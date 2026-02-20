Czy Warszawa wycofuje się z budowy stacji metra Muranów? Burmistrz Śródmieścia odpowiada

Czy urząd miasta postanowił wycofać się z budowy stacji metra Muranów, czy też planuje jej realizację? – takie pytanie zadał radny Śródmieścia Krzysztof Górski.



Jak informuje w odpowiedzi na interpelację burmistrz Śródmieścia Aleksander Ferens, w budżecie Warszawy na 2026 rok nie przewidziano środków na realizację takiej inwestycji, „co jednak nie wyklucza jej kontynuowania ani realizacji w kolejnych latach”.

Plany rozbudowy linii metra M1

„Ostateczny termin realizacji będzie uzależniony od dalszych analiz i dostępnych środków.

Z dotychczas przeprowadzonych analiz wynika, że możliwa do zastosowania technologia budowy dodatkowych stacji na I linii metra, wymagała będzie czasowego wstrzymania ruchu metra na tej linii, co wiąże się z koniecznością zapewnienia alternatywnego środka transportu dla mieszkańców” – informuje burmistrz.

Jak dodaje, w listopadzie 2019 roku podpisana została umowa na prace przedprojektowe oraz projekty budowlane stacji Metra Muranów i Metra Plac Konstytucji. W grudnia 2024 roku Wojewoda Mazowiecki zatwierdził projekty planowanych prac i wydał pozwolenie na budowę.