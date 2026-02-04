Międzynarodowa akcja policji. Skradzione luksusowe auta odzyskane na Litwie

Na terenie Litwy mundurowi zabezpieczyli poszukiwane audi oraz znaleźli również mercedesa.
Wszystko zaczęło się w drugiej połowie stycznia, kiedy do policjantów wpłynęło zgłoszenie o kradzieży audi o wartości ok. 220 tys. zł. Samochód należał do jednej z warszawskich firm. Dzięki temu, że pojazd posiadał aktywny nadajnik GPS, funkcjonariusze mogli na bieżąco śledzić jego trasę. Szybko okazało się, że auto kieruje się w stronę granicy państwa.
Informacje o uciekającym pojeździe natychmiast trafiły do komórek specjalistycznych Komendy Stołecznej Policji oraz do Straży Granicznej. Koordynacja działań pozwoliła ustalić, że audi opuściło już Polskę. W sprawę zaangażowano policję z Litwy, która w krótkim czasie namierzyła samochód.
Na terenie Litwy mundurowi nie tylko zabezpieczyli poszukiwane audi, ale znaleźli również mercedesa. Po sprawdzeniu danych okazało się, że ten pojazd także został skradziony. Na miejscu zatrzymano kierowcę, który jest obywatelem Rumunii.
W tym samym czasie policjanci z Ursynowa pracowali nad ustaleniem pozostałych osób zaangażowanych w ten proceder. Trop doprowadził ich do jednego z hosteli w tej dzielnicy. Tam funkcjonariusze zatrzymali trzech kolejnych obywateli Rumunii w wieku od 24 do 43 lat.
Zatrzymani mężczyźni usłyszeli w Prokuraturze Rejonowej w Pruszkowie zarzuty kradzieży mienia o znacznej wartości. Łączna suma strat poniesionych przez właścicieli aut wyniosła około 380 tys. zł. Sąd przychylił się do wniosku o tymczasowe aresztowanie podejrzanych na okres trzech miesięcy. Za popełnione przestępstwa grozi im teraz kara do 10 lat więzienia.