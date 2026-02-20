Weekendowy zwrot akcji w pogodzie. Od siarczystego mrozu i alertów po wiosenną odwilż

Warszawiaków czeka pogodowy zawrót głowy, przed którym ostrzega m.in. IMGW, wydając alerty przed mrozem i oblodzeniem. Najbliższe dni przyniosą gwałtowne przejście od zdecydowanych chłodów aż po dodatnie temperatury i deszcz.



Piątek przywita mieszkańców stolicy i okolic mroźną aurą, a Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej utrzymał ostrzeżenia przed silnym mrozem obowiązujące do porannych godzin. Już od godziny 8:00 rano termometry w Warszawie wskażą około -7°C.

Początek przyszłego tygodnia utrzyma ten trend – poniedziałek zapowiada się deszczowo, ale jeszcze cieplej

Sytuację pogorszy północno-wschodni wiatr wiejący z prędkością około 8 km/h, który sprawi, że temperatura odczuwalna będzie znacznie niższa. W ciągu dnia niebo pozostanie częściowo słoneczne, jednak słońce nie zdoła przebić się przez chłód – maksymalna temperatura zatrzyma się na poziomie -2°C. Szanse na opady śniegu rano są znikome.

Sobotnie ocieplenie i oficjalne ostrzeżenia

W sobotę mroźny wyż zacznie ustępować, ale to właśnie wtedy pogoda może stać się najbardziej zdradliwa. Choć w ciągu dnia nastąpi wyraźna zmiana i temperatura wzrośnie do 2°C, wieczorem i w nocy słupki rtęci ponownie spadną poniżej zera.