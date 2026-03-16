Plan Ogólny i Strategia #Warszawa2040+. Dziesiątki tysięcy uwag

– Odnieśliśmy się do każdej zgłoszonej uwagi – niezależnie od tego, czy dotyczyła ogólnych kierunków rozwoju miasta, czy bardzo konkretnych spraw lokalnych. Konsultacje pokazały dużą skalę zaangażowania Warszawianek i Warszawiaków, ale także zróżnicowanie oczekiwań wobec rozwoju miasta. Wiele zgłoszonych uwag miało rozbieżny charakter, co potwierdza, że wypracowanie długofalowej wizji rozwoju Warszawy wymaga godzenia różnych perspektyw i potrzeb – mówi Joanna Popielawska, dyrektorka koordynatorka ds. strategii i relacji zewnętrznych.

Wśród najczęściej poruszanych kwestii znalazły się transport, polityka przestrzenna oraz jakość życia w mieście. Mieszkańcy zgłaszali m.in. postulaty wydłużenia planowanych linii metra. Projekt strategii utrzymuje ich obecny przebieg oparty na analizach ruchowych i ekonomicznych, ale dopuszcza możliwość ich wydłużenia w przyszłości, jeśli potwierdzą to kolejne analizy.

W projekcie podtrzymany został również wariant tramwajowo-pieszo-rowerowy Mostu Krasińskiego, uznany za najlepsze rozwiązanie dla połączenia prawobrzeżnej Warszawy z centrum na tym odcinku Wisły.

Podkreślono także, że projekt strategii nie przewiduje zakazu wjazdu samochodów do centrum, lecz zakłada działania na rzecz poprawy jakości życia i bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu. W projekcie pojawi się także rekomendacja budowy parkingów podziemnych w centrum miasta.

Zrezygnowano natomiast ze sztywnego określania maksymalnej wysokości tzw. „zwyżek wysokościowych”, pozostawiając tę kwestię do decyzji w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Z raportu wynika, że 17 proc. uwag uwzględniono w całości lub części, 17 proc. uznano za już ujęte w projekcie, 14 proc. skierowano do dalszych analiz, 45 proc. nie zostało uwzględnionych.

Konsultacje razem z Planem Ogólnym Warszawy

Konsultacje projektu Strategii #Warszawa2040+ odbywały się równolegle z konsultacjami Planu Ogólnego dla m.st. Warszawy, najważniejszego dokumentu planistycznego miasta.

Do projektu planu ogólnego wpłynęło ponad 25 tys. pism z uwagami mieszkańców. Zgłoszenia przekazywano różnymi kanałami: ok. 49 proc. – przez formularz internetowy, ok. 45 proc. – w formie papierowej (listownie lub w urzędzie), ok. 6 proc. – mejlem lub przez systemy elektroniczne, m.in. ePUAP i e-Doręczenia.

Obecnie trwa opracowywanie zebranych uwag. Obejmuje ono m.in.: porządkowanie materiałów, skanowanie dokumentów, anonimizację danych osobowych oraz analizę zgłoszonych postulatów.

Ostateczny projekt uchwały ws. Strategii #Warszawa2040+ jest planowany do przekazania Radzie Warszawy do końca czerwca.

Jak przekonują urzędnicy, każda uwaga analizowana jest indywidualnie. W raporcie z konsultacji planu ogólnego znajdą się protokoły z działań konsultacyjnych, wykaz wszystkich zgłoszonych uwag, a także propozycja ich rozpatrzenia wraz z uzasadnieniem.

Kolejnym etapem prac nad strategią #Warszawa2040+ będzie analiza wyników wymagana przez ustawę, ewaluacji ex-ante i uwzględnienie płynących z niej rekomendacji. Następnie przeprowadzona zostanie procedura uzgadniania i opiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia strategii przez biura urzędu miasta, urzędy dzielnic oraz rady dzielnic. Natomiast raport z konsultacji społecznych planu ogólnego ma zostać opublikowany przed przekazaniem projektu radzie.