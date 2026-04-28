Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta podpisał umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wschodniego odcinka obwodnicy śródmiejskiej Warszawy. Obejmuje on trasę od ronda Wiatraczna do ul. Radzymińskiej, z wyłączeniem tunelu pod rondem Wiatraczna.



Inwestycja została zaplanowana jako przedsięwzięcie etapowe. Pierwszy etap obejmuje odcinek od ronda Wiatraczna do ul. Radzymińskiej, drugi prowadzi od ul. Radzymińskiej do ronda Żaba, natomiast trzeci dotyczy budowy tunelu pod rondem Wiatraczna. Równolegle prowadzone są już prace przygotowawcze dla fragmentu od ul. Radzymińskiej do węzła Żaba, w tym opracowanie wielowariantowej koncepcji oraz procedura uzyskania decyzji środowiskowej.

Obwodnica Śródmiejska skoordynowana z III linią metra

Projekt ma być ściśle skoordynowany z planowaną budową III linii metra w Warszawie oraz koncepcją zagospodarowania przestrzeni w rejonie ronda Wiatraczna. Wypracowane rozwiązania mają stanowić podstawę do dalszych prac projektowych nad dokumentacją budowlaną.

Zgodnie z przyjętymi założeniami obwodnica śródmiejska ma w tej części miasta przebiegać wzdłuż ul. Wiatracznej jako droga o dwóch jezdniach, z dwoma lub trzema pasami ruchu w każdym kierunku. W ramach inwestycji przewidziano również budowę wiaduktu nad terenami kolejowymi o długości około 800 metrów. Dalej trasa ma prowadzić w śladzie ul. Zabranieckiej i Naczelnikowskiej aż do ul. Radzymińskiej, z uwzględnieniem infrastruktury dla pieszych i rowerzystów.

Konsorcjum przygotuje dokumentację wschodniego odcinka obwodnicy śródmiejskiej

Projekt obejmuje także opracowanie nowych rozwiązań dla węzła z ul. Radzymińską, które mają ograniczyć zajętość terenu i poprawić funkcjonalność układu drogowego.

Zadanie zrealizuje konsorcjum firm PROMOST CONSULTING oraz DOHWA Polska ENG. Nowy projektant przejmie dotychczasowe opracowania przygotowane przez Mosty Katowice Sp. z o.o., rozwijając je i dostosowując do aktualnych wytycznych planistycznych. Za realizację całego przedsięwzięcia odpowiada Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta.