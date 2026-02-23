Sedes to nie kosz na śmieci! Nowa odsłona kampanii MPWiK

Jedną z głównych przyczyn zatorów i awarii powstających w sieci kanalizacyjnej są śmieci, które nigdy nie powinny się znaleźć w kanalizacji – przypomina Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w kolejnej odsłonie kampanii „Sedes to nie kosz na śmieci!”



Patyczki do uszu, tampony, nawilżane chusteczki lub nawilżany papier toaletowy, resztki jedzenia, pozostałości farby i innych materiałów budowlano-remontowych, zużyty tłuszcz – to lista najczęściej wyrzucanych do sedesu śmieci, które – obok szczurów – są na czele listy kanalizacyjnych szkodników. MPWiK przypomina, że każdy z tych odpadów ma dokładnie określone miejsce w odpowiednim kontenerze na śmieci bądź w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Podczas kampanii „Sedes to nie kosz na śmieci” Wodociągi Warszawskie przypominają o tym, dlaczego wyrzucanie śmieci nie służy ani nam – i naszym portfelom – ani sieci kanalizacyjnej. Foto: mat. pras.

14 ton śmieci w kanalizacji w ciągu doby

14 ton śmieci lądowało w sieci kanalizacyjnej eksploatowanej przez Wodociągi Warszawskie każdej doby w 2025 r. I jest to ilość porównywalna do tej, którą pracownicy sieci kanalizacyjnej odnotowali także w roku poprzednim. Rachunek dotyczący łącznej ilości śmieci w skali roku to ponad 5 tys. ton śmieci.

Podczas kampanii „Sedes to nie kosz na śmieci” Wodociągi Warszawskie przypominają o tym, dlaczego wyrzucanie śmieci nie służy ani nam – i naszym portfelom – ani sieci kanalizacyjnej. A do „beneficjentów” takiej złej praktyki należą jedynie szczury i powiększająca się wraz z ilością śmieci w sieci ich populacja.