-7.3°C
1020.7 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Kradzież w galerii na Targówku. Policja szuka sprawców

Publikacja: 09.02.2026 08:25

Funkcjonariusze liczą na sygnały od osób, które rozpoznają postacie z monitoringu lub posiadają wied

Funkcjonariusze liczą na sygnały od osób, które rozpoznają postacie z monitoringu lub posiadają wiedzę na temat ich miejsca pobytu.

Foto: policja

M.B.
Policjanci z Targówka poszukują mężczyzn podejrzanych o kradzież towaru o wartości ponad 15 tysięcy złotych z galerii przy ulicy Głębockiej. Funkcjonariusze opublikowali wizerunki sprawców i proszą o pomoc w ich identyfikacji.

Do zdarzenia doszło na początku grudnia 2025 roku w centrum handlowym przy ulicy Głębockiej 15. Z terenu jednego ze sklepów zniknął asortyment, którego łączna wartość przekroczyła 15 tysięcy złotych. Sprawą zajmują się kryminalni z komisariatu na Targówku, którzy zabezpieczyli nagrania z monitoringu.

Foto: policja

Tożsamość podejrzanych wciąż nieznana

Mimo podjętych działań, personalia osób widocznych na zdjęciach nie zostały jeszcze ustalone. Policja zdecydowała się na publikację wizerunków mężczyzn, którzy mają bezpośredni związek z tym przestępstwem. Funkcjonariusze liczą na sygnały od osób, które rozpoznają postacie z monitoringu lub posiadają wiedzę na temat ich miejsca pobytu.

Polecane
Na terenie województw dolnośląskiego i łódzkiego zatrzymano siedmioro obywateli Ukrainy w wieku od 2
bezpieczeństwo
Sprawa brutalnego napadu na Białołęce rozwiązana

Jak przekazać informacje policji

Osoby posiadające jakiekolwiek informacje w tej sprawie mogą zgłosić się do siedziby komisariatu przy ulicy Chodeckiej 3/5 w Warszawie. Informacje można przekazywać całodobowo, dzwoniąc pod numer telefonu 47 723 81 71 do dyżurnego jednostki lub bezpośrednio do Wydziału Kryminalnego pod numery: 47 723 81 74 oraz 47 723 86 69.

Reklama
Reklama

Dla osób preferujących kontakt drogą elektroniczną udostępniono adres e-mail: [email protected]. Policja zapewnia pełną anonimowość wszystkim osobom, które zdecydują się pomóc w ustaleniu tożsamości podejrzanych.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Funkcjonariusze odkryli kompletną linię produkcyjną w jednej z hal w powiecie wołomińskim
bezpieczeństwo

Miliony nielegalnych papierosów w kartonach po pizzy

Mieszko R. usłyszał trzy zarzuty: zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, usiłowania zabójstwa oraz
morderstwo na UW

Mieszko R. niepoczytalny w chwili czynu. Biegli wydali opinię

Pałac Brühla przed wojną pełnił funkcję siedziby Ministerstwa Spraw Zagranicznych i był uznawany za
odbudowa warszawy

Archeolodzy wracają na teren Pałacu Brühla

Na terenie województw dolnośląskiego i łódzkiego zatrzymano siedmioro obywateli Ukrainy w wieku od 2
bezpieczeństwo

Sprawa brutalnego napadu na Białołęce rozwiązana

Prezydent Trzaskowski zapowiedział, że prohibicja w całej Warszawie zostanie wprowadzona do 1 czerwc
nocna prohibicja

Wrca sprawa nocnego zakazu sprzedaży alkoholu. Radni znów zapytają dzielnice

Stowarzyszenie „Musica Humana” otrzymało 50 tys. zł na 14. edycję Festiwalu Barok w Radości
dofinansowanie

Ponad 800 tys. zł na kulturę w Wawrze. Jakie imprezy się tam odbędą?

Oszuści podszywający się pod urzędy skarbowe wysyłają fałszywe wiadomości e-mail z załącznikami.
CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Skarbówka przestrzega przed oszustami. „Trzeba dokładnie sprawdzać adresy”

wycięzcy ogłoszeni zostaną 10 marca podczas uroczystej gali finałowej
WARSZAWIACY

Warszawiaki 2025. 9. edycja plebiscytu na „najlepsze w Warszawie”

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA