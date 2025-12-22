Powstanie nowoczesna myjnia taboru na stacji Warszawa Grochów

Inwestycja stanowi istotny element długofalowej strategii przewoźnika, której celem jest osiągnięcie pełnej samowystarczalności w zakresie utrzymania taboru dalekobieżnego.
Do 2030 roku PKP Intercity przeznaczy 3,4 mld zł na unowocześnienie zapleczy technicznych oraz bocznic kolejowych w całej Polsce.
Budowa myjni na bocznicy Warszawa Grochów pozwoli spółce na realizację procesu mycia taboru bez konieczności korzystania z usług podmiotów zewnętrznych. Dotychczasowe rozwiązania nie zawsze odpowiadały specyfice przewozów dalekobieżnych ani skali eksploatowanej floty.
Nowy obiekt zapewni pełną kontrolę nad jakością, terminowością i bezpieczeństwem procesów utrzymaniowych. Ograniczy także ryzyka operacyjne związane z dostępnością obcej infrastruktury, co przełoży się na większą niezawodność realizacji rozkładu jazdy.
Projektowana myjnia taboru kolejowego spełni najwyższe standardy środowiskowe i ekologiczne. Zastosowane technologie umożliwią:
Realizacja inwestycji pozwoli PKP Intercity spełnić zarówno obecne, jak i przyszłe wymogi prawa krajowego oraz unijnego w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodno-ściekowej.
Regularne i efektywne mycie pociągów ma bezpośredni wpływ na jakość ich utrzymania technicznego. Nowa myjnia przyczyni się do:
Zautomatyzowane rozwiązania technologiczne skrócą czas obsługi pociągów, zwiększą ich dostępność eksploatacyjną oraz poprawią punktualność obiegów taborowych. Jednocześnie nowy układ funkcjonalny obiektu znacząco poprawi warunki pracy personelu utrzymaniowego, podnosząc poziom bezpieczeństwa i ergonomii.
Zakres inwestycji obejmuje budowę sezonowej myjni taboru kolejowego w konstrukcji otwartej wraz z pełnym zapleczem technicznym. W skład obiektu wejdą m.in.:
Dodatkowo powstanie budynek techniczny ze stanowiskiem operatorskim oraz trzystanowiskowa wiata garażowa z boksem magazynowym na odpady.
Projekt obejmuje również kompleksowe instalacje sanitarne, elektryczne i niskoprądowe, w tym systemy telewizji przemysłowej, kontroli dostępu, instalację fotowoltaiczną o mocy 6,5 kWp, a także wykonanie sieci trakcyjnej nad torem nr 473 o długości około 310 metrów.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Mostostal Kraków S.A. Wartość inwestycji wynosi 10,9 mln zł netto, czyli 13,4 mln zł brutto.
Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na przełom stycznia i lutego 2026 roku. Zakończenie realizacji inwestycji przewidziano w terminie do 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy.