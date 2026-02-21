-5.7°C
Życie Warszawy
Koty ze schroniska jeszcze poczekają na swój pawilon. Inwestycja w Wawrze opóźniona

Publikacja: 21.02.2026 05:48

Wizualizacja pawilonu dla bezdomnych kotów, widok od strony północnej

Foto: Piotr Głowacki / UM Warszawa

Wniosek o pozwolenie na budowę Kociarni w Wawrze został złożony w listopadzie 2025 r. Obecnie trwa oczekiwanie na decyzję. Nie wiadomo, kiedy ruszą prace, choć pawilon dla kotów ze Schroniska na Paluchu miał być już gotowy w zeszłym roku.

O postępy w budowie kociarni w Wawrze zapytała radna Marta Szczepańska.

Opóźniona budowa kociarni w Wawrze

Jak poinformowała w odpowiedzi dyrektorka koordynatorka Magdalena Młochowska, dokumentacja techniczna projektowanej kociarni została ukończona i odebrana. Wniosek o pozwolenie na budowę został złożony w listopadzie 2025 r. Obecnie trwa oczekiwanie na decyzję o pozwoleniu na budowę.

„Ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji uzależnione jest od uzyskania ww. decyzji. Zakładany czas realizacji prac to 2 lata od dnia podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych. Termin realizacji uzależniony jest jednak również od wybudowania przez STOEN stacji transformatorowej” – napisała dyrektorka koordynatorka.

Opieka nad zwierzętami została objeta nowym planem przyjętym przez Radę Warszawy na rok 2026
zwierzę warszawskie
Warszawa stawia na kastrację i czipowanie
Budowa pawilonu dla bezdomnych kotów jest bardzo opóźniona. Wcześniej ratusz zapowiadał, że cała inwestycja będzie gotowa do końca 2025 r. „Ogłoszenie przetargu i podpisanie umowy na prace budowlane dla pawilonu jest planowane na II połowę 2023 r., a zakończenie całej inwestycji na 2025 r.” – informowali urzędnicy podczas ogłoszenia wyników konkursu architektonicznego na pawilon.

– Nowa inwestycja poprawi standard opieki nad bezdomnymi zwierzętami zarówno w Schronisku na Paluchu, jak i w nowej jego filii w Wawrze, przeznaczonej tylko dla kotów – powiedziała wówczas Magdalena Młochowska, dyrektor koordynator ds. zielonej Warszawy.

Ostatnia kondygnacja z przestrzeniami na wolny pobyt dla kotów będzie wycofana w stosunku do frontu

Foto: mat. pras.

Kocia filia Schroniska na Paluchu

Nowy obiekt w Wawrze będzie funkcjonował jako filia Schroniska na Paluchu, ale z przeznaczeniem wyłącznie dla kotów. Budynek będzie czterokrotnie większy niż dotychczasowa przestrzeń dla tych czworonogów w schronisku. W nowym pawilonie znajdzie się miejsce nawet dla 300 dorosłych osobników. Będą miały tam zapewnioną opiekę i leczenie w spokojnych warunkach – bez obcych dla nich zapachów i hałasu szczekających psów. W strefie dla zdrowych kotów powstaną sale z wybiegami zewnętrznymi. W obiekcie znajdą się także m.in. sale do kwarantanny, sale operacyjne, szpital czy laboratorium.

Polecane
Barakuda – jedna z podopiecznych Schroniska na Paluchu
zwierzę warszawskie
Kontrola w Schronisku Na Paluchu. O nieprawidłowościach mówiono od dawna

Dwupiętrowy budynek powstanie na granicy leśnych działek. Zapowiada się prosta, ale elegancka bryła. Na parterze będą duże okna, a w narożniku przy wejściu głównym – wyrazisty podcień. Autor zwycięskiego projektu Piotr Głowacki z Krakowa zaproponował, aby elewacje na piętrze wyłożyć płytkami ceramicznymi w brązowym kolorze, takim jak pnie drzew. Ostatnia kondygnacja z przestrzeniami na wolny pobyt dla kotów będzie wycofana w stosunku do frontu elewacji. Pozwoli to urządzić woliery na zielonym dachu.

Dwupiętrowy budynek powstanie na granicy leśnych działek. Zapowiada się prosta, ale elegancka bryła.

Foto: mat. pras.

Jak podkreślają urzędnicy, Obiekt w Wawrze będzie czterokrotnie większy niż dotychczasowa przestrzeń dla kotów w Schronisku na Paluchu. W nowym budynku koty będą miały zapewnioną opiekę i leczenie w komfortowych warunkach. Będzie to pozytywnie wpływać na socjalizację kotów. Na polepszenie kondycji czworonogów wpłynie również bliskość terenów leśnych.

