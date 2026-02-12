3.9°C
984.7 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Co się dzieje w Schronisku Na Paluchu? Ratusz wie, ale nie powie

Publikacja: 12.02.2026 13:05

Radni Warszawy dopytują, dlaczego schronisko ma nieaktualną stronę

Radni Warszawy dopytują, dlaczego schronisko ma nieaktualną stronę

Foto: UM Warszawa

rbi
Ratusz nie odpowie radnym, na jakim etapie są inwestycje w schronisku na Paluchu. Mający większość w Radzie Warszawy klub Koalicji Obywatelskiej nie jest zainteresowany tym tematem.

O informację prezydenta Warszawy dotyczącą inwestycji dla schroniska na Paluchu wnioskowała radna Marta Szczepańska.

Radna Marta Szczepańska wnosi o informację dotyczącą Schroniska Na Paluchu

Zaproponowała, by przedstawiciele ratusza opowiedzieli, jak wygląda harmonogram prac, jaki jest stan realizacji, np kociarni oraz jakie są postępy w pozyskiwaniu gruntów przy ulicy Paluch.

– Przykładowo Wałbrzych, w którym schronisko ma tego samego patrona, może się pochwalić pawilonami, które są ogrzewane. Wszystkie zwierzęta są chronione na miarę XXI wieku. Chcemy więc wiedzieć, w jaki sposób te rozmowy są prowadzone i jaki mają harmonogram. Ratusz powinien powiedzieć, jaki harmonogram mają pozostałe inwestycje czy faktycznie geriatria na Paluchu ostała już oficjalnie otwarta i możemy sobie tego pogratulować – mówiła radna Szczepańska. – Co z projektem kociarni, bo pod koniec roku projekt miał być gotowy, a takiej informacji nie mamy.

Radna poinformowała też, że gdy składa interpelacje w tej sprawie, ratusz odpisuje, że informacja zostanie udzielona w późniejszym okresie.

– Dobrze by było, gdybyśmy powiedzieli, jak dbamy o zwierzęta, jakie mamy plany i co uda się zrealizować do końca tej kadencji – mówiła radna Szczepańska.

Reklama
Reklama

Radna zaproponowała też stanowisko Rady Warszawy w sprawie uregulowania statusu prawnego Nieruchomości oraz modernizacji schroniska dla bezdomnych zwierząt na Paluchu. „Rada Miasta Stołecznego Warszawy wnioskuje w szczególności o niezwłoczne zakończenie negocjacji ze spółką Polskie Linie Lotnicze LOT w sprawie nabycia przez miasto terenów kluczowych dla funkcjonowania schroniska” – czytamy w projekcie stanowiska.

Polecane
Radna Marta Szczepańska stawia szereg pytań do Rafała Trzaskowskiego o nieprawidłowości w Schronisku
zwierzę warszawskie
Nieprawidłowości w Schronisku na Paluchu. Zawiadomiono prezydenta

Koalicja Obywatelska nie poparła informacji w sprawie Schroniska Na Paluchu

Ratuszowi pomysł się nie spodobał. – Zaproponowane stanowisko przez panią radną Szczepańską sugeruje, że nie zajmujemy się procesem zabezpieczenia gruntów schroniska, co jest nieprawdą – powiedziała Dorota Jedynak, dyrektor Biura Ochrony Środowiska w urzędzie miasta. – Parę lat temu, biorąc pod uwagę potrzeby schroniska, podpisaliśmy porozumienie dotyczące tego, aby uregulować grunty, które obecnie należą do Polskich Linii Lotniczych a docelowo mają stać się zabezpieczonym terenem dla schroniska na Paluchu. Ten proces trwa. Wymaga wielu procedur administracyjnych. Warto zaznaczyć, że nieruchomość, na której znajduje się obecnie schronisko, to jest ta sama nieruchomość i ta sama działka ewidencyjna, na której znajduje się płyta lotniska. Niezbędne więc było dokonanie stosownych podziałów opracowań geodezyjnych, wycen nieruchomości itp. – tłumaczyła.

Polecane
W tym roku na wydatki bieżące Schroniska na Paluchu przeznaczono ponad 24 mln zł
zwierzę warszawskie
Nowa przestrzeń dla psów na Paluchu. Schronisko rozwija infrastrukturę

Ostatecznie informacja prezydenta nie znalazła się w porządku obrad, gdyż radni Koalicji Obywatelskiej, mający większość, nie zagłosowali za jego wprowadzeniem.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

W toku postępowania zatrzymano dwóch mężczyzn w wieku 27 i 51 lat
bezpieczeństwo

Finał policyjnego pościgu za oszustami. Metoda na lekarza nie zadziałała

Wydalony Ukrainiec na swoim koncie miał wyroki za kradzieże, prowadzenie pojazdu pod wpływem alkohol
bezpieczeństwo

10 lat zakazu wjazdu dla recydywisty. SG odstawiła go do granicy

Zatrzymany na gorącym uczynku Białorusin usłyszał zarzut włamania. Dodatkowo okazało się, żę przebyw
bezpieczeństwo

Nocne włamanie do sklepu na Bemowie zakończone zatrzymaniem

Giga wykluła się 15 maja 2013 roku w Głogowie, a konkretnie w gnieździe umiejscowionym na kominie na
zwierzę warszawskie

Pożegnanie Gigi: Odeszła słynna sokolica z Pałacu Kultury

Marszałek trzech krajów - Francji, Polski i Wielkiej Brytanii - Ferdinand Foch
pamięć

Pomnik marszałka Ferdinande Focha stanie w Warszawie

Specjaliści musieli oczyścić szkło, wyprostować konstrukcje oraz wzmocnić lutowania, aby przywrócić
zabytki

Witraże Jerzego Nowosielskiego znów pięknie przeświecają

Intuicja funkcjonariuszy okazała się trafna, ponieważ pojazd przewoził ogromne ilości niezgłoszonego
bezpieczeństwo

Miliony e-papierosów przejęte pod Pruszkowem

W porządku obrad znalazły się projekty uchwał o ograniczeniu nocnej sprzedaży alkoholu i maksymalnej
samorząd

Sprzedaż alkoholu wraca na Radę Warszawy. Czym jeszcze zajmą się radni?

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA