Nowe porządki po wybraniu wiceprezydenta. Kto za co odpowiada w ratuszu?

Publikacja: 19.01.2026 07:40

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski bezpośrednio nadzoruje Biuro Audytu Wewnętrznego, Biuro Zgodności (BZ) i Gabinet Prezydenta (GP).

Po wybraniu nowej wiceprezydent Rafał Trzaskowski od nowa podzielił prace w ratuszu między siebie a najbliższych współpracowników. Za co odpowiadają poszczególni wiceprezydenci i dyrektorzy-koordynatorzy?

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podzielił się władzą z najbliższymi współpracownikami – wiceprezydentami, dyrektorkami-koordynatorkami, sekretarzem i skarbnikiem. Każde z nich odpowiada w ratuszu za osobną działkę i nadzoruje część biur urzędu miasta. Po wybraniu Karoliny Bober na wiceprezydenta (wcześniej była dyrektorką-koordynatorką) prace podzielono na nowo.

Prezydent, wiceprezydenci, sekretarz i skarbnik

Nowej wiceprezydent Karolinie Bober Rafał Trzaskowski powierzył prowadzenie spraw z zakresu: architektury, polityki rozwoju przestrzennego, geodezji i katastru, gospodarki nieruchomościami, oddawania gruntów w użytkowanie wieczyste w trybie Dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy oraz w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami, wypłat odszkodowań za nieruchomości warszawskie na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, a także zapewnienia obsługi informatycznej Urzędu m.st. Warszawy oraz cyfryzacji m.st. Warszawy.

Wiceprezydent Renacie Kaznowskiej podlegają sprawy z zakresu edukacji, ochrony zdrowia i polityki zdrowotnej, sportu i rekreacji oraz obsługi Rady Warszawy

Nowa wiceprezydent będzie sprawowała także nadzór nad Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego (AM); Biurem Geodezji i Katastru (BG), Biurem Informatyki (IT), Biurem Mienia Miasta i Skarbu Państwa (BM) i Biurem Spraw Dekretowych (SD).

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski bezpośrednio nadzoruje Biuro Audytu Wewnętrznego, Biuro Zgodności (BZ) i Gabinet Prezydenta (GP).

Z kolei wiceprezydent Renacie Kaznowskiej podlegają sprawy z zakresu edukacji, ochrony zdrowia i polityki zdrowotnej, sportu i rekreacji oraz obsługi Rady Warszawy. Sprawuje ona nadzór nad Biurem Edukacji (BE), Biurem Polityki Zdrowotnej, Biurem Rady m.st. Warszawy oraz Biurem Sportu i Rekreacji (SR).

Wiceprezydentowi Tomaszowi Mencinie przydzielono sprawy z zakresu: infrastruktury, koordynacji inwestycji i remontów w pasie drogowym m.st. Warszawy, zarządzania ruchem drogowym, ładu korporacyjnego, a także bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz nadzór nad Biurem Infrastruktury (IN), Biurem Ładu Korporacyjnego (ŁK), Biurem Zarządzania Ruchem Drogowym (ZR) i Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa (CB).

Wiceprezydent Aldonie Machnowskiej-Górze prezydent powierzył sprawy z zakresu kultury, polityki lokalowej, rewitalizacji, ochrony konserwatorskiej zabytków, spraw społecznych, komunikacji społecznej oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi, a także rejestracji stanu cywilnego. Sprawuje ona nadzór nad Biurem Kultury (KU); Biurem Polityki Lokalowej (PL), Biurem Pomocy i Projektów Społecznych (PS), Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków (KZ), Centrum Komunikacji Społecznej (CKS) oraz Urzędem Stanu Cywilnego m.st. Warszawy (USC).

Maciejowi Fijałkowskiemu, Sekretarzowi m.st Warszawy wskazano prowadzenie Warszawy spraw z zakresu: polityki związanej z uzyskiwaniem funduszy europejskich, polityki miejskiej i polityki metropolitarnej, polityki inwestycyjnej m.st. Warszawy, polityki mobilności m.st. Warszawy oraz polityki transportowej m.st. Warszawy, a także spraw z zakresu obsługi prawnej Urzędu m.st. Warszawy. Sekretarz sprawuje również nadzór nad Biurem Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju (FE), Biurem Polityki Inwestycyjnej (PI) i Biurem Prawnym (OP).

Marzannie Krajewskiej, skarbnikowi przypadły zadania z zakresu polityki finansowej, księgowości budżetowej i gospodarki finansowej, przestrzegania dyscypliny finansów publicznych, planowania budżetowego oraz polityki długu i restrukturyzacji wierzytelności. Skarbnik zarządza i koordynuje pracę Biura Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności (DR); Biura Księgowości i Kontrasygnaty (KK); Biura Planowania Budżetowego (PB) oraz Centrum Obsługi Podatnika (COP).

Dyrektorki-kordynatorki i dyrektor magistratu

Elżbieta Markowska, dyrektor magistratu koordynuje zadania z zakresu administracji i spraw obywatelskich, zapewnienia sprawnego funkcjonowania Urzędu m.st. Warszawy, kierowania jego bieżącą pracą, a w szczególności koordynację działalności komórek organizacyjnych oraz przepływu informacji, realizację systemu zarządzania zasobami ludzkimi w Urzędzie m.st. Warszawy, w tym wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Urzędu m.st. Warszawy oraz kierowników podstawowych komórek organizacyjnych Urzędu, dbanie o przestrzeganie przez pracowników Urzędu m.st. Warszawy Kodeksu Etyki pracowników Urzędu m.st. Warszawy, nadzór nad polityką jakości w Urzędzie m.st. Warszawy, a także zadań z zakresu funkcjonowania kontroli w Urzędzie m.st. Warszawy oraz jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy, spraw administracyjno-gospodarczych, ochrony danych osobowych, ochrony osób i mienia Urzędu m.st. Warszawy oraz zamówień publicznych.

Dyrektor magistratu koordynuje też prace Biura Administracji i Spraw Obywatelskich (AO), Biura Administracyjnego (BA), Biura Kontroli (KW), Biura Organizacji Urzędu (OU), Biura Zamówień Publicznych (ZP) i Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi (ZL).

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski sprawuje nadzór nad działalnością zastępców prezydenta, sekreta
Z kolei Magdalena Młochowska, dyrektor koordynator ds. zielonej Warszawy otrzymała zadania z zakresu gospodarki odpadami, ochrony i kształtowania środowiska, rozwoju zieleni oraz ochrony powietrza i polityki klimatycznej oraz nadzór nad Biurem Gospodarki Odpadami (GO), Biurem Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej (PK) oraz Biurem Ochrony Środowiska (OŚ).

Joanna Popielawska, dyrektor koordynator ds. strategii i relacji zewnętrznych otrzymała zadania z zakresu: polityki rozwoju m.st. Warszawy, badań społecznych i analiz społeczno-gospodarczych, współpracy z sektorem nauki, monitoringu danych dotyczących polityk i działań m.st. Warszawy, organizacji zespołów z udziałem Prezydenta, polityki gospodarczej i innowacyjnej m.st. Warszawy, realizacji projektów gospodarczych i naukowych przy udziale partnerów prywatnych oraz prowadzenia działalności gospodarczej i zezwoleń, polityki informacyjnej Prezydenta i m.st. Warszawy oraz marki Warszawa, działań związanych ze współpracą zagraniczną m.st. Warszawy, w tym z instytucjami zagranicznymi.

Popielawska odpowiada za prace Biura Marketingu Miasta (MM), Biura Rozwoju Gospodarczego (RG), Biura Strategii i Analiz (BS) i Biura Współpracy Międzynarodowej (WM).

