dużej mierze od zaangażowania mieszkańców i sukcesu projektu w Budżecie Obywatelskim 2026.