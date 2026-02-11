Wietnamski Nowy Rok na Ochocie. Święto tradycji i smaków Dalekiego Wschodu

Wizyta w auli technikum przy Szczęśliwickiej to okazja do poznania sąsiedzkich tradycji w przyjaznej, rodzinnej atmosferze.
Obchody Wietnamskiego Nowego Roku stały się już stałym elementem kalendarza imprez na Ochocie. To właśnie w tej dzielnicy mieszka największa społeczność wietnamska w stolicy, która od lat aktywnie wpływa na lokalną tożsamość i promuje wielokulturowość. Tegoroczne spotkanie zaplanowano w godz. 15-19, a wstęp dla wszystkich zainteresowanych jest całkowicie bezpłatny.
Główną atrakcją programu będzie widowiskowy Taniec Smoka, który w tradycji wietnamskiej symbolizuje pomyślność i dobry początek nowego roku. Uczestnicy wydarzenia będą mieli także okazję wysłuchać koncertów wykonywanych na tradycyjnych instrumentach ludowych. Miłośnicy sztuk wizualnych z pewnością docenią wystawę obrazów Đông Hô – unikatowej formy twórczości ludowej, która od stuleci towarzyszy obchodom Tết.
Kultura Wietnamu jest nierozerwalnie związana z kuchnią, dlatego organizatorzy przygotowali degustację noworocznych potraw o szczególnym znaczeniu symbolicznym.
Oprócz doznań kulinarnych, goście poznają tradycyjne życzenia oraz dowiedzą się więcej o znaczeniu poszczególnych rytuałów związanych z powitaniem nadchodzącego roku. To okazja do poznania sąsiedzkich tradycji w przyjaznej, rodzinnej atmosferze.
Na wspólne świętowanie zaprasza Burmistrz oraz Rada i Zarząd Dzielnicy Ochota we współpracy ze Stowarzyszeniem Wietnamczyków w Polsce. Impreza ma charakter otwarty, co oznacza, że mile widziani są nie tylko mieszkańcy Ochoty, ale cała społeczność Warszawy – od rodzin z dziećmi po seniorów.