-3.5°C
1006.3 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Jak Warszawa ma się opiekować zwierzętami? Program trafił do Rady Warszawy

Publikacja: 10.02.2026 07:40

Dużo miejsca w programie poświęcono na opiekę nad wolno żyjącymi kotami

Dużo miejsca w programie poświęcono na opiekę nad wolno żyjącymi kotami

Foto: Adobe Stock

rbi
O programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2026 roku będą dyskutować na najbliższej sesji radni Warszawy.

Jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały, priorytetowym celem miasta w zakresie opieki nad zwierzętami jest zapobieganie ich bezdomności poprzez ograniczenie rozmnażania się zwierząt oraz elektroniczne znakowanie.

Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami w Warszawie

Program określa zasady opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ograniczania problemu ich bezdomności. Obejmuje on swoim zakresem zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, obligatoryjną kastrację, którym opiekę zapewnia schronisko lub obligatoryjną kastrację zwierząt, którym opiekę zapewnia organizacja społeczna.

Zapewnianie bezdomnym zwierzakom miejsca w schronisku polega na przyjmowaniu bezdomnych zwierząt domowych, w tym kociąt, odłowionych z terenu Warszawy i dostarczonych przez Straż Miejską do Schroniska; przyjmowaniu kociąt od kotek bezdomnych i wolno żyjących dostarczonych przez mieszkańców, a także przyjmowaniu zgłoszeń o zwierzętach znalezionych na terenie Warszawy pozostawionych przez mieszkańców w zakładach leczniczych dla zwierząt na terenie Warszawy oraz ich przewiezieniu do Schroniska, celem zapewnia opieki zgodnie ze statutem jednostki.

Polecane
Prezydent Trzaskowski zapowiedział, że prohibicja w całej Warszawie zostanie wprowadzona do 1 czerwc
nocna prohibicja
Wrca sprawa nocnego zakazu sprzedaży alkoholu. Radni znów zapytają dzielnice

Program zawiera też elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt bezdomnych, którym opiekę zapewnia schronisko lub organizacja społeczna. Reguluje też zasady odławiania bezdomnych zwierząt.

Reklama
Reklama

Opieka nad kotami wolno żyjącymi

Dużo miejsca w programie poświęcono na opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich kastrację, leczenie, szczepienie przeciwko wściekliźnie, czipowanie oraz dokarmianie. „Domki dla kotów wolno żyjących ustawia się jedynie dla tych zwierząt, które nie miały i nie mają schronienia w pomieszczeniach piwnicznych” – napisali autorzy programu.

Zakłada on też kastrację psów i kotów właścicielskich przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli zwierząt lub innych osób, pod których opieką zwierzęta pozostają.

„W celu kontroli populacji kotów wolno żyjących, w tym jej zdrowotności, urząd finansuje zabiegi kastracji, leczenie, szczepienie przeciwko wściekliźnie oraz czipowanie tych zwierząt. Koty dostarczane są do zakładów leczniczych dla zwierząt przez społecznych opiekunów, wolontariuszy/przedstawicieli organizacji społecznych działających na terenie m.st. Warszawy oraz Straż Miejską” – czytamy w programie.

Polecane
Jak informuje urząd marszałkowski, według szacunków w Polsce jest około 950 tys. bezdomnych psów i k
zwierze (pod)warszawskie
Samorząd Mazowsza pomoże bezdomnym zwierzętom

W programie znalazły się również: elektroniczne znakowanie (czipowanie) psów i kotów właścicielskich, poszukiwanie właścicieli dla zwierząt bezdomnych, usypianie ślepych miotów, zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Zwierzęta gospodarskie będą miały zapewnione miejsce i opiekę w Ekologicznym Gospodarstwie Alicja Kruszewicz ul. Ptasia 2, 22-220 Hanna.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Podczas testów mogą pojawić się zarówno modulowane, jak i ciągłe sygnały dźwiękowe, trwające do trze
bezpieczeństwo

Test syreny alarmowej przy ul. Żwirki i Wigury. Co usłyszą mieszkańcy?

Kompleks będzie trzykondygnacyjnym obiektem z ofertą handlową i rozrywkową oraz przestronną antresol
handel

Libretto – nowe centrum handlu i rozrywki na Czerniakowie

Na początku grudnia 2025 roku właściciel Maserati zaparkowanego przy ulicy Figowej przeżył niemiłe z
bezpieczeństwo

Maserati skradzione na Mokotowie. Policja rozbiła duet złodziei

Mundurowi odwiedzają przede wszystkim opuszczone budynki, altanki na terenach ogródków działkowych o
miasto zimą

Dzielnicowi z Rembertowa sprawdzają pustostany

Władze Warszawy chcą by więcej alkoholu było sprzedawane w lokalach gastronomicznych, a mniej - w sk
pozwolenia na wyszynk

Zmiany w sprzedaży alkoholu w Warszawie. Będzie więcej koncesji dla gastronomii?

Feralny telefon w złości. 48-latek aresztowany za fałszywy alarm bombowy
bezpieczeństwo

Feralny telefon w złości. 48-latek aresztowany za fałszywy alarm bombowy

Niebezpieczne warunki mogą utrzymać się w najbliższych godzinach
prognozy pogody

Warszawa szykuje się na gołoledź. Służby oczyszczania już w akcji

Pomnik Feliksa Dzierżyńskiego, wyniesionego na piedestał komunistycznego zbrodniarza, dzieło Zbignie
warszawskie historie...

Macte animo. Wspomnienie o Emilu Barchańskim

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA