Znamy datę wielkiej metamorfozy ulicy Kruczej

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zarząd Dróg Miejskich, procedura wyłonienia wykonawcy powinna zakończyć się w połowie 2026 roku. Pozwoli to na rozpoczęcie robót budowlanych jeszcze w tym samym sezonie. Drogowcy dysponują już niezbędnym projektem oraz decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).
Kolejnym kluczowym krokiem będzie marcowe głosowanie Rady Warszawy w sprawie przyznania funduszy na ten cel. Inwestycja zakłada kompleksową wymianę nawierzchni jezdni i chodników, przebudowę skrzyżowań oraz modernizację infrastruktury podziemnej. Finansowanie prac zostanie w całości pokryte z budżetu miasta.
Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów nowej Kruczej będzie szeroki pas zieleni zlokalizowany w osi jezdni. Decyzja o umieszczeniu drzew na środku ulicy, a nie przy chodnikach, wynika z uwarunkowań technicznych. Pod obrzeżami drogi przebiegają gęste magistrale wodociągowe i ciepłownicze, które uniemożliwiają głębokie nasadzenia.
Środek ulicy okazał się jedyną przestrzenią wolną od infrastruktury technicznej, co pozwoli na posadzenie pełnych szpalerów drzew. Projektanci przewidują wprowadzenie około 250 wysokich drzew, które w przyszłości mają stworzyć nad ulicą naturalny zielony dach. Taki układ ma również chronić istniejący już drzewostan przed wycinką.
Przebudowa ma na celu nadanie ulicy Kruczej lokalnego charakteru i wyeliminowanie z niej ruchu tranzytowego. Jezdnie zostaną zwężone do jednego pasa w każdym kierunku. Zgodnie ze standardami dla obszarów o uspokojonym ruchu, rowerzyści będą poruszać się bezpośrednio po jezdni, co wyjaśnia brak wydzielonych dróg rowerowych w projekcie.
Kwestia parkowania pozostawała jednym z najczęściej podnoszonych postulatów podczas dyskusji z mieszkańcami. ZDM deklaruje, że po remoncie około 30 proc. miejsc postojowych zostanie przeznaczonych wyłącznie dla osób mieszkających w bezpośrednim sąsiedztwie. Szczegóły stałej organizacji ruchu, w tym przejazdów przez ulice poprzeczne takie jak Nowogrodzka czy Hoża, będą jeszcze doprecyzowane.
Zdjęcie Kruczej z początku lat 50. XX wieku wykonane przez znanego fotografa Zbyszko Siemaszkę pierwotnie zamieszczone w Tygodniku "Stolica"
Metamorfoza Kruczej jest częścią szerszego programu Nowe Centrum Warszawy. Obecny, szeroki profil ulicy powstał w latach 50. XX wieku i zdaniem urbanistów jest obecnie nieadekwatny do rzeczywistych potrzeb komunikacyjnych tej części miasta.
Nowa koncepcja zakłada stworzenie linearnego parku, który wypełni deficyt zieleni w tej okolicy – najbliższe większe parki znajdują się w odległości około kilometra. Przed Grand Hotelem zaplanowano także utworzenie nowego miejskiego placu, co ma sprzyjać rozwojowi lokalnych usług i gastronomii, zmieniając dotychczasowy, czysto komunikacyjny wizerunek ulicy.