Życie Warszawy
Czy Warszawa wycofuje się z budowy stacji metra Muranów? Burmistrz Śródmieścia odpowiada

Publikacja: 20.02.2026 07:45

Dwie dodatkowe stacje metra – Muranów i Plac Konstytucji – mają powstać na linii metra M1 jako uzupe

Dwie dodatkowe stacje metra – Muranów i Plac Konstytucji – mają powstać na linii metra M1 jako uzupełnienie istniejącej trasy

Foto: Adobe Stock

rbi
Czy urząd miasta postanowił wycofać się z budowy stacji metra Muranów, czy też planuje jej realizację? – takie pytanie zadał radny Śródmieścia Krzysztof Górski.

Jak informuje w odpowiedzi na interpelację burmistrz Śródmieścia Aleksander Ferens, w budżecie Warszawy na 2026 rok nie przewidziano środków na realizację takiej inwestycji, „co jednak nie wyklucza jej kontynuowania ani realizacji w kolejnych latach”.

Plany rozbudowy linii metra M1

„Ostateczny termin realizacji będzie uzależniony od dalszych analiz i dostępnych środków.

Z dotychczas przeprowadzonych analiz wynika, że możliwa do zastosowania technologia budowy dodatkowych stacji na I linii metra, wymagała będzie czasowego wstrzymania ruchu metra na tej linii, co wiąże się z koniecznością zapewnienia alternatywnego środka transportu dla mieszkańców” – informuje burmistrz.

Jak dodaje, w listopadzie 2019 roku podpisana została umowa na prace przedprojektowe oraz projekty budowlane stacji Metra Muranów i Metra Plac Konstytucji. W grudnia 2024 roku Wojewoda Mazowiecki zatwierdził projekty planowanych prac i wydał pozwolenie na budowę.

Stacje metra Muranów i Plac Konstytucji

Dwie dodatkowe stacje metra – Muranów i Plac Konstytucji – mają powstać na linii metra M1 jako uzupełnienie istniejącej trasy.

Stacja Muranów (A16) ma powstać pod ulicą Andersa, na północ od skrzyżowania z ulicą Anielewicza, pomiędzy stacjami Ratusz-Arsenał a Dworzec Gdański. Wejścia do stacji mają się znaleźć po obu stronach ulicy Andersa.

Stacja Plac Konstytucji (A12) ma zostać zbudowana pod ulicą Marszałkowską, pomiędzy skrzyżowaniami z ulicą Wilczą i Koszykową, około 300 metrów na północ od samego placu. Znajdzie się w narożniku ulic Marszałkowskiej i Hożej.

Stacje metra Muranów i Plac Konstytucji miały powstać już podczas budowy centralnego odcinka linii M1 w latach 90. XX wieku. Zrezygnowano z nich z powodu oszczędności. Brak tej drugiej jest szczególnie dotkliwy - podziemna kolejka przejeżdża pod dzielnicą mieszkaniową, ale nie obsługuje jej mieszkańców.

Konsekwencje błędu sprzed lat

Dodatkowo przez opuszczenie obu przystanków na linii M1 mamy do czynienia z sytuacja paradoksalną - tam gdzie normalnie stacje podziemnej kolei winny być najczęściej w Warszawie są najrzadziej. 

Przyszłość obu stacji mimo wcześniej podjętych wydatków projektowych nie rysuje się optymistycznie – ich budowy nie uwzględniono także w strategii Warszawa 2040+ oraz w planie ogólnym.

Przypomnijmy, że wojewoda mazowiecki 19 grudnia 2024 roku już wydał pozwolenia na rozbiórkę tuneli metra i budowę dwóch brakujących przystanków.

Pomysł budowy będzie wracać, czy to w interpelacjach radnych, czy to w apelach miejskich aktywistów. Natomiast władze Warszawy zależnie od politycznej koniunktury będą mu bardziej przychylne lub mniej. Teraz trend jest niekorzystny.

