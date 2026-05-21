Od soboty, 23 maja, pasażerów warszawskiej komunikacji miejskiej czekają duże zmiany na Dolnym Mokotowie. Autobusy jadące w kierunku Wilanowa wjadą na specjalnie przygotowane torowisko tramwajowe. Pojawią się też nowe priorytety na skrzyżowaniach.



Warszawa wdraża docelowe rozwiązania komunikacyjne na osi łączącej centrum z Wilanowem. Kluczowym elementem modernizacji jest otwarcie nowego, około 1,6-kilometrowego odcinka pasa autobusowo-tramwajowego. Prace te stanowią kontynuację wcześniejszych wdrożeń, obejmujących mwy. skrzyżowanie z Aleją Wilanowską, gdzie wspólny przystanek dla obu środków transportu już funkcjonuje.

Jakie linie pojadą nowym trambusem?

Nowy odcinek wspólnego pasa zlokalizowany jest pomiędzy ulicami Spacerową a Beethovena. Zmiany obejmą zarówno linie dzienne kursujące z centrum, jak i te jadące od strony Wilanowa.

W kierunku od centrum miasta na torowisko wjadą autobusy linii:

• 116

• 166

• 503

• E-2

Pojazdy zaczną poruszać się wspólnym pasem na wysokości skrzyżowania z ulicą Spacerową. Obsłużą one przystanki: Spacerowa 01, Dolna 01 oraz Kostrzewskiego 01. Na trambuspas skierowany zostanie również autobus linii 172, który na wspólny tor wjedzie na wysokości ulicy Kostrzewskiego i tam zatrzyma się na przystanku Kostrzewskiego 01. Wszystkie wymienione linie dzienne powrócą na główną jezdnię ulicy Jana III Sobieskiego za skrzyżowaniem z ulicą van Beethovena.

W kierunku przeciwnym – od strony Wilanowa – autobusy wjadą na pas tramwajowy przed skrzyżowaniem z ulicą van Beethovena. W tym kierunku pasażerowie skorzystają ze wspólnych przystanków Kostrzewskiego 02 oraz Dolna 02. Autobus linii 172 opuści pas dla tramwajów przed skrzyżowaniem z ulicą Dolną, dlatego zatrzyma się wyłącznie na przystanku Kostrzewskiego 02. Pozostałe autobusy zjadą na jezdnię główną ulicy Belwederskiej za ulicą Nabielaka.

Inaczej zaplanowano ruch po zmroku. Autobusy nocne oznaczona numerami N31 oraz N81 nie będą korzystać z nowej infrastruktury. W obu kierunkach utrzymają one dotychczasowe trasy główną jezdnią ulicy Jana III Sobieskiego.

Wygodniejsze przesiadki i koordynacja rozkładów jazdy

Głównym celem wprowadzenia trambuspasa jest ułatwienie podróży osobom zmieniającym środek lokomocji. Przeniesienie przystanków autobusowych na platformy tramwajowe umożliwia bezpośrednią przesiadkę „drzwi w drzwi” bez konieczności przechodzenia przez jezdnię samochodową.

Wraz ze zmianami przestrzennymi urzędnicy zapowiedzieli korektę rozkładów jazdy. Kursy tramwajów i autobusów zostaną zsynchronizowane. Wprowadzenie regularnych cykli przyjazdów ma ułatwić planowanie podróży i skrócić czas oczekiwania na połączenia przesiadkowe.

Zielona fala skróci czas przejazdu

Równolegle z otwarciem nowego odcinka infrastruktury, na kolejnych skrzyżowaniach wzdłuż trasy do Wilanowa zaczną obowiązywać priorytety w sygnalizacji świetlnej dla pojazdów transportu publicznego. Zgodnie z prognozami miejskimi, modyfikacja działania świateł pozwoli skrócić czas podróży autobusami i tramwajami o około 1 do 2 minut.

Nowe programy sygnalizacji świetlnej są wdrażane etapami. Po uruchomieniu każdego nowego węzła specjaliści będą monitorować i analizować sytuację drogową na skrzyżowaniach. Pozwoli to na bieżąco dopasowywać działanie systemów do realnego natężenia ruchu oraz weryfikować zgodność rozwiązań z dokumentacją projektową.