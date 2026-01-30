-4.8°C
Sześć ofert w przetargu na modernizację stacji Warszawa Wschodnia

Publikacja: 30.01.2026 09:00

Zakres zamówienia obejmuje budowę siedmiu nowoczesnych peronów przykrytych dachem, trzech przejść po

Zakres zamówienia obejmuje budowę siedmiu nowoczesnych peronów przykrytych dachem, trzech przejść podziemnych wyposażonych w windy oraz schody ruchome, a także nowego łącznika między istniejącymi tunelami

Foto: Radek Kołakowski

rbi
Sześć ofert złożono w przetargu na modernizację stacji Warszawa Wschodnia. Oferty zostały otwarte, następnym etapem będzie badanie i ocena ofert.

W przetargu na „Zaprojektowanie i wykonanie robót dla projektu pn.: „Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia, etap IIa” wpłynęło sześć ofert.

Kto chce przebudować Dworzec Warszawa Wschodnia?

Złożyło je pięć konsorcjów i jedna firma:

  • ZUE S.A. (Lider konsorcjum), Duna Polska S.A. (Partner konsorcjum) - Zakres Zamówienia podstawowego: 2 973 438 492,33 zł netto / 3 657 329 345,57 zł brutto;
  • Budimex S.A. (Lider konsorcjum), Budimex Kolejnictwo S.A. (Partner konsorcjum), MOSTOSTAL KRAKÓW S.A. (Partner konsorcjum) - Zakres Zamówienia podstawowego: 3 025 790 000,00 zł netto / 3 721 721 700 ,00 zł brutto;
  • INTERCOR Sp. z o.o. (Lider konsorcjum), Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o. (Partner konsorcjum), Adamietz Warszawa Sp. z o.o. (Partner konsorcjum) - Zakres Zamówienia podstawowego: 2 903 699 779,91 zł netto / 3 571 550 729,29 zł brutto;
  • GÜLERMAK S.A. (Lider konsorcjum), Trakcja S.A. (Partner konsorcjum) - Zakres Zamówienia podstawowego: 2 988 664 009,33 zł netto / 3 676 056 731,48 zł brutto;
  • INTOP S.A. (Lider konsorcjum), Track Tec Construction Sp. z o. o. (Partner konsorcjum), Unibep S.A. (Partner konsorcjum) - Zakres Zamówienia podstawowego: 2 211 803 756,37 zł netto / 2 720 518 620,34 zł brutto;
  • TORPOL S.A. - Zakres Zamówienia podstawowego: 2 783 384 667,73 zł netto / 3 423 563 141,31 zł brutto.

PLK SA przeznaczyły na sfinansowanie zamówienia podstawowego 3 745 140 056,00 zł netto (4 606 522 268,88 zł brutto). Złożone oferty mieszczą się w kwocie przeznaczonej na realizację zakresu podstawowego. W przetargu nie mogły uczestniczyć firmy z państw trzecich.

Co zmieni się na Dworcu Warszawa Wschodnia?

Zakres zamówienia obejmuje budowę siedmiu nowoczesnych peronów przykrytych dachem, trzech przejść podziemnych wyposażonych w windy oraz schody ruchome, a także nowego łącznika między istniejącymi tunelami. Zainstalowany zostanie system dynamicznej informacji pasażerskiej, a także nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym, tory, rozjazdy i sieć trakcyjna. Podpisanie umowy z wykonawcą prac jest planowane na ten rok, natomiast zakończenie robót na 2029.

Inwestycja w liczbach:

  • 7 zmodernizowanych peronów na stacji Warszawa Wschodnia;
  • 2 zmodernizowane perony na przystanku Warszawa Stadion oraz budowa peronu tymczasowego;
  • 7 przebudowanych wiaduktów kolejowych;
  • 1 nowa estakada o długości 1600 metrów;
  • 14 wind na perony na stacji Warszawa Wschodnia;
  • 2 windy do łącznika metro-Warszawa Stadion i 1 winda na peron tymczasowy;
  • 7 par (góra i dół) schodów ruchomych na stacji Warszawa Wschodnia;
  • 2 pary (góra i dół) schodów ruchomych do łącznika metro-Warszawa Stadion oraz 1 para schodów na peron tymczasowy;
  • ponad 46 km przebudowanych torów i 57 km nowej sieci trakcyjnej;
  • 170 zamontowanych nowych rozjazdów.
