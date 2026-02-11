Warszawa zyska drugą linię średnicową. Wielka inwestycja pod centrum miasta

Kolejarze planują budowę dodatkowego tunelu dla pociągów dalekobieżnych, który przejdzie głęboko pod Warszawą Centralną i Wisłą. Inwestycja o wartości 4 mld zł ma zostać zrealizowana do 2040 roku i zrewolucjonizować ruch kolejowy w stolicy.



Plany PKP PLK zakładają, że w pierwszej kolejności, w latach 2031-2035, odbędzie się gruntowna modernizacja istniejącej linii średnicowej między Warszawą Zachodnią a Warszawą Stadion. Prace te, wyceniane na około 5 mld zł, obejmą nie tylko wymianę torów i sieci trakcyjnej, ale także budowę nowych przystanków na Solcu oraz przy rondzie de Gaulle’a.

Po 2040 roku, kolejarze myślą o kolejnym tunelu, który połączyłby Okęcie z Warszawą Wileńską

Pasażerowie zyskają również odnowione perony na przystankach Warszawa Ochota i Warszawa Śródmieście. Jednak to dopiero początek zmian, ponieważ zarządca infrastruktury zamierza iść o krok dalej i dobudować zupełnie nową, dwutorową trasę podziemną - informuje rynek-kolejowy.pl.

Nowy tunel głęboko pod metrem i Wisłą

Koncepcja zakłada poprowadzenie nowej linii dalekobieżnej w tunelu, który znajdzie się poniżej obecnej infrastruktury. Wejście do podziemnego korytarza miałoby zostać zlokalizowane w rejonie stacji Warszawa Główna, gdzie rozpocznie pracę tarcza drążąca TBM. Dzięki temu pociągi będą mogły przejechać pod liniami metra oraz pod obecnym poziomem dworca Warszawa Centralna, tworząc tam dodatkowe perony na poziomie -3.