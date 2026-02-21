Koty ze schroniska jeszcze poczekają na swój pawilon. Inwestycja w Wawrze opóźniona

Budowa pawilonu dla bezdomnych kotów jest bardzo opóźniona. Wcześniej ratusz zapowiadał, że cała inwestycja będzie gotowa do końca 2025 r. „Ogłoszenie przetargu i podpisanie umowy na prace budowlane dla pawilonu jest planowane na II połowę 2023 r., a zakończenie całej inwestycji na 2025 r.” – informowali urzędnicy podczas ogłoszenia wyników konkursu architektonicznego na pawilon.

– Nowa inwestycja poprawi standard opieki nad bezdomnymi zwierzętami zarówno w Schronisku na Paluchu, jak i w nowej jego filii w Wawrze, przeznaczonej tylko dla kotów – powiedziała wówczas Magdalena Młochowska, dyrektor koordynator ds. zielonej Warszawy.

Ostatnia kondygnacja z przestrzeniami na wolny pobyt dla kotów będzie wycofana w stosunku do frontu elewacji. Pozwoli to urządzić woliery na zielonym dachu. Foto: mat. pras.

Kocia filia Schroniska na Paluchu

Nowy obiekt w Wawrze będzie funkcjonował jako filia Schroniska na Paluchu, ale z przeznaczeniem wyłącznie dla kotów. Budynek będzie czterokrotnie większy niż dotychczasowa przestrzeń dla tych czworonogów w schronisku. W nowym pawilonie znajdzie się miejsce nawet dla 300 dorosłych osobników. Będą miały tam zapewnioną opiekę i leczenie w spokojnych warunkach – bez obcych dla nich zapachów i hałasu szczekających psów. W strefie dla zdrowych kotów powstaną sale z wybiegami zewnętrznymi. W obiekcie znajdą się także m.in. sale do kwarantanny, sale operacyjne, szpital czy laboratorium.

Dwupiętrowy budynek powstanie na granicy leśnych działek. Zapowiada się prosta, ale elegancka bryła. Na parterze będą duże okna, a w narożniku przy wejściu głównym – wyrazisty podcień. Autor zwycięskiego projektu Piotr Głowacki z Krakowa zaproponował, aby elewacje na piętrze wyłożyć płytkami ceramicznymi w brązowym kolorze, takim jak pnie drzew. Ostatnia kondygnacja z przestrzeniami na wolny pobyt dla kotów będzie wycofana w stosunku do frontu elewacji. Pozwoli to urządzić woliery na zielonym dachu.

Dwupiętrowy budynek powstanie na granicy leśnych działek. Zapowiada się prosta, ale elegancka bryła. Foto: mat. pras.

Jak podkreślają urzędnicy, Obiekt w Wawrze będzie czterokrotnie większy niż dotychczasowa przestrzeń dla kotów w Schronisku na Paluchu. W nowym budynku koty będą miały zapewnioną opiekę i leczenie w komfortowych warunkach. Będzie to pozytywnie wpływać na socjalizację kotów. Na polepszenie kondycji czworonogów wpłynie również bliskość terenów leśnych.