Dokąd jeździł Rafał Trzaskowski? Zestawienie podróży służbowych prezydenta Warszawy

Rafał Trzaskowski najchętniej jeździ do Brukseli. Był tam w 2025 roku osiem razy.
Zestawienie delegacji prezydenta od 1 stycznia 2025 roku do 12 stycznia 2026 r. przygotował sekretarz miasta Maciej Fijałkowski w odpowiedzi na interpelację radnego Damiana Kowalczyka.
Wynika z niego, że prezydent Warszawy niechętnie jeździ po kraju, a jego ulubionym miejscem jest Trójmiasto. W Gdańsku był dwukrotnie – od 3 do 6 lipca i od 1 do 2 października, zaś od 28 do 31 sierpnia celem jego podróży było Trójmiasto. Za każdym razem Rafał Trzaskowski brał tam udział w „spotkaniu roboczym”.
Dużo chętniej prezydent jeździł do Brukseli. Był tam w 2025 roku osiem razy. Za każdym razem brał udział w posiedzeniu Komitetu Regionów, czyli organu doradczego UE złożonego z wybranych na szczeblu samorządowym przedstawicieli ze wszystkich państw członkowskich. Prezydent Warszawy wybrał się też do Budapesztu na forum Building Sustainable Democracies’ Conference, do Wiednia na konferencję Time to Decide Europe, do Nowego Jorku na pierwszą edycję misji edukacyjnej m.st. Warszawy czy do Rio de Janeiro na coroczny szczyt C40 World Mayors Summit 2025.
Belgia, Bruksela 24 czerwca 2025 r.
Cel: udział w posiedzeniu Europejskiego Komitetu Regionów
Wszystkie koszty opłacone przez organizatora (transport, diety) – Europejski Komitet Regionów
Belgia, Bruksela 2-3 lipca 2025 r.
Cel: udział w posiedzeniu Europejskiego Komitetu Regionów
Wszystkie koszty opłacone przez organizatora (transport, diety, nocleg) – Europejski Komitet Regionów
Węgry, Budapeszt 16-17 września 2025 r.
Cel: udział w Budapest Forum – Building Sustainable Democracies’ conference, udział w roli prelegenta
Transport i diety: 2564,73 PLN + 520,62 PLN
Nocleg: opłacony przez organizatora
Belgia, Bruksela 7 października 2025 r.
Cel: udział w posiedzeniu Europejskiego Komitetu Regionów
Wszystkie koszty opłacone przez organizatora (transport, diety) – Europejski Komitet Regionów
Belgia, Bruksela 13-15 października 2025 r.
Cel: udział w posiedzeniu Europejskiego Komitetu Regionów
Wszystkie koszty opłacone przez organizatora (transport, diety, nocleg) – Europejski Komitet Regionów
Brazylia, Rio de Janeiro 31 października – 9 listopada 2025 r.
Cel: udział w C40 World Mayors Summit 2025 – corocznym szczycie
Transport, nocleg i diety: opłacone przez organizatora
Belgia, Bruksela 13 listopada 2025 r.
Cel: udział w posiedzeniu Europejskiego Komitetu Regionów
Wszystkie koszty opłacone przez organizatora (transport, diety) – Europejski Komitet Regionów
Belgia, Bruksela; Austria, Wiedeń 1-3 grudnia 2025 r.
Cel: udział w posiedzeniu Europejskiego Komitetu Regionów oraz udział w konferencji Time to Decide Europe w roli prelegenta
Transport i diety: 1467,46 PLN + 795,08 PLN
Nocleg: opłacony przez organizatora
Belgia, Bruksela 5 grudnia 2025 r.
Cel: udział w posiedzeniu Europejskiego Komitetu Regionów
Wszystkie koszty opłacone przez organizatora (transport, diety) – Europejski Komitet Regionów
Belgia, Bruksela 10 grudnia 2025 r.
Cel: udział w posiedzeniu Europejskiego Komitetu Regionów
Wszystkie koszty opłacone przez organizatora (transport, diety) – Europejski Komitet Regionów
USA, Nowy Jork 9-14 stycznia 2026 r.
Cel: pierwsza edycja misji edukacyjnej m.st. Warszawy – wspólnie z największymi uczelniami publicznymi w Warszawie: Uniwersytetem Warszawskim, Szkołą Główną Handlową, Politechniką Warszawską oraz Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.
Transport: opłacony przez organizatora
Nocleg i diety: w trakcie rozliczenia