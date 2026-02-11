Czy radni „poluzują” Strefę Czystego Transportu? Rafał Trzaskowski się nie zgadza

Na czwartkowej sesji Rady Warszawy radni będą się zastanawiać nad umożliwieniem wjazdu do Strefy Czystego Transportu samochodom, które zostały kupione przez mieszkańców Warszawy przed wejściem w życie przepisów o SCT.



Jak tłumaczą wnioskodawcy, projekt uchwały wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkańców Warszawy, którzy przed wejściem w życie uchwały w sprawie ustanowienia na terenie miasta stołecznego Warszawy strefy czystego transportu posiadali pojazdy samochodowe, które nie spełniają określonych w uchwale norm.

Reklama Reklama

Kto może wjechać do Strefy Czystego Transportu?

„Osoby te niejednokrotnie nie mogą pozwolić sobie na zakup nowszego środka transportu i w konsekwencji obowiązujących aktualnie przepisów zostaną one w najbliższym czasie pozbawione możliwości wjazdu do Strefy (w zależności od posiadanej normy emisji spalin – od 1 stycznia 2026 r., od 1 stycznia 2028 r. lub od 1 stycznia 2030 r.). Będzie to szczególnie dotkliwe dla osób, które zamieszkują na obszarze Strefy i uniemożliwi im dotarcie własnym samochodem do miejsca zamieszkania” – napisali wnioskodawcy.

W projekcie uchwały zaproponowano zwolnienie od zakazu wjazdu do Strefy pojazdów mieszkańców Warszawy będących w ich posiadaniu przed dniem wejścia w życie uchwały, na podstawie tytułu własności, współwłasności (pod warunkiem dopełnienia obowiązku rejestracji pojazdu), umowy leasingu, umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie (w przypadku umowy kredytu na zakup samochodu) lub umowy z pracodawcą o korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych.

Ratusz przeciwko nowym przepisom

„Należy podkreślić, że niniejszy projekt uchwały dotyczy jedynie pojazdów, które znajdowały się już w posiadaniu Mieszkańców Warszawy przed dniem 1 lipca 2024 r., a nie pojazdów które zostały nabyte po tym dniu lub zostaną nabyte w przyszłości” – podkreślili radni.