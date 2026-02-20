Warszawa ma nową ikonę. Warszawska Wytwórnia Energii oficjalnie otwarta

Ambasador w swoim przemówieniu chwalił sprawną realizację projektu, mimo wyzwań, jakimi były pandemia oraz sytuacja geopolityczna za wschodnią granicą. Podkreślono, że wspólne działanie zaowocowało powstaniem obiektu, który stawia Warszawę w jednym szeregu z najnowocześniejszymi metropoliami Europy.

Spalarnia działa już niemal od roku, dotychczas był to jednak tryb rozruchowy Foto: Ewelina Lach

Przemysłowa architektura w obiektywie

Warszawska Wytwórnia Energii zaskakuje swoją formą estetyczną. Choć to zakład przemysłowy, jego bryła została zaprojektowana z ogromną dbałością o detal, co czyni go jednym z najbardziej fotogenicznych obiektów tego typu.

Nocne zdjęcia Warszawskiej Wytwórni Energii ukazują grę świateł na nowoczesnych elewacjach, nadając surowej infrastrukturze niemal futurystyczny charakter Foto: Cezary Warś

Szczególne wrażenie instalacja robi po zmroku – nocne zdjęcia obiektu ukazują grę świateł na nowoczesnych elewacjach, nadając surowej infrastrukturze niemal futurystyczny charakter. To dowód na to, że budownictwo użytkowe może iść w parze z wysokiej klasy designem miejskim.

Punkt widokowy zlokalizowany na kominie instalacji znajduje się na wysokości 70 metrów, oferując unikalne spojrzenie na panoramę Warszawy. Foto: Cezary Warś

Reklama Reklama

Panorama stolicy z nowej perspektywy

Dla mieszkańców i odwiedzających obiekt jedną z największych atrakcji będzie bez wątpienia punkt widokowy zlokalizowany na kominie instalacji. Znajduje się on na wysokości 70 metrów, oferując unikalne spojrzenie na panoramę Warszawy. Z tej perspektywy można podziwiać nie tylko bliskie sąsiedztwo zakładu, ale i odległe wieżowce centrum stolicy. To rzadka okazja, by połączyć zwiedzanie nowoczesnego zakładu z walorami turystycznymi i estetycznymi.

Na dachach budynków stworzono zielone strefy o łącznej powierzchni ok. 20 tys. mkw., co odpowiada wielkości trzech boisk piłkarskich. Foto: Cezary Warś

Zieleń na dachach i ekologiczny standard

Nowoczesność wytwórni przejawia się także w jej wkomponowaniu w otoczenie. Na dachach budynków stworzono zielone strefy o łącznej powierzchni ok. 20 tys. mkw., co odpowiada wielkości trzech boisk piłkarskich. Wraz z łąkami kwietnymi tworzą one przyjazny mikroklimat i pokazują, że przemysł nie musi kojarzyć się z betonową pustynią.

Dzięki zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii, zakład jest bezpieczny dla sąsiedztwa Foto: Cezary Warś

Dzięki zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii, zakład jest bezpieczny dla sąsiedztwa i stanowi modelowy przykład zamykania obiegu gospodarki odpadami w wielkiej metropolii.