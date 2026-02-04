-0.8°C
Weekendowe utrudnienia na linii WKD. Pociągi pojadą według specjalnego rozkładu

Publikacja: 04.02.2026 08:40

Składy będą pojawiać się na przystankach co 70 minut w każdym kierunku

Foto: www.wkd.com.pl

Foto: www.wkd.com.pl

M.B.
W najbliższy weekend, 7 i 8 lutego 2026 roku, pasażerów Warszawskiej Kolei Dojazdowej (WKD) czekają istotne zmiany w organizacji ruchu. Z powodu prac modernizacyjnych pociągi będą kursować rzadziej i na zmienionych zasadach.

W sobotę i niedzielę nastąpi całkowite wyłączenie z ruchu toru numer 2 na odcinku od stacji Warszawa Śródmieście WKD do Komorowa. Jest to tor prowadzący zazwyczaj w kierunku Grodziska Mazowieckiego. Przyczyną utrudnień jest kolejny etap prac nad poprawą bezpieczeństwa, obejmujący dostawę, rozwiezienie i wyładunek nowych szyn oraz wymianę rozjazdów.

Przez cały weekend pociągi na wspomnianym odcinku będą poruszać się w obu kierunkach wyłącznie po torze numer 1. Wiąże się to ze znacznym zmniejszeniem częstotliwości kursowania składów, które będą pojawiać się na przystankach co 70 minut w każdym kierunku.

Specjalny rozkład jazdy zacznie obowiązywać w nocy z piątku na sobotę (z 6 na 7 lutego) od godz. 3 i potrwa do godz. 3 w nocy z niedzieli na poniedziałek. 

Organizacja połączeń i przesiadki

Wszystkie składy wyruszające ze stacji Warszawa Śródmieście WKD będą dojeżdżać bezpośrednio do stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska. Pasażerowie planujący podróż do Milanówka muszą liczyć się z koniecznością przesiadki na stacji Komorów lub na dowolnym przystanku między Komorowem a Podkową Leśną Zachodnią.

Czas oczekiwania na połączenie przesiadkowe w Komorowie wyniesie do 12 minut. Choć wydłuży to podróż, czas ten traktowany jest jako przejściowy i nie wpływa na ważność biletu. Na odcinku między Komorowem a Grodziskiem Mazowieckim pociągi będą kursować częściej – średnio co 25–45 minut.

Zasady zwrotu biletów okresowych

W związku z utrudnieniami przewoźnik wprowadził preferencyjne zasady zwrotu biletów dla osób, które zdecydują się zrezygnować z podróży. Pasażerowie posiadający bilety okresowe (tygodniowe, dwutygodniowe, miesięczne lub kwartalne) zakupione najpóźniej 6 lutego, mogą ubiegać się o zwrot pieniędzy za niewykorzystany okres bez potrącania tzw. odstępnego.

Procedura zwrotu zależy od kanału sprzedaży. Bilety kupione w kasach lub automatach stacjonarnych można zwrócić w okienkach kasowych lub Biurze Obsługi Klienta. W przypadku biletów zakupionych przez aplikacje mobilne lub stronę internetową należy wysłać reklamację drogą elektroniczną.

Informacje dla pasażerów



Szczegółowe tabele odjazdów oraz informacje o opłatach obowiązujących podczas remontów są dostępne na stronie internetowej przewoźnika, a także w gablotach informacyjnych na peronach i pod wiatami przystankowymi.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

