Weekendowy zwrot akcji w pogodzie. Od siarczystego mrozu i alertów po wiosenną odwilż

Prawdziwy przełom nastąpi w niedzielę, kiedy do Warszawy dotrze zdecydowanie cieplejsze powietrze.
Piątek przywita mieszkańców stolicy i okolic mroźną aurą, a Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej utrzymał ostrzeżenia przed silnym mrozem obowiązujące do porannych godzin. Już od godziny 8:00 rano termometry w Warszawie wskażą około -7°C.
Sytuację pogorszy północno-wschodni wiatr wiejący z prędkością około 8 km/h, który sprawi, że temperatura odczuwalna będzie znacznie niższa. W ciągu dnia niebo pozostanie częściowo słoneczne, jednak słońce nie zdoła przebić się przez chłód – maksymalna temperatura zatrzyma się na poziomie -2°C. Szanse na opady śniegu rano są znikome.
W sobotę mroźny wyż zacznie ustępować, ale to właśnie wtedy pogoda może stać się najbardziej zdradliwa. Choć w ciągu dnia nastąpi wyraźna zmiana i temperatura wzrośnie do 2°C, wieczorem i w nocy słupki rtęci ponownie spadną poniżej zera.
W związku z tym synoptycy IMGW ostrzegają przed oblodzeniem – zamarzanie mokrych nawierzchni po ewentualnych opadach może zamienić drogi i chodniki w lodowisko. Niebo nad stolicą mocno się zachmurzy, a po południu może pojawić się przelotny, słaby śnieg.
Prawdziwy przełom nastąpi w niedzielę, kiedy do Warszawy dotrze zdecydowanie cieplejsze powietrze. Temperatura wzrośnie do 4°C, a zimowy krajobraz zacznie znikać pod wpływem opadów deszczu, które staną się dość prawdopodobne. Nawet w nocy termometry mają wskazywać wartości dodatnie, około 2°C.
Początek przyszłego tygodnia utrzyma ten trend – poniedziałek zapowiada się deszczowo, ale jeszcze cieplej, bo termometry mogą pokazać nawet 6°C.