Od niedzieli 12 kwietnia ulica Rakowiecka będzie w pełni przejezdna dla samochodów. Wykonawca kończy prace przy stałym oznakowaniu. To finał ważnej stołęcznej inwestycji, która ułatwi przejazd przez skrzyżowanie z Puławską.



Pasażerowie tramwajów korzystają z nowego torowiska na ulicy Rakowieckiej już od grudnia zeszłego roku. Przejeżdża tamtędy linia 19, która łączy Stegny z Bielanami przez Dworzec Centralny. Teraz przyszedł czas na przywrócenie pełnego ruchu kołowego. Po ustąpieniu mrozów firma Balzola Polska położyła ostatnią warstwę asfaltu i przygotowała docelowe oznakowanie pionowe oraz poziome.

Jak pojadą kierowcy po zmianach?

Otwarcie brakującego fragmentu między Aleją Niepodległości a ulicą Kazimierzowską oznacza, że Rakowiecka staje się przejezdna na całym przebudowanym odcinku. Największe ułatwienia pojawią się na skrzyżowaniu z ulicą Puławską:

udostępnienie wszystkich relacji na przecięciu obu ulic,

z Rakowieckiej będzie można skręcić w lewo w stronę ulicy Waryńskiego z dwóch pasów,

jeden pas zostanie przeznaczony do skrętu w prawo w kierunku Ursynowa,

powróci możliwość skrętu w lewo z ulicy Puławskiej w Rakowiecką.

Uspokojony ruch i nowa zieleń

Nowa Rakowiecka została zaprojektowana w sposób, który sprzyja bezpieczeństwu wszystkich użytkowników. Jezdnia ma szerokość około 6 metrów, a kierowcy dysponują po jednym pasie w każdą stronę. Aby uspokoić ruch, skrzyżowania z ulicami Kazimierzowską i Sandomierską oraz przejście przy Starościńskiej zostały wyniesione do poziomu chodnika i wykonane z kamiennej nawierzchni.

Prace związane z infrastrukturą drogową dopełnia zieleń. Wszystkie drzewa zostały już posadzone, a wykonawca kończy prace przy krzewach i bylinach poza linią jezdni. Przez najbliższe pięć lat to Balzola Polska będzie odpowiadać za utrzymanie i pielęgnację nowej roślinności.

Kluczowy łącznik w tramwajowej sieci

Nowy odcinek torów na Rakowieckiej pełni funkcję ważnego łącznika. Choć obecnie korzysta z niego tylko jedna linia, jego rola wzrośnie jeszcze w tym roku. Podczas planowanych przez firmę Veolia prac przy sieci ciepłowniczej, tramwaje jadące od strony Wołoskiej będą mogły ominąć utrudnienia w Alei Niepodległości, korzystając właśnie z Rakowieckiej i Puławskiej.

W przyszłości znaczenie tego fragmentu będzie jeszcze większe dzięki planowanemu połączeniu wzdłuż Pola Mokotowskiego, które ma spiąć Mokotów z Ochotą. Projekt jest obecnie na etapie przygotowywania dokumentacji. Cała inwestycja do Wilanowa jest realizowana przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej. Łączny koszt projektu to ponad 2 mld zł, z czego dofinansowanie unijne wynosi 900 mln zł.