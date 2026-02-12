Co się dzieje w Schronisku Na Paluchu? Ratusz wie, ale nie powie

Ratusz nie odpowie radnym, na jakim etapie są inwestycje w schronisku na Paluchu. Mający większość w Radzie Warszawy klub Koalicji Obywatelskiej nie jest zainteresowany tym tematem.



O informację prezydenta Warszawy dotyczącą inwestycji dla schroniska na Paluchu wnioskowała radna Marta Szczepańska.

Radna Marta Szczepańska wnosi o informację dotyczącą Schroniska Na Paluchu

Zaproponowała, by przedstawiciele ratusza opowiedzieli, jak wygląda harmonogram prac, jaki jest stan realizacji, np kociarni oraz jakie są postępy w pozyskiwaniu gruntów przy ulicy Paluch.

– Przykładowo Wałbrzych, w którym schronisko ma tego samego patrona, może się pochwalić pawilonami, które są ogrzewane. Wszystkie zwierzęta są chronione na miarę XXI wieku. Chcemy więc wiedzieć, w jaki sposób te rozmowy są prowadzone i jaki mają harmonogram. Ratusz powinien powiedzieć, jaki harmonogram mają pozostałe inwestycje czy faktycznie geriatria na Paluchu ostała już oficjalnie otwarta i możemy sobie tego pogratulować – mówiła radna Szczepańska. – Co z projektem kociarni, bo pod koniec roku projekt miał być gotowy, a takiej informacji nie mamy.

Radna poinformowała też, że gdy składa interpelacje w tej sprawie, ratusz odpisuje, że informacja zostanie udzielona w późniejszym okresie.

– Dobrze by było, gdybyśmy powiedzieli, jak dbamy o zwierzęta, jakie mamy plany i co uda się zrealizować do końca tej kadencji – mówiła radna Szczepańska.