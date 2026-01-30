Sześć ofert w przetargu na modernizację stacji Warszawa Wschodnia

Zakres zamówienia obejmuje budowę siedmiu nowoczesnych peronów przykrytych dachem, trzech przejść podziemnych wyposażonych w windy oraz schody ruchome, a także nowego łącznika między istniejącymi tunelami
W przetargu na „Zaprojektowanie i wykonanie robót dla projektu pn.: „Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia, etap IIa” wpłynęło sześć ofert.
Złożyło je pięć konsorcjów i jedna firma:
PLK SA przeznaczyły na sfinansowanie zamówienia podstawowego 3 745 140 056,00 zł netto (4 606 522 268,88 zł brutto). Złożone oferty mieszczą się w kwocie przeznaczonej na realizację zakresu podstawowego. W przetargu nie mogły uczestniczyć firmy z państw trzecich.
Zakres zamówienia obejmuje budowę siedmiu nowoczesnych peronów przykrytych dachem, trzech przejść podziemnych wyposażonych w windy oraz schody ruchome, a także nowego łącznika między istniejącymi tunelami. Zainstalowany zostanie system dynamicznej informacji pasażerskiej, a także nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym, tory, rozjazdy i sieć trakcyjna. Podpisanie umowy z wykonawcą prac jest planowane na ten rok, natomiast zakończenie robót na 2029.
Inwestycja w liczbach: