Co się dzieje w Schronisku Na Paluchu? Ratusz wie, ale nie powie

Radni Warszawy dopytują, dlaczego schronisko ma nieaktualną stronę
O informację prezydenta Warszawy dotyczącą inwestycji dla schroniska na Paluchu wnioskowała radna Marta Szczepańska.
Zaproponowała, by przedstawiciele ratusza opowiedzieli, jak wygląda harmonogram prac, jaki jest stan realizacji, np kociarni oraz jakie są postępy w pozyskiwaniu gruntów przy ulicy Paluch.
– Przykładowo Wałbrzych, w którym schronisko ma tego samego patrona, może się pochwalić pawilonami, które są ogrzewane. Wszystkie zwierzęta są chronione na miarę XXI wieku. Chcemy więc wiedzieć, w jaki sposób te rozmowy są prowadzone i jaki mają harmonogram. Ratusz powinien powiedzieć, jaki harmonogram mają pozostałe inwestycje czy faktycznie geriatria na Paluchu ostała już oficjalnie otwarta i możemy sobie tego pogratulować – mówiła radna Szczepańska. – Co z projektem kociarni, bo pod koniec roku projekt miał być gotowy, a takiej informacji nie mamy.
Radna poinformowała też, że gdy składa interpelacje w tej sprawie, ratusz odpisuje, że informacja zostanie udzielona w późniejszym okresie.
– Dobrze by było, gdybyśmy powiedzieli, jak dbamy o zwierzęta, jakie mamy plany i co uda się zrealizować do końca tej kadencji – mówiła radna Szczepańska.
Radna zaproponowała też stanowisko Rady Warszawy w sprawie uregulowania statusu prawnego Nieruchomości oraz modernizacji schroniska dla bezdomnych zwierząt na Paluchu. „Rada Miasta Stołecznego Warszawy wnioskuje w szczególności o niezwłoczne zakończenie negocjacji ze spółką Polskie Linie Lotnicze LOT w sprawie nabycia przez miasto terenów kluczowych dla funkcjonowania schroniska” – czytamy w projekcie stanowiska.
Ratuszowi pomysł się nie spodobał. – Zaproponowane stanowisko przez panią radną Szczepańską sugeruje, że nie zajmujemy się procesem zabezpieczenia gruntów schroniska, co jest nieprawdą – powiedziała Dorota Jedynak, dyrektor Biura Ochrony Środowiska w urzędzie miasta. – Parę lat temu, biorąc pod uwagę potrzeby schroniska, podpisaliśmy porozumienie dotyczące tego, aby uregulować grunty, które obecnie należą do Polskich Linii Lotniczych a docelowo mają stać się zabezpieczonym terenem dla schroniska na Paluchu. Ten proces trwa. Wymaga wielu procedur administracyjnych. Warto zaznaczyć, że nieruchomość, na której znajduje się obecnie schronisko, to jest ta sama nieruchomość i ta sama działka ewidencyjna, na której znajduje się płyta lotniska. Niezbędne więc było dokonanie stosownych podziałów opracowań geodezyjnych, wycen nieruchomości itp. – tłumaczyła.
Ostatecznie informacja prezydenta nie znalazła się w porządku obrad, gdyż radni Koalicji Obywatelskiej, mający większość, nie zagłosowali za jego wprowadzeniem.