-7.3°C
1020.7 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Brutalny napad na Białołęce rozwiązany. Policja rozbiła międzynarodową grupę przestępczą

Publikacja: 09.02.2026 07:55

Na terenie województw dolnośląskiego i łódzkiego zatrzymano siedmioro obywateli Ukrainy w wieku od 2

Na terenie województw dolnośląskiego i łódzkiego zatrzymano siedmioro obywateli Ukrainy w wieku od 25 do 48 lat.

Foto: policja

M.B.
Policjanci zatrzymali sprawców brutalnego rozboju na warszawskiej Białołęce. Grupa, która więziła i okradała swoje ofiary, zajmowała się również kradzieżami luksusowych aut w całej Europie. Większość podejrzanych trafiła już do aresztu.

Historia miała swój początek w czerwcu 2023 roku na warszawskiej Białołęce. Napastnicy zaatakowali 62-letniego mężczyznę, gdy ten wychodził z domu. Ofiara została wciągnięta do piwnicy i skrępowana taśmą. Sprawcy wykazali się dużym brutalnością – bili mężczyznę i grozili mu śmiercią przy użyciu siekiery oraz sznura. Ich celem było zdobycie kluczy do sejfu.

Po przejęciu gotówki i biżuterii o wartości prawie pół miliona złotych, zostawili skrępowanego 62-latka w piwnicy. Mężczyzna spędził tam niemal 20 godzin, zanim odnalazł go zięć.

Przełom dzięki współpracy z Ukrainą

Kluczowe dla sprawy okazały się działania międzynarodowe. Dzięki szybkiej wymianie informacji z Narodową Policją Ukrainy udało się namierzyć skradzioną biżuterię. Zaledwie kilka dni po napadzie przedmioty te trafiły do jednego z lombardów we Lwowie. Pozwoliło to śledczym na ustalenie tożsamości osób zamieszanych w ten atak.

Polecane
W czasie ferii funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 13 kilogramów substancji narkotycznych i psychotr
bezpieczeństwo
„Czyste Ferie 2026” w Warszawie. Tysiące policjantów, setki kontroli

Złodzieje luksusowych samochodów

Podczas zbierania dowodów wyszło na jaw, że grupa ma na koncie znacznie więcej przestępstw. Policjanci ustalili, że podejrzani zajmowali się kradzieżami samochodów marek Mercedes i Mazda na terenie Niemiec, Czech oraz Holandii. Skradzione auta były następnie legalizowane w Polsce. Funkcjonariuszom udało się odzyskać kilka pojazdów, w tym Mazdy CX-5, które odnaleziono we Wrocławiu zaledwie dwa dni po ich zniknięciu za granicą.

Reklama
Reklama

Wielka akcja zatrzymań w kilku województwach

W kwietniu ubiegłego roku przeprowadzono szeroko zakrojoną akcję, w której brali udział policjanci z Warszawy, Wrocławia, Radomia i Legnicy, wspierani przez Straż Graniczną oraz jednostki kontrterrorystyczne. Na terenie województw dolnośląskiego i łódzkiego zatrzymano siedmioro obywateli Ukrainy w wieku od 25 do 48 lat. Podczas przeszukań znaleziono profesjonalny sprzęt służący do kradzieży aut. Część zatrzymanych usłyszała zarzuty rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia oraz pozbawienia wolności ze szczególnym okrucieństwem.

Polecane
Na terenie Litwy mundurowi zabezpieczyli poszukiwane audi oraz znaleźli również mercedesa.
bezpieczeństwo
Międzynarodowa akcja. Skradzione auta odzyskane na Litwie

Kolejne zarzuty i dawne sprawy

Śledztwo wykazało, że jeden z zatrzymanych brał udział w usiłowaniu napadu pod Tomaszowem Lubelskim jeszcze w 2021 roku. Wtedy również zaatakowano właściciela kantoru w jego domu. To przestępstwo udało się przypisać podejrzanemu dzięki analizie śladów biologicznych.

Inny z mężczyzn wpadł na przejściu granicznym w Hrebennem. Okazało się, że to były funkcjonariusz ukraińskiej straży granicznej, który nie tylko wywoził skradzione złoto, ale też przewoził przez granicę ogromne sumy gotówki – w jednym przypadku było to 400 tys. euro, a w skali roku niemal 2,5 mln euro.

Obecnie część podejrzanych przebywa w tymczasowym areszcie, a dwóch mężczyzn zostało deportowanych z Polski. Sprawa pozostaje pod nadzorem Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Funkcjonariusze odkryli kompletną linię produkcyjną w jednej z hal w powiecie wołomińskim
bezpieczeństwo

Miliony nielegalnych papierosów w kartonach po pizzy

Mieszko R. usłyszał trzy zarzuty: zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, usiłowania zabójstwa oraz
morderstwo na UW

Mieszko R. niepoczytalny w chwili czynu. Biegli wydali opinię

Pałac Brühla przed wojną pełnił funkcję siedziby Ministerstwa Spraw Zagranicznych i był uznawany za
odbudowa warszawy

Archeolodzy wracają na teren Pałacu Brühla

Funkcjonariusze liczą na sygnały od osób, które rozpoznają postacie z monitoringu lub posiadają wied
uwaga! potrzebna pomoc

Kradzież w galerii na Targówku. Policja szuka sprawców

Prezydent Trzaskowski zapowiedział, że prohibicja w całej Warszawie zostanie wprowadzona do 1 czerwc
nocna prohibicja

Wrca sprawa nocnego zakazu sprzedaży alkoholu. Radni znów zapytają dzielnice

Stowarzyszenie „Musica Humana” otrzymało 50 tys. zł na 14. edycję Festiwalu Barok w Radości
dofinansowanie

Ponad 800 tys. zł na kulturę w Wawrze. Jakie imprezy się tam odbędą?

Oszuści podszywający się pod urzędy skarbowe wysyłają fałszywe wiadomości e-mail z załącznikami.
CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Skarbówka przestrzega przed oszustami. „Trzeba dokładnie sprawdzać adresy”

wycięzcy ogłoszeni zostaną 10 marca podczas uroczystej gali finałowej
WARSZAWIACY

Warszawiaki 2025. 9. edycja plebiscytu na „najlepsze w Warszawie”

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA