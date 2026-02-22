5°C
1015.7 hPa
Życie Warszawy
Tunel na Wisłostradzie pod szczególnym nadzorem zimowym

Publikacja: 22.02.2026 14:07

System automatycznie uruchamia spryskiwanie jezdni środkiem odladzającym

Foto: Zarząd Oczyszczania Miasta

rbi
Wyjątkowe rozwiązanie na Wisłostradzie wspiera działania służb oczyszczania dla bezpieczeństwa użytkowników dróg. Jak opisuje Zarząd Oczyszczania Miasta, funkcjonuje ono tylko w trzech miejscach stolicy.

Na wjazdach i wyjazdach z tunelu Wisłostrady kierowcy mogą zauważyć strumienie tryskające z jezdni. To specjalny system do zapobiegania gołoledzi, który uruchamia się automatycznie. Tryskacze zaczynają działać, gdy z analizy lokalnych danych meteorologicznych wynika, że pojawia się zagrożenie zamarzania wilgoci. Z dysz zamontowanych w nawierzchni jezdni jest rozprowadzany środek odladzający.

Automatycznie przeciw gołoledzi

Przy wjazdach i wyjazdach z tunelu znajdują się stacje pomiarowe, które na bieżąco zbierają i analizują dane meteorologiczne z czujników, które są zamontowane także w jezdni. Stacje są dwie, na południowym i północnym krańcu, i działają niezależenie od siebie, ponieważ nawet na tak krótkim odcinku lokalne warunki mogą się różnić.

