Weekendowe utrudnienia na linii WKD. Pociągi pojadą według specjalnego rozkładu

W najbliższy weekend, 7 i 8 lutego 2026 roku, pasażerów Warszawskiej Kolei Dojazdowej (WKD) czekają istotne zmiany w organizacji ruchu. Z powodu prac modernizacyjnych pociągi będą kursować rzadziej i na zmienionych zasadach.



W sobotę i niedzielę nastąpi całkowite wyłączenie z ruchu toru numer 2 na odcinku od stacji Warszawa Śródmieście WKD do Komorowa. Jest to tor prowadzący zazwyczaj w kierunku Grodziska Mazowieckiego. Przyczyną utrudnień jest kolejny etap prac nad poprawą bezpieczeństwa, obejmujący dostawę, rozwiezienie i wyładunek nowych szyn oraz wymianę rozjazdów.

Przez cały weekend pociągi na wspomnianym odcinku będą poruszać się w obu kierunkach wyłącznie po torze numer 1. Wiąże się to ze znacznym zmniejszeniem częstotliwości kursowania składów, które będą pojawiać się na przystankach co 70 minut w każdym kierunku.

Specjalny rozkład jazdy zacznie obowiązywać w nocy z piątku na sobotę (z 6 na 7 lutego) od godz. 3 i potrwa do godz. 3 w nocy z niedzieli na poniedziałek.

Organizacja połączeń i przesiadki

Wszystkie składy wyruszające ze stacji Warszawa Śródmieście WKD będą dojeżdżać bezpośrednio do stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska. Pasażerowie planujący podróż do Milanówka muszą liczyć się z koniecznością przesiadki na stacji Komorów lub na dowolnym przystanku między Komorowem a Podkową Leśną Zachodnią.

Czas oczekiwania na połączenie przesiadkowe w Komorowie wyniesie do 12 minut. Choć wydłuży to podróż, czas ten traktowany jest jako przejściowy i nie wpływa na ważność biletu. Na odcinku między Komorowem a Grodziskiem Mazowieckim pociągi będą kursować częściej – średnio co 25–45 minut.