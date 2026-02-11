Wietnamski Nowy Rok na Ochocie. Święto tradycji i smaków Dalekiego Wschodu

Mieszkańcy Warszawy będą mogli wspólnie świętować Tết, czyli najważniejsze wietnamskie święto. Wydarzenie odbędzie się 21 lutego 2026 roku w Auli Technikum nr 7 przy ulicy Szczęśliwickiej 56, oferując bogaty program kulturalny.



Obchody Wietnamskiego Nowego Roku stały się już stałym elementem kalendarza imprez na Ochocie. To właśnie w tej dzielnicy mieszka największa społeczność wietnamska w stolicy, która od lat aktywnie wpływa na lokalną tożsamość i promuje wielokulturowość. Tegoroczne spotkanie zaplanowano w godz. 15-19, a wstęp dla wszystkich zainteresowanych jest całkowicie bezpłatny.

Smoki, muzyka i dawna sztuka ludowa

Główną atrakcją programu będzie widowiskowy Taniec Smoka, który w tradycji wietnamskiej symbolizuje pomyślność i dobry początek nowego roku. Uczestnicy wydarzenia będą mieli także okazję wysłuchać koncertów wykonywanych na tradycyjnych instrumentach ludowych. Miłośnicy sztuk wizualnych z pewnością docenią wystawę obrazów Đông Hô – unikatowej formy twórczości ludowej, która od stuleci towarzyszy obchodom Tết.

Degustacja potraw oraz noworoczne rytuały

Kultura Wietnamu jest nierozerwalnie związana z kuchnią, dlatego organizatorzy przygotowali degustację noworocznych potraw o szczególnym znaczeniu symbolicznym.