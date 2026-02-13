Dokąd jeździł Rafał Trzaskowski? Zestawienie podróży służbowych prezydenta Warszawy

Rafał Trzaskowski w zeszłym roku służbowo chętniej jeździł za granicę niż po kraju. Rio de Janeiro, Nowy Jork, Bruksela – to tylko niektóre kierunki służbowy wyjazdów prezydenta Warszawy. Kto poniósł koszty tych wojaży?



Zestawienie delegacji prezydenta od 1 stycznia 2025 roku do 12 stycznia 2026 r. przygotował sekretarz miasta Maciej Fijałkowski w odpowiedzi na interpelację radnego Damiana Kowalczyka.

Reklama Reklama

Krajowe podróże Rafała Trzaskowskiego

Wynika z niego, że prezydent Warszawy niechętnie jeździ po kraju, a jego ulubionym miejscem jest Trójmiasto. W Gdańsku był dwukrotnie – od 3 do 6 lipca i od 1 do 2 października, zaś od 28 do 31 sierpnia celem jego podróży było Trójmiasto. Za każdym razem Rafał Trzaskowski brał tam udział w „spotkaniu roboczym”.

Dużo chętniej prezydent jeździł do Brukseli. Był tam w 2025 roku osiem razy. Za każdym razem brał udział w posiedzeniu Komitetu Regionów, czyli organu doradczego UE złożonego z wybranych na szczeblu samorządowym przedstawicieli ze wszystkich państw członkowskich. Prezydent Warszawy wybrał się też do Budapesztu na forum Building Sustainable Democracies’ Conference, do Wiednia na konferencję Time to Decide Europe, do Nowego Jorku na pierwszą edycję misji edukacyjnej m.st. Warszawy czy do Rio de Janeiro na coroczny szczyt C40 World Mayors Summit 2025.

Zestawienie podróży zagranicznych prezydenta

Belgia, Bruksela 24 czerwca 2025 r.