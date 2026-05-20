Adoptuj Warszawiaka
Podczas akcji będzie można spotkać podopiecznych Schroniska na Paluchu i ich opiekunów. To okazja, by poznać psy czekające na adopcję, porozmawiać z wolontariuszami oraz dowiedzieć się więcej o ich charakterach, potrzebach i samym procesie adopcji.
Twarzą zbliżającego się wydarzenia jest Marvel – 8-letni pies o imieniu godnym superbohatera, imponującym rudym futrze i silnym charakterze. To inteligentny, niezależny psiak, który szuka doświadczonego opiekuna oraz spokojnego domu z ogrodem. Przy odpowiednim człowieku Marvel stanie się wyjątkowym i oddanym towarzyszem.
Na uczestników czekać będzie szereg atrakcji. W godzinach 11:00–15:00 będzie można bezpłatnie zaczipować psa wraz z rejestracją w bazie Safe Animal - należy zabrać ze sobą książeczkę zdrowia z aktualnym szczepieniem przeciw wściekliźnie oraz dowód osobisty.
Odwiedzający będą mogli zajrzeć również do kociego kącika #kotwarszawiak – galerii kotów szukających domów oraz przestrzeni do rozmów o adopcji i opiece nad kotami.
Dla najmłodszych przygotowano specjalną strefę edukacyjną, w której poprzez zabawę będzie można dowiedzieć się, jak odpowiedzialnie opiekować się zwierzętami. Na stoisku Schroniska będzie można uzyskać informacje o wolontariacie, pracy w schronisku oraz sposobach wspierania bezdomnych zwierząt.
Organizatorzy zapraszają także opiekunów adoptowanych psów do odwiedzenia wydarzenia wraz ze swoimi pupilami. Można podzielić się historiami adopcji
i pokazać, jak wiele zmienia jeden dobry gest.
Adoptuj Warszawiaka to wydarzenie, które od lat promuje odpowiedzialną adopcję i buduje wrażliwość na potrzeby zwierząt. Każda edycja przyciąga mieszkańców Warszawy – rodziny, przyjaciół i spacerowiczów, którzy chcą poznać niezwykłe historie zwierząt oraz pomóc im znaleźć nowy dom.