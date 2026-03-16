Życie Warszawy
Plan Ogólny i Strategia #Warszawa2040+. Dziesiątki tysięcy uwag

Publikacja: 16.03.2026 07:45

Projekt strategii nie przewiduje zakazu wjazdu samochodów do centrum, lecz zakłada działania na rzecz poprawy jakości życia i bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu.

Foto: Adibe Stock

Urząd miasta opublikował raport z konsultacji społecznych projektu Strategia #Warszawa2040+, który zbiera i podsumowuje opinie mieszkańców, organizacji społecznych i instytucji na temat przyszłości stolicy.

Proces konsultacyjny trwał 87 dni – od 14 listopada 2025 r. do 9 lutego 2026 r. i był jednym z największych tego typu przedsięwzięć w Warszawie. Do strategii łącznie zgłoszono 10 324 uwag i opinii.

W spotkaniach konsultacyjnych uczestniczyło ponad 350 osób stacjonarnie oraz niemal 900 osób podczas spotkań online organizowanych w dzielnicach. Zgodnie z ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju miasto miało 30 dni na rozpatrzenie wszystkich uwag.

Najwięcej zgłoszeń dotyczyło dokumentu głównego strategii (49 proc.) oraz Załącznika nr 4 poświęconego polityce przestrzennej (45 proc.). W dokumencie głównym mieszkańcy najczęściej odnosili się do: modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta, celów strategicznych związanych z mobilnością, a także działań dotyczących środowiska i klimatu.

Polecane
Radni Targówka w sprawie Mostu Krasińskiego byli jednomyślni
planowanie miasta
Radni Targówka za Mostem Krasińskiego. W opozycji tylko Żoliborz

Część uczestników konsultacji postulowała bardziej szczegółowe zapisy, m.in.: wskazanie konkretnych inwestycji, bardziej precyzyjne rozwiązania przestrzenne i określenie harmonogramu realizacji działań. Inni proponowali natomiast ograniczenie szczegółowości strategii, w tym: rezygnację z wyznaczania jednostek bilansowych, zastąpienie części ustaleń ogólnymi kierunkami rozwoju oraz stosowanie bardziej orientacyjnych zasięgów obszarów w modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej.

– Odnieśliśmy się do każdej zgłoszonej uwagi – niezależnie od tego, czy dotyczyła ogólnych kierunków rozwoju miasta, czy bardzo konkretnych spraw lokalnych. Konsultacje pokazały dużą skalę zaangażowania Warszawianek i Warszawiaków, ale także zróżnicowanie oczekiwań wobec rozwoju miasta. Wiele zgłoszonych uwag miało rozbieżny charakter, co potwierdza, że wypracowanie długofalowej wizji rozwoju Warszawy wymaga godzenia różnych perspektyw i potrzeb – mówi Joanna Popielawska, dyrektorka koordynatorka ds. strategii i relacji zewnętrznych.

Wśród najczęściej poruszanych kwestii znalazły się transport, polityka przestrzenna oraz jakość życia w mieście. Mieszkańcy zgłaszali m.in. postulaty wydłużenia planowanych linii metra. Projekt strategii utrzymuje ich obecny przebieg oparty na analizach ruchowych i ekonomicznych, ale dopuszcza możliwość ich wydłużenia w przyszłości, jeśli potwierdzą to kolejne analizy.

W projekcie podtrzymany został również wariant tramwajowo-pieszo-rowerowy Mostu Krasińskiego, uznany za najlepsze rozwiązanie dla połączenia prawobrzeżnej Warszawy z centrum na tym odcinku Wisły.

Podkreślono także, że projekt strategii nie przewiduje zakazu wjazdu samochodów do centrum, lecz zakłada działania na rzecz poprawy jakości życia i bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu. W projekcie pojawi się także rekomendacja budowy parkingów podziemnych w centrum miasta.

Zrezygnowano natomiast ze sztywnego określania maksymalnej wysokości tzw. „zwyżek wysokościowych”, pozostawiając tę kwestię do decyzji w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Z raportu wynika, że 17 proc. uwag uwzględniono w całości lub części, 17 proc. uznano za już ujęte w projekcie, 14 proc. skierowano do dalszych analiz, 45 proc. nie zostało uwzględnionych.

Konsultacje razem z Planem Ogólnym Warszawy

Konsultacje projektu Strategii #Warszawa2040+ odbywały się równolegle z konsultacjami Planu Ogólnego dla m.st. Warszawy, najważniejszego dokumentu planistycznego miasta.

Do projektu planu ogólnego wpłynęło ponad 25 tys. pism z uwagami mieszkańców. Zgłoszenia przekazywano różnymi kanałami: ok. 49 proc. – przez formularz internetowy, ok. 45 proc. – w formie papierowej (listownie lub w urzędzie), ok. 6 proc. – mejlem lub przez systemy elektroniczne, m.in. ePUAP i e-Doręczenia.

Obecnie trwa opracowywanie zebranych uwag. Obejmuje ono m.in.: porządkowanie materiałów, skanowanie dokumentów, anonimizację danych osobowych oraz analizę zgłoszonych postulatów.

Jak przekonują urzędnicy, każda uwaga analizowana jest indywidualnie. W raporcie z konsultacji planu ogólnego znajdą się protokoły z działań konsultacyjnych, wykaz wszystkich zgłoszonych uwag, a także propozycja ich rozpatrzenia wraz z uzasadnieniem.

Kolejnym etapem prac nad strategią #Warszawa2040+ będzie analiza wyników wymagana przez ustawę, ewaluacji ex-ante i uwzględnienie płynących z niej rekomendacji. Następnie przeprowadzona zostanie procedura uzgadniania i opiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia strategii przez biura urzędu miasta, urzędy dzielnic oraz rady dzielnic. Ostateczny projekt uchwały ws. Strategii #Warszawa2040+ jest planowany do przekazania Radzie Warszawy do końca czerwca. Natomiast raport z konsultacji społecznych planu ogólnego ma zostać opublikowany przed przekazaniem projektu radzie.

Policjanci zauważyli osobę, której wygląd odpowiadał rysopisowi poszukiwanego obywatela Zimbabwe
bezpieczeństwo

Koniec ucieczki przed wyrokiem. Zatrzymano cudzoziemca

Działania prowadzone przez CBZC pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie doprowadziły do zebra
e-bezpieczeństwo

Miliony z fikcyjnych polis. Grupa wyłudzała odszkodowania

Model biznesowy marki XIMI-V opiera się na segmencie non-food i przystępnych cenach.
handel

XIMI-V wraca do Polski. Azjatycka sieć otworzyła pierwszy sklep w Warszawie

Głównym celem programu jest zapewnienie „równego startu dla wszystkich” – czyli wsparcia dzieci i mł
dzieci

Jaka piecza zastępcza w Warszawie? Ruszyły konsultacje programu

Zabudowa okolic dziesiejszego skweru Zgrupowania AK "Chrobry II". Zdjęcie pochodzi z 1964 roku
warszawskie historie szczepańskiego

Do przerwy 0:1, czyli co widać na zdjęciu. A czego już nie?

Trzy budynki przy ul. Grochowskiej 272 zostaną oddane do użytku w najbliższych miesiącach
inwestycje

Siedziba Sinfonii Varsovii. 180 mln zł od rządu na 42. urodziny orkiestry

Warsztaty skierowane są do osób, które chcą wykorzystywać narzędzia sztucznej inteligencji w pracy l
sztuczna inteligencja

Budowa i wykorzystanie asystentów AI bez kodowania

Zatrzymani usłyszeli zarzuty dotyczące zniszczenia mienia oraz umyślnego zakłócenia pracy urządzeń t
bezpieczeństwo

Sąd surowy dla sprawców wandalizmu w metrze

