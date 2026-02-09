-9.3°C
Mural Tytusa Brzozowskiego na Pradze. „Potrzebowaliśmy 1000 kubków kawy”

Publikacja: 09.02.2026 20:30

Mural zajmuje powierzchnię ponad 600 mkw.

Foto: Robert Biskupski

Foto: Robert Biskupski

rbi
Mural znanego akwarelisty Tytusa Brzozowskiego można podziwiać na dwóch ścianach kamienicy przy ul. Zamoyskiego 37 na warszawskiej Pradze. Powstał z okazji 70-lecia Totalizatora Sportowego.

Mural zajmuje powierzchnię 604 m2. Nad jego wykonaniem pracowało łącznie 21 osób – artyści oraz obsługa techniczna.

– Powstał w gorącym punkcie miasta, gdzie spotykają się piesi, autobusy i tramwaje. Widać go również z pociągu – podkreśla Tytus Brzozowski.

Kluczowym elementem muralu są cyfry 7 i 0, nawiązujące do jubileuszu. Oprócz nich na muralu znajdują się m.in.: Stadion Narodowy, Zamek Królewski, tor wyścigów konnych na Służewcu czy kino Praha.

– Moje prace zwykle są związane z miejscem, w którym powstają. Ten mural jest związany więc z Pragą, ale również z Totalizatorem Sportowym – mówi artysta.

Jak dodaje, mural powstawał w trudnych warunkach atmosferycznych. – W styczniu mieliśmy bardzo niskie temperatury, co utrudniało nieco pracę – opowiada artysta. – Jednak dzięki m.in. ponad tysiącowi kubków gorącej kawy udało się zakończyć prace.

Mural Tytusa Brzozowskiego na Pradze

Przy realizacji zastosowano technologię Airlite, czyli powłokę antysmogową aktywowaną światłem. Zawiera ona nanocząsteczki dwutlenku tytanu, które inicjują reakcje chemiczne rozkładające zanieczyszczenia w powietrzu.

– To przykład sztuki, która nie zamyka się, lecz wychodzi do ludzi – skomentowała minister kultury Marta Cienkowska.

Mural wykonany z okazji jubileuszu 70-lecia Totalizatora Sportowego ma moc oczyszczania zbliżoną do ok. 600 drzew.

– Totalizator Sportowy, który świętuje jubileusz 70-lecia istnienia, połączył środowisko grafików, malarza Tytusa Brzozowskiego, instytucje i organy kultury. Dokładnie o to nam chodzi – o budowanie wspólnoty i inicjowanie dialogu. Chcemy współtworzyć z Polkami i Polakami aktywne społeczeństwo w każdym wymiarze, również tym kulturalnym. To dlatego co roku przekazujemy rekordowe kwoty na Fundusz Promocji Kultury, którym rozporządza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Za 2025 rok były to ponad 364 miliony złotych. Od 2003 roku zaś, czyli odkąd zasilamy ten fundusz, kwota ta przekroczyła 4,3 miliarda złotych – mówi Beata Stelmach, prezeska Totalizatora Sportowego.

Nagrody w konkursie na plakat Totalizatora Sportowego

Władze Totalizatora Sportowego wręczyły też nagrody i wyróżnienia w ramach jubileuszowego konkursu na plakat zorganizowanego przez Totalizator Sportowy oraz Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej. Konkurs był objęty honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

– My jako zwykli śmiertelnicy widzimy po prostu plakat – mówiła prezes Beata Stelmach, która była przewodniczącą jury. – To jednak jest coś więcej. To cała opowieść, którą stworzył artysta.

Miejsca I-III zajęli odpowiednio: Grzegorz Myćka, Jakub Kamiński oraz Przemysław Hajek. Przyznano także 6 wyróżnień, które otrzymali: Alicja Wolanin, Bartosz Mikołajczyk, Maciej Lewandowski, Magdalena Marchwicka, Nikodem Pręgowski, Aleksandra Sowińska.

W wyniku głosowania na profilu społecznościowym Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej przyznano także nagrodę publiczności, która trafiła do Magdaleny Marchwickiej. 

Totalizator Sportowy właściciel marki LOTTO, został powołany do życia w 1955 roku, aby gromadzić środki na odbudowę zniszczonej w trakcie II wojny światowej infrastruktury sportowej. Z czasem do obszarów objętych wsparciem doszły także kultura i inicjatywy społeczne.

Spółka realizuje swoją misję na wielu płaszczyznach – zarówno poprzez obowiązkowe dopłaty do funduszy celowych, jak i ze środków własnych. Niemal od początku istnienia współpracowała z wybitnymi polskimi grafikami, których projekty pojawiły się na plakatach będących wówczas jedną z form komunikacji z klientami (obok murali i neonów).

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

