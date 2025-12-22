2.7°C
Życie Warszawy
Powstanie nowoczesna myjnia taboru na stacji Warszawa Grochów

Publikacja: 22.12.2025 13:50

Powstanie nowoczesna myjnia taboru na stacji Warszawa Grochów

Foto: mat. pras.

Mateusz Błażkow
PKP Intercity konsekwentnie rozwija własną infrastrukturę techniczną. Jednym z kluczowych projektów planowanych na najbliższe lata jest budowa nowoczesnej myjni sezonowej taboru kolejowego na terenie bocznicy Warszawa Grochów.

Inwestycja stanowi istotny element długofalowej strategii przewoźnika, której celem jest osiągnięcie pełnej samowystarczalności w zakresie utrzymania taboru dalekobieżnego.

Do 2030 roku PKP Intercity przeznaczy 3,4 mld zł na unowocześnienie zapleczy technicznych oraz bocznic kolejowych w całej Polsce.

Własna myjnia – większa niezależność i kontrola

Budowa myjni na bocznicy Warszawa Grochów pozwoli spółce na realizację procesu mycia taboru bez konieczności korzystania z usług podmiotów zewnętrznych. Dotychczasowe rozwiązania nie zawsze odpowiadały specyfice przewozów dalekobieżnych ani skali eksploatowanej floty.

Nowy obiekt zapewni pełną kontrolę nad jakością, terminowością i bezpieczeństwem procesów utrzymaniowych. Ograniczy także ryzyka operacyjne związane z dostępnością obcej infrastruktury, co przełoży się na większą niezawodność realizacji rozkładu jazdy.

Bezpieczna dla taboru i środowiska

Projektowana myjnia taboru kolejowego spełni najwyższe standardy środowiskowe i ekologiczne. Zastosowane technologie umożliwią:

  • ograniczenie zużycia wody dzięki systemom recyrkulacji i oczyszczania,
  • minimalizację ilości ścieków odprowadzanych do kanalizacji poprzez separację i filtrację zanieczyszczeń, w tym olejów, smarów, metali ciężkich i pyłów,
  • stosowanie biodegradowalnych środków czyszczących bezpiecznych dla środowiska oraz pracowników.

Realizacja inwestycji pozwoli PKP Intercity spełnić zarówno obecne, jak i przyszłe wymogi prawa krajowego oraz unijnego w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodno-ściekowej.

Efektywne utrzymanie taboru kolejowego

Regularne i efektywne mycie pociągów ma bezpośredni wpływ na jakość ich utrzymania technicznego. Nowa myjnia przyczyni się do:

  • ograniczenia ryzyka korozji,
  • poprawy estetyki pojazdów,
  • ułatwienia bieżącej kontroli stanu technicznego składów.
Zautomatyzowane rozwiązania technologiczne skrócą czas obsługi pociągów, zwiększą ich dostępność eksploatacyjną oraz poprawią punktualność obiegów taborowych. Jednocześnie nowy układ funkcjonalny obiektu znacząco poprawi warunki pracy personelu utrzymaniowego, podnosząc poziom bezpieczeństwa i ergonomii.

Zakres inwestycji w Warszawie Grochów

Zakres inwestycji obejmuje budowę sezonowej myjni taboru kolejowego w konstrukcji otwartej wraz z pełnym zapleczem technicznym. W skład obiektu wejdą m.in.:

  • kanał techniczny do ręcznego mycia podwozi,
  • płyta zasadnicza myjni o długości 30 metrów z jednostkami myjącymi po obu stronach toru,
  • płyta ociekowa oraz osłona myjni,
  • instalacje technologiczne, w tym wodociągowa i układ zamkniętego oczyszczania wody.
Dodatkowo powstanie budynek techniczny ze stanowiskiem operatorskim oraz trzystanowiskowa wiata garażowa z boksem magazynowym na odpady.

Projekt obejmuje również kompleksowe instalacje sanitarne, elektryczne i niskoprądowe, w tym systemy telewizji przemysłowej, kontroli dostępu, instalację fotowoltaiczną o mocy 6,5 kWp, a także wykonanie sieci trakcyjnej nad torem nr 473 o długości około 310 metrów.

Koszt i harmonogram realizacji

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Mostostal Kraków S.A. Wartość inwestycji wynosi 10,9 mln zł netto, czyli 13,4 mln zł brutto.

Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na przełom stycznia i lutego 2026 roku. Zakończenie realizacji inwestycji przewidziano w terminie do 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

