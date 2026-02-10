Jak Warszawa ma się opiekować zwierzętami? Program trafił do Rady Warszawy

O programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2026 roku będą dyskutować na najbliższej sesji radni Warszawy.



Jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały, priorytetowym celem miasta w zakresie opieki nad zwierzętami jest zapobieganie ich bezdomności poprzez ograniczenie rozmnażania się zwierząt oraz elektroniczne znakowanie.

Reklama Reklama

Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami w Warszawie

Program określa zasady opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ograniczania problemu ich bezdomności. Obejmuje on swoim zakresem zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, obligatoryjną kastrację, którym opiekę zapewnia schronisko lub obligatoryjną kastrację zwierząt, którym opiekę zapewnia organizacja społeczna.

Zapewnianie bezdomnym zwierzakom miejsca w schronisku polega na przyjmowaniu bezdomnych zwierząt domowych, w tym kociąt, odłowionych z terenu Warszawy i dostarczonych przez Straż Miejską do Schroniska; przyjmowaniu kociąt od kotek bezdomnych i wolno żyjących dostarczonych przez mieszkańców, a także przyjmowaniu zgłoszeń o zwierzętach znalezionych na terenie Warszawy pozostawionych przez mieszkańców w zakładach leczniczych dla zwierząt na terenie Warszawy oraz ich przewiezieniu do Schroniska, celem zapewnia opieki zgodnie ze statutem jednostki.

Program zawiera też elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt bezdomnych, którym opiekę zapewnia schronisko lub organizacja społeczna. Reguluje też zasady odławiania bezdomnych zwierząt.