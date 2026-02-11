Warszawa zyska drugą linię średnicową. Wielka inwestycja pod centrum miasta

Plany PKP PLK zakładają, że w pierwszej kolejności, w latach 2031-2035, odbędzie się gruntowna modernizacja istniejącej linii średnicowej między Warszawą Zachodnią a Warszawą Stadion.
Plany PKP PLK zakładają, że w pierwszej kolejności, w latach 2031-2035, odbędzie się gruntowna modernizacja istniejącej linii średnicowej między Warszawą Zachodnią a Warszawą Stadion. Prace te, wyceniane na około 5 mld zł, obejmą nie tylko wymianę torów i sieci trakcyjnej, ale także budowę nowych przystanków na Solcu oraz przy rondzie de Gaulle’a.
Pasażerowie zyskają również odnowione perony na przystankach Warszawa Ochota i Warszawa Śródmieście. Jednak to dopiero początek zmian, ponieważ zarządca infrastruktury zamierza iść o krok dalej i dobudować zupełnie nową, dwutorową trasę podziemną - informuje rynek-kolejowy.pl.
Koncepcja zakłada poprowadzenie nowej linii dalekobieżnej w tunelu, który znajdzie się poniżej obecnej infrastruktury. Wejście do podziemnego korytarza miałoby zostać zlokalizowane w rejonie stacji Warszawa Główna, gdzie rozpocznie pracę tarcza drążąca TBM. Dzięki temu pociągi będą mogły przejechać pod liniami metra oraz pod obecnym poziomem dworca Warszawa Centralna, tworząc tam dodatkowe perony na poziomie -3.
Planowany układ tras kolejowych w obrębie Warszawy
Inżynierowie rozważają dwa warianty zakończenia nowej trasy po stronie praskiej. Pierwszy z nich przewiduje wyjście na powierzchnię przy Skarpie Wiślanej i przejazd nad rzeką nowym mostem. Druga, bardziej ambitna opcja, zakłada pociągnięcie tunelu pod dnem Wisły aż do okolic dworca Warszawa Wschodnia. Połączenie obu projektów – modernizacji starej i budowy nowej linii – ma być rozwiązaniem tańszym i bardziej logicznym z punktu widzenia logistyki prac.
Docelowo stolica ma dysponować układem sześciu torów na trasie średnicowej, co pozwoli na znaczne zwiększenie liczby pociągów dalekobieżnych i regionalnych. Taki układ umożliwi pasażerom wygodne przesiadki między różnymi poziomami stacji Warszawa Centralna. W dalszej perspektywie, już po 2040 roku, kolejarze myślą o kolejnym tunelu, który połączyłby Okęcie z Warszawą Wileńską, tworząc nową oś komunikacyjną dla ruchu aglomeracyjnego.
Projektowanie obu inwestycji jednocześnie ma na celu uniknięcie problemów, jakie napotkano przy budowie tunelu kolei dużych prędkości. Nowa infrastruktura będzie od razu spełniać wymogi ustawy o ochronie ludności.
Choć budowa samej nowej linii średnicowej pochłonie dodatkowe 4 mld zł, PKP PLK podkreśla, że zabezpieczenie przepustowości dla ruchu dalekobieżnego jest niezbędne, by kolej mogła sprawnie funkcjonować w nadchodzących dekadach.