Jak Warszawa ma się opiekować zwierzętami? Program trafił do Rady Warszawy

Jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały, priorytetowym celem miasta w zakresie opieki nad zwierzętami jest zapobieganie ich bezdomności poprzez ograniczenie rozmnażania się zwierząt oraz elektroniczne znakowanie.
Program określa zasady opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ograniczania problemu ich bezdomności. Obejmuje on swoim zakresem zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, obligatoryjną kastrację, którym opiekę zapewnia schronisko lub obligatoryjną kastrację zwierząt, którym opiekę zapewnia organizacja społeczna.
Zapewnianie bezdomnym zwierzakom miejsca w schronisku polega na przyjmowaniu bezdomnych zwierząt domowych, w tym kociąt, odłowionych z terenu Warszawy i dostarczonych przez Straż Miejską do Schroniska; przyjmowaniu kociąt od kotek bezdomnych i wolno żyjących dostarczonych przez mieszkańców, a także przyjmowaniu zgłoszeń o zwierzętach znalezionych na terenie Warszawy pozostawionych przez mieszkańców w zakładach leczniczych dla zwierząt na terenie Warszawy oraz ich przewiezieniu do Schroniska, celem zapewnia opieki zgodnie ze statutem jednostki.
Program zawiera też elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt bezdomnych, którym opiekę zapewnia schronisko lub organizacja społeczna. Reguluje też zasady odławiania bezdomnych zwierząt.
Dużo miejsca w programie poświęcono na opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich kastrację, leczenie, szczepienie przeciwko wściekliźnie, czipowanie oraz dokarmianie. „Domki dla kotów wolno żyjących ustawia się jedynie dla tych zwierząt, które nie miały i nie mają schronienia w pomieszczeniach piwnicznych” – napisali autorzy programu.
Zakłada on też kastrację psów i kotów właścicielskich przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli zwierząt lub innych osób, pod których opieką zwierzęta pozostają.
„W celu kontroli populacji kotów wolno żyjących, w tym jej zdrowotności, urząd finansuje zabiegi kastracji, leczenie, szczepienie przeciwko wściekliźnie oraz czipowanie tych zwierząt. Koty dostarczane są do zakładów leczniczych dla zwierząt przez społecznych opiekunów, wolontariuszy/przedstawicieli organizacji społecznych działających na terenie m.st. Warszawy oraz Straż Miejską” – czytamy w programie.
W programie znalazły się również: elektroniczne znakowanie (czipowanie) psów i kotów właścicielskich, poszukiwanie właścicieli dla zwierząt bezdomnych, usypianie ślepych miotów, zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
Zwierzęta gospodarskie będą miały zapewnione miejsce i opiekę w Ekologicznym Gospodarstwie Alicja Kruszewicz ul. Ptasia 2, 22-220 Hanna.