Znamy datę wielkiej metamorfozy ulicy Kruczej

Ulica Krucza zmieni się nie do poznania, a przetarg na prace budowlane ruszy w pierwszej połowie 2026 roku. Zamiast szerokiej arterii powstanie tu unikatowy na skalę miasta parkowy pasaż, który ma przekształcić ulicę zgodnie z nową wizją centrum.



Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zarząd Dróg Miejskich, procedura wyłonienia wykonawcy powinna zakończyć się w połowie 2026 roku. Pozwoli to na rozpoczęcie robót budowlanych jeszcze w tym samym sezonie. Drogowcy dysponują już niezbędnym projektem oraz decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Reklama Reklama

Decyzja o umieszczeniu drzew na środku ulicy, a nie przy chodnikach, wynika z uwarunkowań technicznych. Pod obrzeżami drogi przebiegają gęste magistrale wodociągowe i ciepłownicze, które uniemożliwiają głębokie nasadzenia. Foto: mat. pras.

Kolejnym kluczowym krokiem będzie marcowe głosowanie Rady Warszawy w sprawie przyznania funduszy na ten cel. Inwestycja zakłada kompleksową wymianę nawierzchni jezdni i chodników, przebudowę skrzyżowań oraz modernizację infrastruktury podziemnej. Finansowanie prac zostanie w całości pokryte z budżetu miasta.

250 drzew ma zostać posadzonych w ciągu Kruczej po jej przebudowie, co ważne dotychczasowe drzewa pozostaną nienaruszone

Rozwiązania projektowe a sieci podziemne

Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów nowej Kruczej będzie szeroki pas zieleni zlokalizowany w osi jezdni. Decyzja o umieszczeniu drzew na środku ulicy, a nie przy chodnikach, wynika z uwarunkowań technicznych. Pod obrzeżami drogi przebiegają gęste magistrale wodociągowe i ciepłownicze, które uniemożliwiają głębokie nasadzenia.