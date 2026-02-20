-6.4°C
1026.6 hPa
Życie Warszawy
Weekendowy zwrot akcji w pogodzie. Od siarczystego mrozu i alertów po wiosenną odwilż

Publikacja: 20.02.2026 07:35

Prawdziwy przełom nastąpi w niedzielę, kiedy do Warszawy dotrze zdecydowanie cieplejsze powietrze.

Foto: Adobe Stock

M.B.
Warszawiaków czeka pogodowy zawrót głowy, przed którym ostrzega m.in. IMGW, wydając alerty przed mrozem i oblodzeniem. Najbliższe dni przyniosą gwałtowne przejście od zdecydowanych chłodów aż po dodatnie temperatury i deszcz.

Piątek przywita mieszkańców stolicy i okolic mroźną aurą, a Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej utrzymał ostrzeżenia przed silnym mrozem obowiązujące do porannych godzin. Już od godziny 8:00 rano termometry w Warszawie wskażą około -7°C.

Sytuację pogorszy północno-wschodni wiatr wiejący z prędkością około 8 km/h, który sprawi, że temperatura odczuwalna będzie znacznie niższa. W ciągu dnia niebo pozostanie częściowo słoneczne, jednak słońce nie zdoła przebić się przez chłód – maksymalna temperatura zatrzyma się na poziomie -2°C. Szanse na opady śniegu rano są znikome.

Sobotnie ocieplenie i oficjalne ostrzeżenia

W sobotę mroźny wyż zacznie ustępować, ale to właśnie wtedy pogoda może stać się najbardziej zdradliwa. Choć w ciągu dnia nastąpi wyraźna zmiana i temperatura wzrośnie do 2°C, wieczorem i w nocy słupki rtęci ponownie spadną poniżej zera.

W związku z tym synoptycy IMGW ostrzegają przed oblodzeniem – zamarzanie mokrych nawierzchni po ewentualnych opadach może zamienić drogi i chodniki w lodowisko. Niebo nad stolicą mocno się zachmurzy, a po południu może pojawić się przelotny, słaby śnieg.

Niedzielna odwilż i deszczowy poniedziałek

Prawdziwy przełom nastąpi w niedzielę, kiedy do Warszawy dotrze zdecydowanie cieplejsze powietrze. Temperatura wzrośnie do 4°C, a zimowy krajobraz zacznie znikać pod wpływem opadów deszczu, które staną się dość prawdopodobne. Nawet w nocy termometry mają wskazywać wartości dodatnie, około 2°C.

Początek przyszłego tygodnia utrzyma ten trend – poniedziałek zapowiada się deszczowo, ale jeszcze cieplej, bo termometry mogą pokazać nawet 6°C.

