Kradzież w galerii na Targówku. Policja szuka sprawców

Do zdarzenia doszło na początku grudnia 2025 roku w centrum handlowym przy ulicy Głębockiej 15. Z terenu jednego ze sklepów zniknął asortyment, którego łączna wartość przekroczyła 15 tysięcy złotych. Sprawą zajmują się kryminalni z komisariatu na Targówku, którzy zabezpieczyli nagrania z monitoringu.
Mimo podjętych działań, personalia osób widocznych na zdjęciach nie zostały jeszcze ustalone. Policja zdecydowała się na publikację wizerunków mężczyzn, którzy mają bezpośredni związek z tym przestępstwem. Funkcjonariusze liczą na sygnały od osób, które rozpoznają postacie z monitoringu lub posiadają wiedzę na temat ich miejsca pobytu.
Osoby posiadające jakiekolwiek informacje w tej sprawie mogą zgłosić się do siedziby komisariatu przy ulicy Chodeckiej 3/5 w Warszawie. Informacje można przekazywać całodobowo, dzwoniąc pod numer telefonu 47 723 81 71 do dyżurnego jednostki lub bezpośrednio do Wydziału Kryminalnego pod numery: 47 723 81 74 oraz 47 723 86 69.
Dla osób preferujących kontakt drogą elektroniczną udostępniono adres e-mail: [email protected]. Policja zapewnia pełną anonimowość wszystkim osobom, które zdecydują się pomóc w ustaleniu tożsamości podejrzanych.