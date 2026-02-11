Czy radni „poluzują” Strefę Czystego Transportu? Rafał Trzaskowski się nie zgadza

W projekcie uchwały zaproponowano zwolnienie od zakazu wjazdu do Strefy pojazdów mieszkańców Warszawy będących w ich posiadaniu przed dniem wejścia w życie uchwały
Jak tłumaczą wnioskodawcy, projekt uchwały wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkańców Warszawy, którzy przed wejściem w życie uchwały w sprawie ustanowienia na terenie miasta stołecznego Warszawy strefy czystego transportu posiadali pojazdy samochodowe, które nie spełniają określonych w uchwale norm.
„Osoby te niejednokrotnie nie mogą pozwolić sobie na zakup nowszego środka transportu i w konsekwencji obowiązujących aktualnie przepisów zostaną one w najbliższym czasie pozbawione możliwości wjazdu do Strefy (w zależności od posiadanej normy emisji spalin – od 1 stycznia 2026 r., od 1 stycznia 2028 r. lub od 1 stycznia 2030 r.). Będzie to szczególnie dotkliwe dla osób, które zamieszkują na obszarze Strefy i uniemożliwi im dotarcie własnym samochodem do miejsca zamieszkania” – napisali wnioskodawcy.
W projekcie uchwały zaproponowano zwolnienie od zakazu wjazdu do Strefy pojazdów mieszkańców Warszawy będących w ich posiadaniu przed dniem wejścia w życie uchwały, na podstawie tytułu własności, współwłasności (pod warunkiem dopełnienia obowiązku rejestracji pojazdu), umowy leasingu, umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie (w przypadku umowy kredytu na zakup samochodu) lub umowy z pracodawcą o korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych.
„Należy podkreślić, że niniejszy projekt uchwały dotyczy jedynie pojazdów, które znajdowały się już w posiadaniu Mieszkańców Warszawy przed dniem 1 lipca 2024 r., a nie pojazdów które zostały nabyte po tym dniu lub zostaną nabyte w przyszłości” – podkreślili radni.
Ratusz projekt zaopiniował negatywnie – najpierw taką opinię wydało Biuro Prawne ratusza, potem – na podstawie opinii prawnej – skarbnik miasta, a następnie – na podstawie obu tych opinii – prezydent Warszawy.
Ostateczna decyzja należy do radnych Warszawy, w której większość ma Koalicja Obywatelska.
Wnioskodawcą uchwały jest klub radnych PiS.