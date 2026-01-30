Sześć ofert w przetargu na modernizację stacji Warszawa Wschodnia

Sześć ofert złożono w przetargu na modernizację stacji Warszawa Wschodnia. Oferty zostały otwarte, następnym etapem będzie badanie i ocena ofert.



W przetargu na „Zaprojektowanie i wykonanie robót dla projektu pn.: „Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia, etap IIa” wpłynęło sześć ofert.

Kto chce przebudować Dworzec Warszawa Wschodnia?

Złożyło je pięć konsorcjów i jedna firma:

ZUE S.A. (Lider konsorcjum), Duna Polska S.A. (Partner konsorcjum) - Zakres Zamówienia podstawowego: 2 973 438 492,33 zł netto / 3 657 329 345,57 zł brutto;