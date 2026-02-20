Warszawa ma nową ikonę. Warszawska Wytwórnia Energii oficjalnie otwarta

Inwestycja o wartości 1,6 mld zł została w całości sfinansowana z budżetu stolicy.
Uroczyste otwarcie Warszawskiej Wytwórni Energii (WWE) zamknęło wieloletni proces budowy i testów tej kluczowej dla miasta instalacji. Podczas ceremonii prezydent Rafał Trzaskowski podkreślił, że inwestycja o wartości 1,6 miliarda złotych została w całości sfinansowana z budżetu stolicy.
To ewenement na skalę kraju, pokazujący siłę warszawskiego samorządu w realizacji projektów, które zazwyczaj wymagają wsparcia zewnętrznego. Symboliczne przecięcie wstęgi oznacza przejście do pełnej eksploatacji zakładu, który od ponad roku pracował już w trybie rozruchowym.
W oficjalnym otwarciu zakładu obok prezydenta Rafała Trzaskowskiego oraz urzedników ministerialnych i miejskich uczestniczył ambasador Korei Południowej Jun Youl Tae, gdyż głównym wykonawcą WWE był koreański koncern.
W wydarzeniu wzięli udział nie tylko przedstawiciele władz miasta, ale także delegacja z Republiki Korei, w tym ambasador Jun Youl Tae. Obecność gości z Azji nie była przypadkowa, ponieważ głównym wykonawcą inwestycji była koreańska firma POSCO E&C.
Ambasador w swoim przemówieniu chwalił sprawną realizację projektu, mimo wyzwań, jakimi były pandemia oraz sytuacja geopolityczna za wschodnią granicą. Podkreślono, że wspólne działanie zaowocowało powstaniem obiektu, który stawia Warszawę w jednym szeregu z najnowocześniejszymi metropoliami Europy.
Warszawska Wytwórnia Energii zaskakuje swoją formą estetyczną. Choć to zakład przemysłowy, jego bryła została zaprojektowana z ogromną dbałością o detal, co czyni go jednym z najbardziej fotogenicznych obiektów tego typu.
Szczególne wrażenie instalacja robi po zmroku – nocne zdjęcia obiektu ukazują grę świateł na nowoczesnych elewacjach, nadając surowej infrastrukturze niemal futurystyczny charakter. To dowód na to, że budownictwo użytkowe może iść w parze z wysokiej klasy designem miejskim.
Dla mieszkańców i odwiedzających obiekt jedną z największych atrakcji będzie bez wątpienia punkt widokowy zlokalizowany na kominie instalacji. Znajduje się on na wysokości 70 metrów, oferując unikalne spojrzenie na panoramę Warszawy. Z tej perspektywy można podziwiać nie tylko bliskie sąsiedztwo zakładu, ale i odległe wieżowce centrum stolicy. To rzadka okazja, by połączyć zwiedzanie nowoczesnego zakładu z walorami turystycznymi i estetycznymi.
Nowoczesność wytwórni przejawia się także w jej wkomponowaniu w otoczenie. Na dachach budynków stworzono zielone strefy o łącznej powierzchni ok. 20 tys. mkw., co odpowiada wielkości trzech boisk piłkarskich. Wraz z łąkami kwietnymi tworzą one przyjazny mikroklimat i pokazują, że przemysł nie musi kojarzyć się z betonową pustynią.
Dzięki zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii, zakład jest bezpieczny dla sąsiedztwa i stanowi modelowy przykład zamykania obiegu gospodarki odpadami w wielkiej metropolii.