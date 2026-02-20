-0.8°C
1028 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Warszawa ma nową ikonę. Warszawska Wytwórnia Energii oficjalnie otwarta

Publikacja: 20.02.2026 10:50

Inwestycja o wartości 1,6 mld zł została w całości sfinansowana z budżetu stolicy.

Inwestycja o wartości 1,6 mld zł została w całości sfinansowana z budżetu stolicy.

Foto: Cezary Warś

M.B.
Stolica świętuje finał jednej z największych inwestycji samorządowych ostatnich lat. Warszawska Wytwórnia Energii to nie tylko nowoczesny zakład przetwarzania odpadów, ale też unikalny punkt na architektonicznej i widokowej mapie miasta.

Uroczyste otwarcie Warszawskiej Wytwórni Energii (WWE) zamknęło wieloletni proces budowy i testów tej kluczowej dla miasta instalacji. Podczas ceremonii prezydent Rafał Trzaskowski podkreślił, że inwestycja o wartości 1,6 miliarda złotych została w całości sfinansowana z budżetu stolicy.

To ewenement na skalę kraju, pokazujący siłę warszawskiego samorządu w realizacji projektów, które zazwyczaj wymagają wsparcia zewnętrznego. Symboliczne przecięcie wstęgi oznacza przejście do pełnej eksploatacji zakładu, który od ponad roku pracował już w trybie rozruchowym.

W oficjalnym otwarciu zakładu obok prezydenta Rafała Trzaskowskiego oraz urzedników ministerialnych

W oficjalnym otwarciu zakładu obok prezydenta Rafała Trzaskowskiego oraz urzedników ministerialnych i miejskich uczestniczył ambasador Korei Południowej Jun Youl Tae, gdyż głównym wykonawcą WWE był koreański koncern.

Foto: Ewelina Lach

Symbol polsko-koreańskiej współpracy

W wydarzeniu wzięli udział nie tylko przedstawiciele władz miasta, ale także delegacja z Republiki Korei, w tym ambasador Jun Youl Tae. Obecność gości z Azji nie była przypadkowa, ponieważ głównym wykonawcą inwestycji była koreańska firma POSCO E&C.

Reklama
Reklama

Ambasador w swoim przemówieniu chwalił sprawną realizację projektu, mimo wyzwań, jakimi były pandemia oraz sytuacja geopolityczna za wschodnią granicą. Podkreślono, że wspólne działanie zaowocowało powstaniem obiektu, który stawia Warszawę w jednym szeregu z najnowocześniejszymi metropoliami Europy.

Spalarnia działa już niemal od roku, dotychczas był to jednak tryb rozruchowy

Spalarnia działa już niemal od roku, dotychczas był to jednak tryb rozruchowy

Foto: Ewelina Lach

Przemysłowa architektura w obiektywie

Warszawska Wytwórnia Energii zaskakuje swoją formą estetyczną. Choć to zakład przemysłowy, jego bryła została zaprojektowana z ogromną dbałością o detal, co czyni go jednym z najbardziej fotogenicznych obiektów tego typu.

Nocne zdjęcia Warszawskiej Wytwórni Energii ukazują grę świateł na nowoczesnych elewacjach, nadając

Nocne zdjęcia Warszawskiej Wytwórni Energii ukazują grę świateł na nowoczesnych elewacjach, nadając surowej infrastrukturze niemal futurystyczny charakter

Foto: Cezary Warś

Szczególne wrażenie instalacja robi po zmroku – nocne zdjęcia obiektu ukazują grę świateł na nowoczesnych elewacjach, nadając surowej infrastrukturze niemal futurystyczny charakter. To dowód na to, że budownictwo użytkowe może iść w parze z wysokiej klasy designem miejskim.

Punkt widokowy zlokalizowany na kominie instalacji znajduje się na wysokości 70 metrów, oferując uni

Punkt widokowy zlokalizowany na kominie instalacji znajduje się na wysokości 70 metrów, oferując unikalne spojrzenie na panoramę Warszawy.

Foto: Cezary Warś

Reklama
Reklama

Panorama stolicy z nowej perspektywy

Dla mieszkańców i odwiedzających obiekt jedną z największych atrakcji będzie bez wątpienia punkt widokowy zlokalizowany na kominie instalacji. Znajduje się on na wysokości 70 metrów, oferując unikalne spojrzenie na panoramę Warszawy. Z tej perspektywy można podziwiać nie tylko bliskie sąsiedztwo zakładu, ale i odległe wieżowce centrum stolicy. To rzadka okazja, by połączyć zwiedzanie nowoczesnego zakładu z walorami turystycznymi i estetycznymi.

Na dachach budynków stworzono zielone strefy o łącznej powierzchni ok. 20 tys. mkw., co odpowiada wi

Na dachach budynków stworzono zielone strefy o łącznej powierzchni ok. 20 tys. mkw., co odpowiada wielkości trzech boisk piłkarskich.

Foto: Cezary Warś

Zieleń na dachach i ekologiczny standard

Nowoczesność wytwórni przejawia się także w jej wkomponowaniu w otoczenie. Na dachach budynków stworzono zielone strefy o łącznej powierzchni ok. 20 tys. mkw., co odpowiada wielkości trzech boisk piłkarskich. Wraz z łąkami kwietnymi tworzą one przyjazny mikroklimat i pokazują, że przemysł nie musi kojarzyć się z betonową pustynią.

Dzięki zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii, zakład jest bezpieczny dla sąsiedztwa

Dzięki zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii, zakład jest bezpieczny dla sąsiedztwa

Foto: Cezary Warś

Dzięki zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii, zakład jest bezpieczny dla sąsiedztwa i stanowi modelowy przykład zamykania obiegu gospodarki odpadami w wielkiej metropolii.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Zatrzymany 68-latek usłyszał już zarzut uszkodzenia mienia. Za takie przestępstwo grozi kara do 5 la
bezpieczeństwo

Rajd po Zalewie Zegrzyńskim zakończony zarzutami

Gdy funkcjonariusze weszli pod wskazany adres, zastali tam dwóch młodych mężczyzn w wieku 23 i 24 la
bezpieczeństwo

Fikcyjny policjant i narkotyki na Ursynowie

Młodzi przestępcy oferowali narzędzie imitujące rządową aplikację mObywatel
e-bezpieczeństwo

Koniec z podróbką mObywatela. CBZC rozbiło grupę nastolatków

Zaprojektowany przez Marconiego Dworzec Wiedeński na kilkadziesiąt lat zdefiniował kształ ówczesnego
Warszawskie historie...

Wspomnienie o Rzymianinie, co Warszawiakiem się stał

Prawdziwy przełom nastąpi w niedzielę, kiedy do Warszawy dotrze zdecydowanie cieplejsze powietrze.
prognoza

Od siarczystego mrozu i alertów po wiosenną odwilż

Kompleks Bulwary Praskie powstaje naprzeciw Kępy Potockiej na Żoliborzu
inwestycje

Mennica Polska stawia kolejne budynki. Nowy etap na Pradze Północ

Posiadacze wyżej położonych mieszkań w kompleksie Apartamenty Gutenberga będą mieli wspaniały widok
nieruchomości luksusowe

Apartamenty Gutenberga ruszają z budową

Ostatni etap budowy Bliska Wola Tower zakończył się ponad trzy lata temu. Od tego czsu lokatorzy nie
nieruchomości

Sądowy impas na Woli. Tysiące mieszkańców bez aktów notarialnych

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA