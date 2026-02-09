Kradzież w galerii na Targówku. Policja szuka sprawców

Policjanci z Targówka poszukują mężczyzn podejrzanych o kradzież towaru o wartości ponad 15 tysięcy złotych z galerii przy ulicy Głębockiej. Funkcjonariusze opublikowali wizerunki sprawców i proszą o pomoc w ich identyfikacji.



Do zdarzenia doszło na początku grudnia 2025 roku w centrum handlowym przy ulicy Głębockiej 15. Z terenu jednego ze sklepów zniknął asortyment, którego łączna wartość przekroczyła 15 tysięcy złotych. Sprawą zajmują się kryminalni z komisariatu na Targówku, którzy zabezpieczyli nagrania z monitoringu.

Reklama Reklama

Foto: policja

Tożsamość podejrzanych wciąż nieznana

Mimo podjętych działań, personalia osób widocznych na zdjęciach nie zostały jeszcze ustalone. Policja zdecydowała się na publikację wizerunków mężczyzn, którzy mają bezpośredni związek z tym przestępstwem. Funkcjonariusze liczą na sygnały od osób, które rozpoznają postacie z monitoringu lub posiadają wiedzę na temat ich miejsca pobytu.

Jak przekazać informacje policji

Osoby posiadające jakiekolwiek informacje w tej sprawie mogą zgłosić się do siedziby komisariatu przy ulicy Chodeckiej 3/5 w Warszawie. Informacje można przekazywać całodobowo, dzwoniąc pod numer telefonu 47 723 81 71 do dyżurnego jednostki lub bezpośrednio do Wydziału Kryminalnego pod numery: 47 723 81 74 oraz 47 723 86 69.