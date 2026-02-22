Czy cmentarz w Otwocku kryje masowy grób żołnierzy AK? Sensacyjny post prezydenta miasta

relacja Stanisława Rosłońca

Oświadczenie w sprawie zbiorowej mogiły w pobliżu cmentarza w Otwocku

Ja, niżej podpisany, oświadczam, że opisane niżej fakty znane mi są z autopsji bądź też z relacji moich rodziców. Urodziłem się w 1934 roku. W latach 1938-1954 mieszkałem przy obecnej ulicy Prądzyńskiego 8. Na początku 1945 roku w obecnych budynkach Szkoty Pielęgniarskiej, Liceum Ogólnokształcącego i dawnego Pensjonatu „Kasztelanka" znajdowały się szpitale wojskowe. Mój ojciec pracował wówczas w zaopatrzeniu tych szpitali. Ja bytem wtedy uczniem Szkoty Podstawowej Nr 1 w Otwocku.



Pamiętam, że w szkole organizowano zbiorki artykułów żywnościowych dla rannych, przebywających w wyżej wymienionych szpitalach. Razem z kolegami nosiliśmy zebrane paczki chorym. Paczki zawierały żywność, między innymi: cebulę, mąkę, tłuszcze. Pamiętam z tego okresu boisko do gry w siatkówkę, znajdujące się przed pomnikiem J. Piłsudskiego (obecnie przed muszlą koncertową w Parku Miejskim). Lżej chorzy grali na tych boiskach w piłkę — ja i koledzy często im towarzyszyliśmy. (Było lato 1945 roku).



Pod koniec 1945 roku w szpitalach tych pojawili się nowi Iudzie. Byli to Polacy — więźniowie, których pilnowało wojsko. Nie wiem skąd byli przywożeni, natomiast widziałem jak byli rozbierani i goleni w pobliżu budynku obecnego L.O. Wśród przebywających znajdowały się także kobiety; dzieci ja nie widziałem. Więźniowie byli pilnowani przez uzbrojonych żołnierzy w zielonych mundurach. lstniało wówczas połączenie między budynkami: obecnego L.O. i Pensjonatu „Kasztelanka". Była to, ogrodzona z dwóch stron siatką, droga o szerokości około 3 metrów. Na tej drodze często widywałem opisywanych wyżej więźniów, eskortowanych przez wojskowych.



W tym czasie więźniowie często przychodzili, oczywiście eskortowani przez żołnierzy, do studni po wodę do „szpitala-więzienia". Studnia znajdowała się na terenie posesji naszych sąsiadów (p. Ociesów). Często więźniowie przebywali na naszym podwórku. Rozmawiali z moimi rodzicami, siadali wtedy na kamiennych schodkach w domu, w którym moja rodzina mieszka do dzisiaj (schodki istnieją również). Przychodzący ludzie byli ubrani w szare piżamy, w chłodne dni okryci szarymi kocami. Z rozmów wynikało, że byli żołnierzami Armii Krajowej z okolic Wilna. Za wszelką ceną chcieli próbować ucieczki — twierdzili, że żywi stąd nie wyjdą. Proponowali, na przykład, złote obrączki, łańcuszki w zamian za cywilne ubrania potrzebne do ucieczki. Przychodzący na nasze podwórko ludzie (przychodziły również kobiety) często się zmieniali. Niektórych widywaliśmy często, potem nagie znikali.



W tym okresie zauważyliśmy zasypywanie pozostałej poniemieckiej strzelnicy, znajdującej się obok cmentarza. Wielokrotnie znajdowaliśmy się w lesie w tym miejscu, chodząc na grzyby lub po drzewo, przechodziliśmy przez strzelnicy. Jednocześnie na wałach wokół rowu strzelniczego znajdowaliśmy świeże ślady opon samochodowych. Na grzyby chodziliśmy wcześnie rano — co świadczyło o tym, że nieznane samochody przyjeżdżały tutaj nocą. W tym czasie zjawiający się po wodę więźniowie mówili (oczywiście korzystając z chwili nieuwagi pilnujących ich żołnierzy), że wielu z kolegów już nie ma, a ich czeka śmierć.



Więźniów ubywało. Po pewnym czasie „szpitale-więzienia" zostały całkowicie zlikwidowane. Ślad po znajdujących się w nich Iudziach zaginął. Wszyscy byliśmy przekonani, że miejscem spoczynku tych Iudzi jest zbiorowa mogiła w strzelnicy obok cmentarza.



Jeżeli chodzi o trotyl, znaleziony w skrzyniach w strzelnicy, to według mnie pochodzi on z okresu wcześniejszego, to znaczy z 1944 roku. Wtedy to w trójkącie pomiędzy ulicami Traugutta, Poniatowskiego i 3-go Maja znajdował się niemiecki skład broni i amunicji. Po ucieczce Niemców pozostałą broń przenosili Polacy w okolice cmentarza, ulicą przed naszym domem. Pamiętam dokładną datę tych przenosin — było to w dniu, w którym wysadzono most kolejowy na rzece Świder.



Pamiętam strach matki, widzącej niosących broń Polaków — bała się, że Niemcy powrócą. Niemcy rzeczywiście powrócili (było to w niedziele), podpalili magazyn z bronią i w wielkim pośpiechu natychmiast uciekli, tak jak przyjechali, samochodami. Byli to ostatni Niemcy, jakich widziałem w Otwocku w czasie wojny.

Jestem przekonany, że zbiorowa mogiła obok cmentarza w Otwocku kryje szczątki Iudzi, przetrzymywanych w otwockich „niby-szpitalach" zaraz po wojnie. Po 1956 roku obok strzelnicy pojawiły się mogiły z brzozowymi krzyżami, ale zostały zlikwidowane. W tym okresie posadzono na opisanym wyżej miejscu las.



[Podpis odręczny nieczytelny]

Rosłaniec Stanisław, zamieszkały: Otwock ul. Kr (dalej zaczernione)



