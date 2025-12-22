Powstanie nowoczesna myjnia taboru na stacji Warszawa Grochów

PKP Intercity konsekwentnie rozwija własną infrastrukturę techniczną. Jednym z kluczowych projektów planowanych na najbliższe lata jest budowa nowoczesnej myjni sezonowej taboru kolejowego na terenie bocznicy Warszawa Grochów.



Inwestycja stanowi istotny element długofalowej strategii przewoźnika, której celem jest osiągnięcie pełnej samowystarczalności w zakresie utrzymania taboru dalekobieżnego.

Do 2030 roku PKP Intercity przeznaczy 3,4 mld zł na unowocześnienie zapleczy technicznych oraz bocznic kolejowych w całej Polsce.

Własna myjnia – większa niezależność i kontrola

Budowa myjni na bocznicy Warszawa Grochów pozwoli spółce na realizację procesu mycia taboru bez konieczności korzystania z usług podmiotów zewnętrznych. Dotychczasowe rozwiązania nie zawsze odpowiadały specyfice przewozów dalekobieżnych ani skali eksploatowanej floty.

Nowy obiekt zapewni pełną kontrolę nad jakością, terminowością i bezpieczeństwem procesów utrzymaniowych. Ograniczy także ryzyka operacyjne związane z dostępnością obcej infrastruktury, co przełoży się na większą niezawodność realizacji rozkładu jazdy.