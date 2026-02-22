5°C
1015.7 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Znamy datę wielkiej metamorfozy ulicy Kruczej

Publikacja: 22.02.2026 08:35

Nowa koncepcja zakłada stworzenie linearnego parku, który wypełni deficyt zieleni w tej okolicy

Nowa koncepcja zakłada stworzenie linearnego parku, który wypełni deficyt zieleni w tej okolicy

Foto: mat. pras.

M.B.
Ulica Krucza zmieni się nie do poznania, a przetarg na prace budowlane ruszy w pierwszej połowie 2026 roku. Zamiast szerokiej arterii powstanie tu unikatowy na skalę miasta parkowy pasaż, który ma przekształcić ulicę zgodnie z nową wizją centrum.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zarząd Dróg Miejskich, procedura wyłonienia wykonawcy powinna zakończyć się w połowie 2026 roku. Pozwoli to na rozpoczęcie robót budowlanych jeszcze w tym samym sezonie. Drogowcy dysponują już niezbędnym projektem oraz decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Decyzja o umieszczeniu drzew na środku ulicy, a nie przy chodnikach, wynika z uwarunkowań techniczny

Decyzja o umieszczeniu drzew na środku ulicy, a nie przy chodnikach, wynika z uwarunkowań technicznych. Pod obrzeżami drogi przebiegają gęste magistrale wodociągowe i ciepłownicze, które uniemożliwiają głębokie nasadzenia.

Foto: mat. pras.

Kolejnym kluczowym krokiem będzie marcowe głosowanie Rady Warszawy w sprawie przyznania funduszy na ten cel. Inwestycja zakłada kompleksową wymianę nawierzchni jezdni i chodników, przebudowę skrzyżowań oraz modernizację infrastruktury podziemnej. Finansowanie prac zostanie w całości pokryte z budżetu miasta.

250 drzew

ma zostać posadzonych w ciągu Kruczej po jej przebudowie, co ważne dotychczasowe drzewa pozostaną nienaruszone

Rozwiązania projektowe a sieci podziemne

Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów nowej Kruczej będzie szeroki pas zieleni zlokalizowany w osi jezdni. Decyzja o umieszczeniu drzew na środku ulicy, a nie przy chodnikach, wynika z uwarunkowań technicznych. Pod obrzeżami drogi przebiegają gęste magistrale wodociągowe i ciepłownicze, które uniemożliwiają głębokie nasadzenia.

Reklama
Reklama

Środek ulicy okazał się jedyną przestrzenią wolną od infrastruktury technicznej, co pozwoli na posadzenie pełnych szpalerów drzew. Projektanci przewidują wprowadzenie około 250 wysokich drzew, które w przyszłości mają stworzyć nad ulicą naturalny zielony dach. Taki układ ma również chronić istniejący już drzewostan przed wycinką.

Przebudowa ma na celu nadanie ulicy Kruczej lokalnego charakteru i wyeliminowanie z niej ruchu tranz

Przebudowa ma na celu nadanie ulicy Kruczej lokalnego charakteru i wyeliminowanie z niej ruchu tranzytowego. Jezdnie zostaną zwężone do jednego pasa w każdym kierunku.

Foto: mat. pras.

Zmiany w organizacji ruchu i parkowaniu

Przebudowa ma na celu nadanie ulicy Kruczej lokalnego charakteru i wyeliminowanie z niej ruchu tranzytowego. Jezdnie zostaną zwężone do jednego pasa w każdym kierunku. Zgodnie ze standardami dla obszarów o uspokojonym ruchu, rowerzyści będą poruszać się bezpośrednio po jezdni, co wyjaśnia brak wydzielonych dróg rowerowych w projekcie.

Kwestia parkowania pozostawała jednym z najczęściej podnoszonych postulatów podczas dyskusji z mieszkańcami. ZDM deklaruje, że po remoncie około 30 proc. miejsc postojowych zostanie przeznaczonych wyłącznie dla osób mieszkających w bezpośrednim sąsiedztwie. Szczegóły stałej organizacji ruchu, w tym przejazdów przez ulice poprzeczne takie jak Nowogrodzka czy Hoża, będą jeszcze doprecyzowane.

Zdjęcie Kruczej z początku lat 50. XX wieku wykonane przez znanego fotografa Zbyszko Siemaszkę pierw

Zdjęcie Kruczej z początku lat 50. XX wieku wykonane przez znanego fotografa Zbyszko Siemaszkę pierwotnie zamieszczone w Tygodniku "Stolica"

Foto: Zbyszko Siemaszko

Kontekst urbanistyczny Nowego Centrum Warszawy

Metamorfoza Kruczej jest częścią szerszego programu Nowe Centrum Warszawy. Obecny, szeroki profil ulicy powstał w latach 50. XX wieku i zdaniem urbanistów jest obecnie nieadekwatny do rzeczywistych potrzeb komunikacyjnych tej części miasta.

Reklama
Reklama

Nowa koncepcja zakłada stworzenie linearnego parku, który wypełni deficyt zieleni w tej okolicy – najbliższe większe parki znajdują się w odległości około kilometra. Przed Grand Hotelem zaplanowano także utworzenie nowego miejskiego placu, co ma sprzyjać rozwojowi lokalnych usług i gastronomii, zmieniając dotychczasowy, czysto komunikacyjny wizerunek ulicy.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Zgromadzone dowody okazały się wystarczające, by postawić zatrzymanym zarzuty kradzieży z włamaniem
bezpieczeństwo

Seryjni włamywacze zatrzymani w Warszawie

Na kilka tygodni przed wyborami 4 czerwca, na styku starej i nowej części otwockiego cmentarza, odkr
historia polski

Czy cmentarz w Otwocku kryje masowy grób żołnierzy AK? Sensacyjny post prezydenta miasta

Udało się namierzyć punkt, w którym mimo braku zezwoleń oferowano gry hazardowe.
bezpieczeństwo

Hazard, gotówka i narkotyki. Służby zlikwidowały punkt gier

Iluminacja mostu zostanie unowocześniona, ale przejdzie także rewolucję.
przestrzeń miejska

Nowe iluminacje w Warszawie. Co pojawi się na Moście Śląsko-Dąbrowskim?

Profesor Dariusz Stola zastąi na stanowisku Zygmunta Stępińskiego, który kończy sowją kadencję
Kadry

Dariusz Stola znów na czele Muzeum POLIN

I nagroda pieniężna w wysokości 25 tys. złoraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolne
inwestycje

Jaka będzie biblioteka w Wesołej? Konkurs rozstrzygnięty

Kluczową zmianą w tegorocznej 20. edycji jest lokalizacja startu, który został przeniesiony na lewy
sport i rekreacja

Jubileuszowy Półmaraton Warszawski z rekordową frekwencją

Grupa zaatakowała funkcjonariuszy, chcąc zmusić ich do odstąpienia od czynności służbowych. Patrol m
bezpieczeństwo

Nocny wandalizm zakończony aresztem

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA